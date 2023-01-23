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В России оценили планы Берлина и Парижа объединить закупки газа
Эксперт Юшков: Берлин и Париж провоцируют рост дефицита газа в Европе
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Если Германия и Франция объединятся и создадут единого закупщика, то на рынке появится новый игрок. Ему придется наравне с другими компаниями бороться за очень ограниченные объемы газа на рынке. Это приведет к росту цен, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя планы Парижа и Берлина объединить закупки газа.
«Изначально идея о создании единого покупателя газа появилась на уровне всего Евросоюза. Планировалось, что компании внутри стран прекратят коммерческие контракты и будут закупать топливо от имени одного игрока», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Тогда все ресурсы, получаемые единым закупщиком, распределялись бы внутри Европы. Это позволило бы диктовать цены поставщикам, поскольку ликвидировался бы фактор внутриевропейской конкуренции за голубое топливо», – продолжил собеседник.
«Сейчас же Германия и Франция формально решили отделиться от ЕС. Я связываю это с тем, что внутри Евросоюза для принятия решений необходима единая позиция. А ряд стран могут блокировать вопросы, требуя урегулирования своих проблем, не связанных с газовой сферой», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем мы пока не видим сообщений о том, что Париж и Берлин отменят действие коммерческих контрактов. Очевидно, что любое новое соглашение будет предполагать менее выгодные условия, чем прописаны в уже имеющихся документах. Таким образом, на рынок может выйти очередной игрок в виде закупщика», – рассуждает Юшков.
«И тогда единый покупатель от Франции и Германии будет наравне с другими конкурировать за ограниченные объемы газа. Это создаст еще больший дефицит. Если к этому добавить потенциального единого закупщика от ЕС (а такие планы обсуждаются), то цены на топливо будут взлетать еще выше», – отмечает он.
«Что касается диверсификации поставщиков, ЕС пытается сделать это уже около десятилетия. Они даже строили интерконнекторы – соединительные газопроводы, чтобы газ свободно перетекал. Но они стояли годами пустыми», – обратил внимание собеседник.
«Сейчас просто создан новый импульс диверсификации. И тут речь уже не об эффективности поставок, а об очередной попытке сократить зависимость от российского газа. Это уже исключительно политический вопрос», – заключил Юшков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Он уточнил, что инициативы в этой области последуют в феврале.
По словам Макрона, в течение многих месяцев страны Евросоюза сталкивались с последствиями украинского конфликта в области энергетики, что, по версии президента Франции, коснулось цен на газ и надежности энергоснабжения. Как считает Макрон, достигнутые договоренности позволят диверсифицировать поставки газа и укрепить энергетическое партнерство.
Французский лидер также сообщил, что проектируемый трубопровод для транспортировки водорода, который свяжет Португалию, Испанию и Францию, будет доведен до Германии. Макрон назвал Берлин партнером стратегии по развитию водородной инфраструктуры.
Вместе с тем агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским, но этот подход недолговечен. По данным издания, Берлину предстоит решить новые проблемы, связанные с поставками СПГ. В Норвегии предполагают, что поставки в ФРГ будут стабильными в течение следующих четырех-пяти лет, но затем начнут уменьшаться по мере истощения запасов.
Кроме того, большую часть экспортированного Нидерландами топлива добыли на газовом месторождении в Гронингене, которое в ближайшем будущем могут закрыть из-за многочисленных землетрясений в провинции.
Ранее Макрон и Шольц анонсировали объединение закупок газа на европейском уровне. В совместной статье говорится, что Европа должна стать «еще более суверенной», ей нужны «геополитические возможности для формирования международного порядка». Они призвали увеличить поддержку вооруженных сил и военной промышленности, заявив, что это требуется «для сильной Европы завтрашнего дня».
Напомним, осенью СМИ указывали, что отношения Германии и Франции оказались под угрозой. В список претензий стран друг к другу вошли самые важные для Европы вопросы: российский газ, энергетический кризис, поставки вооружений Украине и инфляция.
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Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском
Украинские военные понесли серьезные потери у Артемовска, говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге, пишут немецкие СМИ.
Под Артемовском украинские силы несут «огромные потери», в докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, поскольку это позволит России продвинуться еще дальше вглубь Донбасса, сообщил Spiegel, передает ТАСС.
БНД также сообщила, что Российская армия действовала под Артемовском «с беспощадной жестокостью».
Ранее Минобороны сообщило, что освобожден поселок Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении.
СМИ: Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику по отношению к России
Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, в новом позиционном документе призвала к пересмотру своей внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.
В документе говорится, что для партии пришло время пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах, сообщает РИА «Новости».
Авторы отводят Германии ведущую роль в Европе. В отношении России подчеркивается, что Берлин слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее с Москвой.
Германии в будущем надо стать «сильным партнером НАТО», говорится в документе, а потому важно оснастить бундесвер таким образом, чтобы немецкая армия могла в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи.
Документ будет обсуждаться 23 января в президиуме СДПГ, отмечается в материале.
Напомним, Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет.
Германский политик Вальдемар Гердт объяснял газете ВЗГЛЯД, почему провалились переговоры о поставках танков Киеву.
Западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
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В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
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НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.
«Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.
«Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.
«Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.
«Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.
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В Германии стали популярны шутки о «полковнике ФСБ» Шольце
Немецкое издание Bild опубликовало статью о распространившихся в Telegram-каналах шутках, в которых канцлер Германии Олаф Шольц называется «полковником ФСБ» и «героем России» в связи с отказом поставлять танки Украине.
В одной из шуток, содержание которых приводит издание, говорится, что «полковник ФСБ» Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, якобы удостоен звания героя России посмертно, передает РИА «Новости».
В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США, одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, что в шутку называется победой Шольца.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину. Между тем украинский президент Владимир Зеленский уже заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.
Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
Писториус: Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
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Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, еще не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks.
«Должен констатировать, что единой картины мнений нет, это однозначно. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное, – сказал он. – Есть основания и в пользу поставок, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против», – добавил министр, передает ТАСС.
«Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по «Леопардам» будет принято и каким оно будет», – добавил он.
Министр высказал мнение, что западные страны стремятся как можно скорее прийти к общей точке зрения.
Писториус уточнил, что утром распорядился проверить наличие и состояние имеющихся «Леопардов». Это нужно для того, чтобы «иметь возможность действовать быстро», если коалиция все же решит когда-то отправить Киеву боевые танки.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.
Москва выступила с жестким предупреждением к Франции из-за блокировки счетов RT France
Россия ответит на блокировку счетов RT France во Франции, ограничения затронут французские средства массовой информации в России, заявили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что эти меры «будут такими, что их запомнят». Москва потребовала от властей Франции прекратить терроризировать российских журналистов, передает ТАСС.
Ранее руководитель RT France Ксения Федорова сообщила, что счета редакции заблокированы во Франции.
Телеканал RT France объявил о закрытии
Главред RT France объявила о прекращении деятельности телеканала
Главный редактор RT France Ксения Федорова объявила о прекращении деятельности телеканала в связи с блокировкой счетов.
Федорова сообщила, что счета телеканала заморожены по требованию главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции, в связи с чем канал не может более продолжать деятельность, передает ТАСС.
О закрытии канала сказано и в официальном заявлении, размещенном на сайте RT France.
«После пяти лет упорной борьбы правящие власти достигли своей цели – закрытия RT France», – говорится в сообщении телеканала.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ответит на блокировку счетов RT France во Франции, ограничения затронут французские средства массовой информации в России.
Напомним, 30 марта Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено RT.
Германия пообещала не мешать Польше поставлять немецкие танки Украине
Глава МИД Германии Бербок: Берлин не будет препятствовать Варшаве поставлять немецкие танки Leopard Киеву
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве, если Польша решит отправить на Украину немецкие танки Leopard.
Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Польша поставит Украине танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок в интервью французскому телеканалу LCI заявила, что этот вопрос якобы не был задан Берлину, однако, если бы Берлин спросили, то Германия не стала бы стоять на пути, передает ТАСС.
По словам Бербок, в Берлине приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки нужны Киеву в интересах собственной защиты. Глава МИД Германии выразила понимание стремления Украины получить танки. Она сообщила, что Германия находится в процессе обсуждения этого вопроса с партнерами.
Ранее в Германии призвали власти ФРГ задуматься, насколько далеко они готовы зайти в поддержке Украины.
СМИ: Чехия и Словакия намерены передать танки Leopard Украине
СМИ: Прага и Братислава выразили готовность передать германские танки Киеву
Чехия и Словакия поддержали инициативу Польши передать танки Leopard 2 германского производства Киеву, сообщила газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Сообщается, что Прага и Братислава «могут внести соответствующее предложение на встрече министров обороны» стран Запада американской авиабазе Рамштайн в Германии 20 января, передает ТАСС.
По данным СМИ, речь идет «30 боевых машинах». Эту технику Чехия и Словакия должны были бы получить в рамках «кругового обмена», предполагающего поставки Киеву из европейских стран, кроме Германии, танков советского производства, замену которых Берлин впоследствии производит с использованием собственной материально-технической базы.
Немецкие танки поступили в Чехию и Словакию в декабре прошлого года, ими стали боевые единицы типа Leopard 2A4».
Однако такая инициатива может столкнуться с рядом сложностей, в частности с проблемами в подготовке танковых экипажей с Украины, а также в вопросе «обеспечения поставок запчастей».
Кроме того, отмечает издание, танки могут стать приоритетной целью российских ВС.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.
Прокуратура ФРГ обвинила «Русский дом» в Берлине в обходе санкций
Прокуратура ФРГ начала расследование деятельности «Русского дома» в Берлине
Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении «Русского дома» в столице Германии из-за подозрения в обходе санкций, сообщил представитель правоохранительных органов Себастьяна Бюхнера.
Бюхнер сообщил агентству dpa, что в настоящее время проводится проверка на предмет нарушения Закона о внешнеэкономической деятельности «Русским домом» в Берлине. Поводом, как пишет издание, стали санкции Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Русский дом в Берлине является крупнейшим из 96 зарубежных представительств Россотрудничества. Работа центра направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между Россией и Германией, на поддержку россиян, находящихся в ФРГ, а также популяризацию русской культуры и языка.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине
NYT: Шольц разочаровал США своим ответом по поводу отправки танков Leopard Украине
Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Украины, пишет газета The New York Times.
Также из статьи следует, что американские официальные лица были разочарованы переговорами с правительством Германии на этой неделе, передает РИА «Новости».
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2 Украине, если США отправят танки Abrams. США отказались, заявив, что невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Автор отмечает, хотя Германия не сказала «да» на отправку танков Leopard на этой неделе, она также не сказала «нет».
Позже даже участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, не смогли принять никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
СМИ: Позиция Шольца по поставкам Киеву танков привела к разногласиям в бундестаге
Zeit: Решение Шольца не поставлять танки Украине привело к разногласиям в бундестаге
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В руководстве Германии возникли споры относительно поставок боевых танков Leopard Украине, сообщили местные СМИ.
Немецкое Zeit пишет, что глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления касательно военной поддержки Украины, передает РИА «Новости».
«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», – заявила она.
Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на критику, высказанную Штрак-Циммерман в адрес канцлера, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.
При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага «и ей подобные» подталкивают ФРГ к военному конфликту.
«Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», – уточнил Мютцених.
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.
Шольц во время обращения к французам вспомнил о Путине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время обращения к французам по случаю 60-летия годовщины с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора внезапно заговорил о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, запись видеообращения опубликована в его Twitter.
Сперва Шольц говорил о европейском сотрудничестве, ценностях, которые Франция и Германия хотят сохранить, защитить и укрепить, а затем резко перешел к теме Украины. Он заявил, что «Владимир Путин не победит», а Украина продолжит получать поставки оружия и военной техники от Запада, передает РИА «Новости».
Ранее Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать Украине необходимую помощь так долго, как это потребуется.
Париж и Берлин призвали ЕС ответить США на Акт о снижении инфляции
Французский президент Макрон: Париж и Берлин предлагают Евросоюзу дать масштабный ответ на Акт о снижении инфляции в США
Париж и Берлин выработали план действий, который предусматривает быстрый и масштабный ответ ЕС на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил французский президент Эммануэль Макрон после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Макрон сообщил, что Германия и Франция выработали общую линию, предусматривающую быстрый и масштабный европейский ответ на американский закон. Президент Франции призвал предусмотреть эффективные инструменты финансирования из государственных и частных источников, передает ТАСС.
Напомним, в декабре минувшего года Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA). Ранее В Европарламенте призвали к жесткому курсу в отношении США из-за экономической политики Вашингтона.
Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard перед увольнением
Бывшая министр обороны Германии Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard за неделю до ухода
Бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн, сообщил немецкий выпуск Business Insider.
Издание со ссылкой на несколько источников в министерстве пишет, что за неделю до своей отставки экс-министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не пересчитывать танки бундесвера Leopard 1 и Leopard 2, передает РИА «Новости».
Инсайдеры предположили, что министр таким образом пыталась отвести подозрения от Шольца в нежелании поставлять танки Украине, поскольку инвентаризация бундесвером боеспособных танков сочли бы как готовность их поставлять, а канцлеру пришлось бы оправдываться.
Напомним, в ходе встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии контактной группе не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.