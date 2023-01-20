Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика»

В Ростове-на-Дону прошла церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика».

«Сегодня жители Донбасса и жители всех регионов нашей страны плечом к плечу встали на защиту и освобождение донбасской земли. Борьба идет не только за Донбасс – борьба идет за наше право самостоятельно выбирать свое будущее, борьба идет за право быть русскими и говорить на русском языке. Борьба идет за нашу историю, наше уважение к этой истории и памяти наших предков, за нашу культуру, за наши традиции. И эта борьба обязательно закончится победой», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, участники конкурса очень востребованы: «Вас очень ждут в органах власти Донецкой народной республики, в других вернувшихся в Россию регионах. Вы нужны для восстановления крупных промышленных предприятий, инфраструктуры Донбасса. Это огромный объем работы, и она начинается уже сейчас», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мир меняется необратимо – таким, как был, он уже не будет. В наших силах сделать так, чтобы он был гораздо лучше. Время изменений – это время возможностей. А Россия сегодня для каждого своего гражданина – это действительно страна возможностей», – отметил Кириенко.

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов отметил, такой подход к отбору кадров имеет большое значение: «Сложные проекты по восстановлению и развитию Донбасса просто не могут быть реализованы эффективно без серьезного кадрового обеспечения. Конкурс «Лидеры возрождения» нацелен на поиск высоконравственных, талантливых, волевых, преданных своему делу профессионалов с государственным мышлением, которым можно смело доверить будущее России», – сказал он.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о заинтересованности властей ДНР в квалифицированных кадрах. «Все эти дни, пока будут проходить полуфиналы, и я лично, и мои коллеги из Донецкой народной республики будем следить за прохождением испытаний участниками. Не секрет, что мы с особыми чувствами ждали очных этапов, чтобы посмотреть на всех вас. В республике не хватает квалифицированных кадров буквально во всех сферах. Мы планируем создать достойный кадровый резерв», – сказал Пушилин.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил, что у Ростовской области богатая традиция в проведении кадровых конкурсов. «Ростовская область становилась домом для полуфиналов и финалов самых разных конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» в ЮФО. Только за последнее время мы принимали и студенческий конкурс «Твой ход», и конкурс «Цифровой прорыв», и многие мероприятия флагманского конкурса «Лидеры России», – отметил губернатор Ростовской области. По его словам, полуфиналистов из ДНР на донской земле ждет успех.

Перед церемонией открытия полуфинала все приглашенные участники прошли контрольное тестирование в присутствии экспертов. Всех, кто с ним справился успешно, ждет насыщенная программа, включающая как оценочные, так и развивающие мероприятия.

Всего запланировано три полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика».