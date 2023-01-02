Европарламент начал процедуру лишения неприкосновенности замешанных в коррупции депутатов

Европараламент начал процедуру лишения неприкосновенности заподозренных в коррупции депутатов

Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета. Ранее их обвинили в коррупции правоохранительные органы Бельгии.

Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов Европейского парламента иммунитета по запросу бельгийских судебных органов. Приняты первые меры процедурного характера, запрос будет передан в комитет по правовым вопросам для принятия соответствующего решения, передает ТАСС.

Напомним, зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. Фигурантами дела стали еще три человека.

По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.

Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли.