В НАТО решили нарастить производство оружия для Украины

Замгенсека Джоанэ: НАТО резко нарастит производство оружия и боеприпасов для Киева

НАТО должно значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности и будет расширять свои цифровые возможности, чтобы подготовиться к будущим конфликтам, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

По его словам, страны НАТО должны расширить производящую оружие и боеприпасы промышленность, чтобы восполнить запасы, что имеет значение для Украины и для собственной безопасности и обороны альянса, передает ТАСС.

Джоанэ также призвал государства альянса развивать использование искусственного интеллекта, чтобы быть готовыми к конфликтам в будущем.

«Мы должны больше инвестировать в оборону. Цель в 2% ВВП, установленная почти 10 лет назад (в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией), сейчас все больше рассматривается как базовый уровень, а не потолок военных расходов. Нам нужны хорошо тренированные и хорошо экипированные солдаты, современные вооружения, готовые к развертыванию быстрее, чем когда-либо, там, где это нужно», – сказал замгенсека НАТО.

Он также призвал страны альянса не недооценивать Россию и «готовиться к длинной войне» на Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны продолжать увеличивать расходы на оборону. Выделение 2% ВВП на оборону должно рассматриваться как минимум, а не как потолок.