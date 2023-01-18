Поляки потребовали от «безумца» Моравецкого прекратить цирк с Украиной

Читатели wPolityce раскритиковали Моравецкого за мольбы к Германии из-за Украины

Читатели польского портала wPolityce возмутились просьбами премьер-министра республики Матеуша Моравецкого к Германии по поводу военных поставок Украине.

Речь идет о призыве Моравецкого к властям Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Он заявил, что «поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой».

Комментаторы на сайте wPolityce напомнили Моравецкому, что он премьер-министр Польши, а не Украины, а потому волновать его должны польские, на украинские проблемы. Пользователь Polak 335 призвал его заняться тем, для чего был избран на эту должность, и прекратить втягивать страну в «опасную игру».

В свою очередь пользователь RYJA CI WYKRZYWILO od tego потребовал от Моравецкого прекратить призывать к войне и заняться Польшей, где он «все развалил», передает РИА «Новости».

В свою очередь пользователь pis zawiodl написал, что у польского премьера «совсем прохудился чердак». Он поинтересовался, кто велел Моравецкому нести такую чушь, и подчеркнул, что этот человек не годится ни для какой должности, представляя опасность для Польши. «Это безумец», – отметил он.

Пользователь kl указал, что польские власти вместо того, чтобы призывать стороны конфликта к переговорам, ежедневно этот конфликт разжигают, давая Украине технику и оружие. Это, по его словам, втягивает в Третью мировую другие страны.

«Я никак не пойму, Германия – это наш враг, которого мы ежедневно пинаем, или союзник, которого приглашаем к взаимодействию? Какова нынешняя линия партии и правительства партии?» – поинтересовался а@Suweren_Polak. «Потому что патриотически настроенные поляки в растерянности, что им делать с немцами: пинать или хвалить? Прошу указаний!» – сыронизировал он.

«Германия и ЕС блокируют наши фонды, шантажируют Польшу, незаконно насаждая у нас свою анархо-судократию. И что делает польский премьер? Протестует? Нет, он едет в Берлин и скандалит из-за Украины. Хватит уже этого цирка!» – потребовал Soldier1.

Пользователь ollo назвал премьер-министра Польши Моравецкого самым преданным камердинером Украины.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе не стал прямо отвечать на вопрос о передаче танков Leopard Украине.