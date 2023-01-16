Мэра Ташкента уволили за плохую подготовку города к зиме

Мирзиеев уволил мэра Ташкента за плохую подготовку города к зиме

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил хокима (главу) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева за недостатки в подготовке города к зиме, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

По его словам, президент Мирзиеев за недостатки в подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях уволил с занимаемой должности хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, передает ТАСС.

По словам Асадова, с мэром столицы уволены главы четырех районов Ташкента и председатель компании «Тепловые электрические станции». Генпрокуратуре и службе госбезопасности и поручили изучить их деятельность.

Напомним, в четверг в Ташкенте бесплатный плов начали раздавать малообеспеченным жителям, инспекторам дорожного движения и работникам коммунальных служб.