В Ташкенте начали бесплатно раздавать плов из-за мороза

В мэрии Ташкента сообщили о бесплатной раздаче плова жителям из-за холодов

Бесплатный плов начали раздавать в Ташкенте малообеспеченным жителям, работникам коммунальных служб, а также инспекторам дорожного движения, сообщили в мэрии города.

Сообщается, что в период с 12 по 16 января в регионе прогнозируют аномальные морозы. В связи с этим в Ташкенте будут бесплатно раздавать плов в банкетных залах города, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Уточняется, что плов раздают жителям, нуждающимся в горячем питании, людям из малообеспеченных семей, работникам коммунальных служб и сотрудникам службы ГУБДД.

Столбик термометра опустится почти до минус 30-ти градусов, на севере до минус 17-22 градуса мороза, а на плато Утюрт и в пустынных зонах – минус 25-27 градусов.

Ранее сообщалось, что жители эвенкийского поселка Ессей, расположенного в Красноярском крае, рассказали о 75-градусных морозах.