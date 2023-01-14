В ДНР запланировали проведение полуфиналов конкурса «Лидеры возрождения»

В январе состоятся два полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», о датах проведения сообщат позже.

По словам исполнительного директора конкурсов «Лидеры возрождения» Антона Серикова, участники спецоперации попросили о переносе полуфинальных испытаний на более поздний срок.

«С учетом активных действий в рамках специальной военной операции очевидно, что многие не смогут принять участие в полуфиналах конкурса в январе»», – рассказал он.

В связи с этим, было принято решение о переносе третьего полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» на более поздний срок.

Он добавил, что один из главных принципов - это равные возможности для всех участников, организаторами принято решение два полуфинала провести в январе, а третий полуфинал будет проведен позднее.

Дата проведения третьего полуфинала будет объявлена дополнительно. Всего участие в конкурсе примут 1 130 человек.

Напомним, конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках.