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13 января, пятница | Последнее обновление — 21:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны рассказало о роли ЧВК «Вагнер» при взятии Соледара
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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12:42
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В ЛНР рассказали о сбежавших из Соледара наемниках и членах нацбатов
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Несколько сотен иностранных наемников и военнослужащих украинских националистических батальонов сбежали из Соледара, сообщил военный эксперт и полковник ЛНР Виталий Киселев.
Сбежавшие направились в Северск, их фиксируют местные жители, они сообщают об англоговорящих и польскоговорящих военных, сказал Киселев ТАСС.
По его словам, там заметили 300–400 человек, возможно, что туда перебрались наемники. В Северске замечен нацбатальон «Кракен» и «Правый сектор*» (запрещен в России и признан экстремистским).
Члены нацбатов в Соледаре могли выполнять роль заградотрядов, которые должны удерживать бойцов ВСУ, предположил Киселев.
Минобороны в пятницу объявило об освобождении Соледара, имеющего важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
Захарова озадачила Госдеп квестом о Зеленском
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Госдеп США и «вся его проплаченная инфопомойка» взялись «за нее не по-детски». В ответ она предложила американскому внешнеполитическому ведомству поучаствовать в квесте.
Спикер МИД РФ в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп разослал тезисы на отработку «иноагентам типа «Дождя» и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой». «Разочарую. Я всегда была не очень», – написала она.
Кроме того, по словам Захаровой, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилась ее фотография, сопровождающаяся надписью красными буквами: «Ложь». Захарова поблагодарила Госдеп США за популяризацию, отметив, что «русские хакеры» не взламывали ресурсы американского внешнеполитического ведомства, а ее фото все равно там появилось.
Официальный представитель МИД России предложила Госдепу квест: она сделает заявление, и если в США его не маркируют как «ложь», значит, это правда. «Итак, ловите: ЗЕЛЕНСКИЙ МНОГО ЛЕТ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ЗАЯВЛЯЛ. Время пошло», – написала Захарова.
Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
Украинские зенитчики напугали американцев
Сенатор из Оклахомы Дам потребовал не пускать украинцев для обучения применению Patriot
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Сенатор из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать военнослужащих ВСУ на территорию штата, где они должны учиться использованию систем ПВО Patriot.
По его словам, он подал резолюцию об отказе украинцам в доступе в Оклахому для обучения стрельбе из системы ПВО Patriot, поскольку опасается, что военные ВСУ по ошибке могут выпустить ракету по жителям штата, как они «сделали с невинными поляками», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие ужасные ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией. Кроме инцидента в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, на который ссылается генерал, произошел похожий случай за день до этого. Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом в Печерском районе Киева.
Напомним, в среду Wall Street Journal сообщала, что около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на военной базе Форт-Силл штата Оклахома уже на следующей неделе.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
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Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
Советник главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии
Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский
Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством
Экс-посол ЛНР Мирошник: У ВСУ выработался алгоритм по разграблению городов перед бегством
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ВСУ при отходе из населенных пунктов уже традиционно вывозят колонны с личными вещами местных жителей. Разграбить и «загадить» город для них – норма поведения. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Соледаре пожаловались на то, что при отходе из города противник вывез всю бытовую технику и личные вещи населения.
«Реальность такова, что за последние месяцы ВСУ перебросили в Соледар и Артемовск огромное количество живой силы. Среди них было немало людей криминального происхождения. Да и для большей части из них Донбасс – это чужие люди», – сказал Мирошник.
«Ничего другого от боевиков ожидать не приходится. Они в который раз без стеснения грабят города, занимаются откровенным мародерством. Это не пресекается их руководством. Когда наши военные заходят в город, то видят не только разрушения, но и попросту «загаженные» дома», – отмечает дипломат.
«У ВСУ даже появился своего рода алгоритм на этот счет. Вооруженные формирования заходят в город и в первую очередь отбирают автомобили, мотивируя это нуждами армии. Затем они переходят к жилым домам, куда против воли населения расселяют подразделение. Спустя какое-то время из этого здания делается долгосрочная огневая точка», – описал собеседник.
«Также есть неоднократные свидетельства того, как бегущие из городов ВСУ вывозят целые колонны со скарбом местных жителей. И там можно найти абсолютно все – от бытовых мелочей до матрасов и элементов мебели», – указывает он.
«Что касается сообщений о том, что командование ВСУ бросает подразделения, это происходит уже далеко не первый раз. Подобные ситуации фактически становятся своего рода закономерностью, «визитной карточкой» командования противника, наряду с мародерством», – заключил Мирошник.
Ранее местные жители рассказали, что ВСУ увезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам Сергея Кузина, вывозили всё, даже туалетную бумагу.
Украинские военные выламывали двери и ворота пустующих домов, а затем загружали награбленное в гражданские автомобили. При этом, когда сам Кузин это увидел, свое поведение ВСУ мотивировали «поиском удобной позиции».
Кроме того, по сообщениям местных жителей, противник обстреливал Соледар фосфорными снарядами, обвиняя в атаке российские войска. «Но российская армия тогда брала Владимировку, далековато она была», – цитирует Кузина РИА «Новости». Он также отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
На фоне этого поступила очередная жалоба от самих военнослужащих ВСУ. Как рассказал телеканалу CNN один из бойцов, командование обещало отвести его подразделение, но на деле просто бросило их под Соледаром.
Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, среди них есть раненые. «Последняя эвакуация была три дня назад. Нам был дан приказ держаться до самого конца. Если не поступит срочный приказ об отходе, то мы просто не успеем», – цитирует его американский телеканал.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успехи ВС России в Донбассе дали командованию свободу выбора для следующих операций.
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Глава офиса Зеленского пожаловался на попытки «украсть» Королева у Украины
Глава офиса Зеленского Ермак назвал Королева украинским инженером и посетовал на попытки «украсть» его имя у Киева
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Возглавляющий офис президента Украины Андрей Ермак пожаловался на то, что у Киева хотят «украсть» имя советского ученого Сергея Королева, которого Ермак назвал украинским инженером.
Ермак написал в Telegram, что «сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева». По словам Ермака, «болотные всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится».
Напомним, на Украине активно записывают в число украинцев русскоязычных исторических личностей из области политики, науки и культуры на основании места их рождения: Королева, Игоря Сикорского, Петра Чайковского, Владимира Вернадского и многих других.
Хотя в анкете при поступлении в Киевский политехнический институт Королев назвался украинцем, в последующие годы в документах в графе «национальность» он неоднократно указывал, что он русский. Сенатор Алексей Пушков заявлял, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было».
Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.
Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.
В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.
В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
В ЧВК «Вагнер» опровергли данные об оперативном окружении Артемовска
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Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет, передает пресс-служба группы Concord слова главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрея Трошева.
«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел», – приводится заявление Трошева в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».
Трошев отметил, что когда Артемовск будет окружен, об этом сообщат.
«Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер», нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение», – добавил он.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом.
Названы сложности применения западных танков в Донбассе
Military Watch: Западные танки не смогут воевать в Донбассе из-за их характеристик
Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, сообщили СМИ.
По сообщению портала Military Watch, причина кроется в сложном техническом обслуживании машин и их эффективности в бою, так как оба танка значительно тяжелее используемых ВСУ и потребуют значительно больше топлива, что делает их неподходящими для применения в городских боях, а отсутствие у них автоматов заряжания подразумевает наличие дополнительных членов экипажа, передает РИА «Новости».
Издание напомнило, что репутация танков основательно испорчена, даже турецкие генералы характеризовали опыт использования этих машин как «болезненный».
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.
Минобороны рассказало о действиях российских войск при освобождении Соледара
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Освобождение города Соледара, имеющее важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, завершено вечером в четверг, 12 января, сообщило Минобороны.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.
Подчеркивается, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Удары по позициям ВСУ наносились непрерывно, отмечается в сообщении.
В Минобороны сообщили, что во время освобождения Соледара истребительной авиацией ВКС России были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.
Кроме того, российские средства ПВО в районе Соледара сбили девять снарядов РСЗО «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
В сообщении Минобороны указано, что во время освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.
Также сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ.
В Кремле накануне отмечали, что военные провели огромную работу в Соледаре, это самоотверженные и героические действия.
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В ДНР раъяснили данные об оперативном окружении Артемовска
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ по-прежнему способны поддерживать боевиков в Артемовске
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В Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ. И несмотря на оперативное окружение, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее советник врио главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска.
«Артемовск действительно находится в оперативном окружении. Но это не означает, что ВСУ лишились возможности подвозить все новых бойцов, технику, боеприпасы и провиант», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Не исключаю, что в дальнейшем мы увидим взятие города по сценарию Соледара. Но это произойдет, скорее всего, не очень быстро. В Артемовске, по моим прикидкам, не менее пяти тысяч боевиков. И нам придется постепенно их оттуда выбивать», – продолжил собеседник.
«Вместе с тем события развиваются очень оперативно. Картина происходящего постоянно меняется. Идет почти непрерывная ротация. Но говорить о том, что ВСУ в этом районе попали в котел, пока рано. Необходимо продолжать разрушать их логистику и шире брать под огневой контроль ведущие к городу трассы», – предостерег Бердичевский.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение. Он также отметил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города», плотно работает артиллерия, передает Первый канал.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям.
При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал «беспрерывно» снабжать ВСУ в Артемовске боеприпасами. Донецкий депутат Владислав Бердичевский, говоря о наиболее перспективных направлениях после Соледара, отмечал, что ВС России надо разрушать логистику противника.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
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МИД указал на столкновение России с «натовско-украинским конгломератом»
Директор департамента стран СНГ МИДа Полищук заявил о противостоянии России «натовско-украинскому конгломерату»
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Россия противостоит не Украине, а «натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату», заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что с тех пор, как Киев отказался от переговоров, ситуация изменилась, «в состав России вошли новые регионы», так что в случае возобновления переговоров «должны учитываться новые реалии», передает ТАСС.
Он рассказал, что в конце февраля российская сторона «откликнулась на просьбу Киева», а в марте-апреле стороны «вышли на взаимоприемлемую основу для договоренностей». Однако Украина внезапно отказалась продолжать переговоры. Полищук выразил уверенность, что Киев сделал это «по указке англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования».
Полищук отметил, что России приходится «иметь дело не с Киевом», а с «натовско-украинским военно-промышленным конгломератом», причем украинцы в нем – «инструмент вооруженной борьбы с Россией», а страны НАТО выполняют роль «тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний».
Хотя поступило уже около 20 предложений посредничества и так называемых добрых услуг для урегулирования, «не все они искренние и заслуживают доверия», сказал Полищук. В частности, это касается государств, которые ввели санкции против России и поставляют на Украину вооружения, «становясь тем самым стороной конфликта». Он не видит, «как это может сочетаться с их посредническими амбициями».
По мнению Полищука, отказ Киева от предложенного Россией рождественского перемирия говорит о том, что украинские власти не хотят ассоциироваться с жителями новых российских регионов, а также «с собственными гражданами, жизни и судьбы» которых Киеву «безразличны».
Полищука это не удивляет, ведь «есть восьмилетний опыт киевского саботажа работы контактной группы и нормандского формата, ежедневных обстрелов ВСУ городов Донбасса, невзирая на достигавшиеся тогда договоренности о прекращении огня на Рождество, Пасху и начало школьного учебного года». Он выразил сожаление, что международные структуры и страны Запада, как и прежде, попустительствуют такому поведению Киева.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
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Киев собрался предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
Замглавы МИД Украины Джапарова сообщила о планах Киева предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
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В 2023 году Украина собирается вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о «спецтрибунале» против России, сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
Джапарова призвала членов ГА ООН поддержать идею «создания международного специального механизма». «Мы называем его между собой спецтрибуналом», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Джапарова, в феврале для Киева приоритетом будет проект резолюции, касающийся «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Украинский постпред при ООН Сергей Кислица намерен «работать над модальностями обсуждения», сказала она. Джапарова сообщила, что «для принятия этой резолюции могут созвать чрезвычайную специальную сессию». Резолюция по трибуналу против России может быть рассмотрена в ГА ООН позднее в 2023 году, добавила она.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы по трибуналу против России по Украине нелегитимны. Он подчеркнул, что по Уставу ООН решения по созданию трибунала, чтобы судить Россию, может принимать лишь Совет Безопасности, ГА ООН таких «решений принимать не уполномочена».
В Госдепе сочли санкции против России «обязательством» Сербии
Советник госдепартамента США Шолле назвал санкции против России условием развития Сербии
Сербия должна выполнять свои обязательства; пока она старается «держаться подальше» от антироссийских санкций, Сербия не сможет развиваться, заявил советник госдепартамента США Дерек Шолле.
В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что с уважением относится к позиции «лидеров в Белграде», но «по практическим соображениям» США полагают, что Сербия должна присоединиться к санкциям, передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Шолле отметил, что Сербия уже «предприняла какие-то существенные шаги», например, «голосование против России в ООН». США собираются «работать с друзьями в Белграде», надеясь уговорить их усилить поддержку Украины, которая в этом «нуждается». Шолле сказал, что США хотят убедить Белград «наказать Россию».
Напомним, глава республики Александр Вучич заявил, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой. При этом он полагает, что после согласия Сербии на санкции Запад потребует от властей страны подписать соглашения о признании Косово.
Минобороны рассказало о роли ЧВК «Вагнер» при взятии Соледара
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Непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных украинскими военными, проводился бойцами ЧВК «Вагнер», подтвердило Министерство обороны России.
Боевая задача по взятию кварталов города была успешно решена «мужественными и самоотверженными» действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Министерство подчеркнуло, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, который предусматривал решение нескольких боевых задач.
В числе таких задач – блокада города с севера и юга, изоляция района боестолкновений, перекрытие переброски резервов ВСУ из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из города. Также войска осуществляли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.
В среду основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля над Соледаром. Отмечалось, что ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на город.
Минобороны заявило о завершении освобождения Соледара в пятницу.
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