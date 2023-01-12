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В Германии увязали вопрос поставок танков Украине с позицией Байдена
Politico: Позиция канцлера ФРГ Шольца по вопросу передачи Украине танков зависит от позиции президента США Байдена
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли изменит свою скептическую позицию по поставкам Украине боевых танков, если обратный сигнал не подаст президент США Джо Байден, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.
Как отмечает издание, позиция Шольца сильно зависит от мнения президента США Джо Байдена, с которым канцлер ФРГ ранее тесно координировал свои действия. Издание напомнило, что на прошлой неделе оба лидера уже выпустили совместное заявление о поставках Киеву БМП и систем Patriot, передает ТАСС.
Ранее в Германии пожаловались на принуждение к передаче Украине танков.
Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ
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Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных.
Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены».
«Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина.
Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении.
Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар.
Медведев предрек переименование Львова
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Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард».
«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев.
Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков.
Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши.
Пригожин попросил бойцов оставить соль в Соледаре
Пригожин попросил своих бойцов оставить соль в Соледаре
Основатель «Вагнера» предприниматель Евгений Пригожин передал своим бойцам украинскую соль в шутку, чтобы они оставили ее в городе после освобождения.
Бизнесмен пояснил, что передал соль военным, чтобы «разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся», передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись высказывания Пригожина.
Он попросил одного из бойцов оставить соль в Соледаре.
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Соляные шахты Соледара открылись еще в XIX веке, их запасы оценивают в 13 млрд тонн. Во времена Советского Союза там добывалось до 40% всей соли.
Вассерман объяснил «вину» «оккупанта» Чебурашки перед Украиной
Вассерман: Чебурашка провинился в том, что большинство граждан Украины – русские
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«Киев вынужден действовать против интересов большинства своих граждан, вынужден отрицать русскую общность и, соответственно, вынужден бить по любым символам этой общности», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя информацию о том, что в школах Киева появились плакаты с перечеркнутым изображением вымышленного мультипликационного героя Чебурашки, где он назван «оккупантом».
В киевских школах появились плакаты, на которых изображен перечеркнутый Чебурашка, названный «оккупантом». Предполагается, что связана такая иллюстрация с успехом одноименной семейной комедии «Чебурашка», которая уже может похвастаться рекордными сборами в прокате.
«Украинцы – неотъемлемая часть русского народа, украинский язык, несмотря на полтора века разработки, все еще один из диалектов русского языка. Понятно, что проведение в жизнь старинного польского фальшивого лозунга «Украина – не Россия» возможно только ценой непрерывной массированной лжи и такого же непрерывного и массированного издевательства над всем русским. Это мы и наблюдаем», – говорит Вассерман.
Он напоминает, что первое отделение украинцев от русских было еще в австрийской империи и кончилось концлагерями Талергоф и Терезин, где были истреблены десятки тысяч местных жителей, не желающих именовать себя украинцами. Затем была «погромная деятельность» от Центрального совета во времена Симона Петлюры, который был главой Директории Украинской народной республики в 1919–1920 годах.
«Наш Чебурашка провинился в том, что большинство граждан Украины – русские. Соответственно, любой профессиональный украинец, то есть тот, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, вынужден действовать против интересов большинства своих сограждан, вынужден отрицать русскую общность и, соответственно, вынужден бить по любым символам этой общности», – объясняет депутат.
Он подчеркивает, что на Украине пытаются уничтожить все, начиная от исторических памятников до нашей общей художественной памяти. Все это делается в надежде на то, что «когда-нибудь Украина перестанет быть Россией». Тем не менее сам собеседник поддерживает любые усилия, направленные на то, чтобы «эта надежда никогда не оправдалась».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не Россия должна объяснять украинским детям, почему главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка стал «оккупантом», а их собственные родители.
Напомним, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко заработала более трех миллиардов рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.
Блогер Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил успех данной кинокартины тем, что она вышла в новогодние праздники, во время которых дети вместе с родителями посмотрели комедию, а также что в кинотеатрах отсутствует зарубежное кино. В Кремле сообщили, что радуются рекордным сборам в прокате вместе с авторами фильма.
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Эксперт: Российским войскам удалось взломать «подкову» Залужного в Донбассе
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам удалось взломать «подкову» Залужного в Донбассе
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Переход Соледара под контроль России означает, что непрерывная оборонительная цепь противника из городов-фортов взломана. Следом должны пасть Артемовск, Северск и другие города. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о взятии под контроль Соледара. Солдаты ВСУ оказались в котле.
«По выражению главкома ВСУ Валерия Залужного, Северск, Соледар, Артемовск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск являются городами-фортами. Они представляют собой непрерывную цепь укреплений в виде подковы – от излучины Северского Донца и на юг, к Торецку», – рассказал военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.
«Это мощнейший укрепрайон Донецкой агломерации, когда населенные пункты переходят один в другой. Между ними отсутствуют привычные для нас поля и земли, свободные от застройки», – пояснил собеседник.
«Взятие под контроль всей территории Соледара означает, что эта непрерывная оборонительная цепь, после падения Лисичанска и Северодонецка, взломана. Ко всему прочему, Северск оказывается зажат между рекой Северский Донец и нашими наступающими войсками, которые охватывают его с востока и юга. Оборонять его становится очень проблематично», – отметил он.
«Кроме того, перерезаны дороги на Артемовск, город сейчас штурмуют. Это позволяет идти вдоль водоразделов, наступая с севера, без штурмов, наступая вдоль речки Бахмут. Кроме того, на юге наши войска вместе с ЧВК «Вагнер» уже ведут бои за северную окраину Опытного, а это южный пригород Артемовска, и за Клещеевку, где бои идут уже в самом центре», – акцентировал эксперт.
«Все это позволит взять под огневой контроль дорогу, которая ведет в Часов Яр. Снабжение оттуда группировки ВСУ станет весьма проблематичным и приведет к безнадежному положению гарнизона в Артемовске», – полагает Онуфриенко.
«По моим оценкам, следом за Соледаром падет Артемовск и Северск, а также ухудшится положение гарнизона в Торецке, из которого ведутся регулярные обстрелы Горловки и Донецка. По сути, все это вызовет «эффект домино», поскольку последует неизбежное наступление на Часов Яр, Константиновку, Дружковку, Краматорск. Но это все произойдет не быстро», – отметил он.
«В свою очередь ликвидация укрепрайона, если она произойдет, вынудит противника уходить в чистое поле, поскольку дальше городская агломерация заканчивается и идут уже привычные для нас села и небольшие городки, расположенные в степи. Противнику придется копать окопы в мерзлой земле, а это развязывает руки для нашей артиллерии и авиации, которые смогут работать без необходимости оглядки на мирное население», – полагает эксперт.
Рассуждая о дальнейших направлениях продвижения наших войск, Онуфриенко отметил, что «сейчас будет логично взять Северск, Артемовск, с постепенным выходом на Краматорск и Славянск».
«Такое направление также подразумевает необходимость наступления по левому берегу Северского Донца к Святогорску для того, чтобы форсировать его снова и охватывать Славянск и другие города с северного направления. В свою очередь это вызывает необходимость наступления по Старобельскому, Сватовскому, Купянскому участкам», – добавил он.
«Отчасти наши войска в конце прошлого года наступали на Купянск от Двуречного, там часть территории Харьковской области освобождена. Теперь логично продвигаться снова на запад, чтобы восстановить утраченные осенью позиции, и чтобы вынудить противника раздергивать остатки своих резервов на более широком участке фронта», – считает эксперт.
«Что касается судьбы бойцов ВСУ, оказавшихся в котле в Соледаре, то о ней говорить пока рано. Евгений Пригожин попросил не спешить с цифрами по количеству пленных, позже официально сообщат. Большая часть украинских военных, конечно, ушла из города. Об этом свидетельствуют и многочисленные видеокадры», – отметил Онуфриенко.
«Вместе с тем пока еще не очень понятно, сколько остается боевиков под землей, в соляных шахтах. Глубина этих шахт около 300 метров и общая протяженность более 200 километров, а по ширине там могут разъехаться два танка. Поэтому стоит подождать сообщений о количестве сдавшихся в плен в самом городе и, конечно, дождаться зачистки всех подземных коммуникаций. При этом противник наверняка будет оказывать сопротивление», – отметил он.
Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил, что часть подразделений ВСУ бегут, оставляя свои позиции в Соледаре. По словам Арестовича, что бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
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Польша объявила о намерении передать Украине роту танков Leopard
Киевский режим получит от Варшавы роту танков, заявил польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.
Украинская сторона получит от польской роту танков Leopard, поставки пройдут в рамках международной коалиции, сказал Дуда, передает ТАСС.
При этом, по его словам, для проведения поставок нужно выполнить «ряд формальных требований».
«Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет – роту танков Leopard», – пояснил Дуда, добавив, что такое решение в Польше уже принято.
У Польши на вооружении стоят 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5.
Ранее сообщалось, что финские власти допускают возможность поставок Киеву танков Leopard 2.
Минобороны сообщило о боях в Соледаре
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В ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное ДНР. Подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. ВКС наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами артиллерии по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны на Купянском направлении в районах Кисловки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 30 военнослужащих и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии и ударами авиации на Краснолиманском направлении нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Торского Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровы, Червонопоповки и Макеевки ЛНР, отчитались в Минобороны.
Недалеко от Кузьмино ЛНР и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.
В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ ликвидированы 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
Нанесением комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении подразделениям ВСУ у пунктов Пречистовка, Никольское и Новоселка ДНР уничтожены около 25 военнослужащих, машина пехоты, два автомобиля, перечислили в Минобороны.
Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в районе Артемовска ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за минувшие сутки поражены 74 артподразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Зеленский: Имеющие гражданство России люди не должны иметь украинское
Люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов, каких решений по украинскому гражданству ждать на фоне его лишения четверых депутатов.
Зеленский подчеркнул, что задача Украины заключается в том, «чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство России, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут», сообщает Страна.ua.
Ранее Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
Киевский политолог объяснил дистанцирование Казахстана от «юрты несокрушимости» в Буче
Киевский политолог Скачко: Токаев не пойдет наперекор Путину в украинском конфликте
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Запад вбивает клин между Россией и ее ближайшими союзниками, создавая пояс нестабильности вокруг нас и вовлекая близкие нам страны в украинский конфликт. К такому выводу пришел в разговоре с газетой ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее в МИД Казахстана опровергли причастность посольства республики на Украине к установке «юрты несокрушимости» в Буче. Однако местные власти утверждают обратное.
«Сообщения об участии посольства Казахстана на Украине в установке юрт в Буче – это одна из попыток внести раскол между Россией и ее ближайшим союзником. Вместе с тем это не единственные попытки Запада рассорить нас с близкими странами. И все они зачастую очень хорошо продуманны и законспирированы», – рассказал киевский историк и политолог Владимир Скачко.
«Их главные ударные усилия направлены на союзников России по блоку ОДБК, который является основным военно-политическим альянсом с ведущей ролью Москвы. В том числе об этом свидетельствует недавний отказ Армении и Киргизии от учений ОДБК на своей территории», – отметил собеседник.
«Кроме того, стоит отметить, что в Казахстане 90% бизнеса не может ничего делать без согласования с транснациональными, американскими и британскими корпорациями», – акцентировал он.
«Вместе с тем сейчас, когда между Владимиром Путиным и Касымом-Жомартом Токаевым идут договоренности о партнерстве в сфере энергетики, я думаю, власти Казахстана не стали бы так откровенно идти наперекор России, поэтому они вряд ли имеют отношения к этим юртам. Скорее всего, речь идет об инициативе казахских оппозиционеров и бизнесменов, которые скрываются в Киеве и имеют поддержку отдельных дипломатов», – полагает политолог.
«Но в целом Казахстан проводит двоякую внешнюю политику: клянется в верности России и благодарит за помощь в подавлении прошлогодних протестов, при этом передает Украине генераторы и прочее. Это все очень характерно для восточных стран, поэтому удивляться не стоит», – считает Скачко.
«Тут многое зависит от лояльности и толерантности ведущего партнера. К примеру, США своих партнеров за такое сразу карают. Но Россия очень терпелива, привержена дипломатии. Сложно дать оценку, насколько это хорошо или плохо. Но внешне выглядит адекватно», – добавил он.
«Отмечу, что на Украине, по официальным данным, жили 110 народностей, в том числе и казахи. Однако самые большие национальные объединения представляли азербайджанцы, армяне и беглые чеченцы, остальных гораздо меньше. В этом плане Киев всегда существенно отличался от Москвы», – рассказал историк.
«Но несмотря на то, что в политической и бизнес-картинах украинского общества казахи не представляют значительного веса, я напомню, что протесты в Казахстане координировались в том числе с помощью диаспоры на Украине. А сейчас там создан батальон из тюркоязычных народов, в руководство которого входят казахи. Да и в целом в Киеве хватает диссидентов, противостоящих Токаеву», – заключил собеседник.
Ранее спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что казахское посольство на Украине не участвует в установке «юрты несокрушимости» в Киевской области, так как это частная инициатива. В ведомстве подчеркнули, что идея принадлежит казахстанским меценатам, которые решили помочь украинцам. Поэтому комментировать ее или запрещать власти не могут, так как участие в процессе не принимали.
Смадияров добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а на Украине есть казахская диаспора. «Один народ помогает другому, в этом нет проблемы, это естественно», – заключил спикер МИД.
При этом власти Бучи под Киевом сообщали, что юрта установлена при содействии казахского посольства.
Напомним, в конце прошлого года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС возместит Казахстану ущерб, который ему нанесли антироссийские санкции Евросоюза.
Тогда газета ВЗГЛЯД разбиралась, получится ли у ЕС с помощью денег настроить Казахстан против Москвы и заманить его в антироссийскую коалицию.
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Российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара
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Идет зачистка города Соледар и его окрестностей от остатков украинских вооруженных формирований, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Владимир Новиков рассказал ТАСС, что в городе идет зачистка, он уточнил, что пока рано говорить о том, сколько солдат ВСУ могли остаться в окружении.
«Достаточно крупная группировка, непонятно, какого состава, была взята в плен прямо в городе, и, соответственно, кто не успел убежать – попал в окружение. Кто конкретно – еще сложно сказать, потому что в городской застройке невозможно понимания достичь, сколько у тебя в окружении. Украинские солдаты прячутся в подвалах, в жилых домах – только после полной зачистки можно будет сортировать уже погибших, сдавшихся в плен», – сказал он.
Новиков уточнил, что в зачистке населенных пунктов, находящихся в округе Солерада, задействованы уже не штурмовые, а тыловые подразделения, поскольку «мелкие населенные пункты не являются серьезными укрепрайонами».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. «Приступаем к зачистке шахт», – отметил он.
Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении.
Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар.
Чебурашку назвали «оккупантом» на Украине
Украинские СМИ заявили, что в школах Киева появились плакаты с «оккупантом» Чебурашкой
В школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом», сообщают украинские СМИ.
Так, в Telegram-канале «Украина.ру» опубликован фотокадр плаката с перечеркнутым изображением Чебурашки. На плакате значится подпись, предлагающая всем, кому нравится персонаж Успенского, ехать в Россию.
Рекордным сборам фильма «Чебурашка» порадовались в Кремле.
По информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, кассовые сборы «Чебурашки» к утру 10 января превысили в России 3 млрд рублей.
Блогер, переводчик фильмов Дмитрий Гоблин Пучков рассказал газете ВЗГЛЯД в чем причина успеха российского фильма в истории отечественного проката.
В Британии подтвердили планы передачи танков Украине
Правительство Британии подтвердило планы по передаче танков Украине
Британское правительство подтвердило, что Лондон планирует предоставить Украине танки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Представитель отметил, что Британия ускоряет поддержку Украины путем предоставления военных технологий следующего поколения, «которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны», сообщает РИА «Новости».
Представитель канцелярии также заявил, что Сунак попросил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в ближайшие недели «работать с партнерами», чтобы быстрее продвинуться в поддержке Украины.
Ранее стало известно, что Британия впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2.
МИД Казахстана опроверг участие в установке «юрты несокрушимости» на Украине
Посольство Казахстана опровергло участие в установке «юрты несокрушимости» на Украине
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Посольство Казахстана не участвует в установке «юрты несокрушимости» в Киевской области Украины, так как это частная инициатива, сообщил спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, такая идея принадлежит казахстанским меценатам, которые решили помочь украинцам. При этом в ведомстве подчеркнули, что не могут комментировать инициативу или запрещать ее, однако участие в процессе не принимали, передает ТАСС.
Как отметил представитель МИД, юрта – традиционное жилище кочевников, которое легко собирается, беспрепятственно переносится на новое место и является экологически чистым.
Смадияров добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а на Украине есть казахская диаспора. «Один народ помогает другому, в этом нет проблемы, это естественно», – заключил спикер МИД.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России.
Сенатор предложил создать миграционную программу в рамках СВО для иностранцев
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Правительство могло бы рассмотреть возможность создания специальной миграционной программы в рамках СВО для иностранцев, которые из-за поддержки России нуждаются в убежище, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее француз Адриан Боке, первым среди западных волонтеров назвавший события в Буче украинской провокацией, попросил власти России предоставить ему политическое убежище.
«Россия, безусловно, должна предоставлять убежище таким людям, как французский гражданин Адриан Боке, который работал в Донбассе волонтером и раскрыл постановку с трупами в Буче. Необходимо помочь людям, которые не боятся высказывать и отстаивать в публичном пространстве объективную информацию относительно России в целом и хода спецоперации на Украине в частности», – сказал сенатор Константин Долгов, в 2011–2017 годах уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права.
Собеседник допускает, что можно проработать на уровне правительства возможность создания специальной миграционной программы в рамках СВО для иностранцев, которые из-за поддержки России нуждаются в убежище.
С другой стороны, отметил сенатор Долгов, нормативная база и сложившаяся практика в отношении предоставления убежища вполне достаточны для того, чтобы принимать такие решения. «В любом случае в политическом плане нужно оказывать поддержку – так же, как в свое время Россия оказала поддержку Эдварду Сноудену, – указал собеседник. – Думаю, что это будет стимулировать тех западных специалистов, которые сталкиваются с цензурным и другим давлением, с атмосферой лжи и невозможностью отстаивать правду в своих странах».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин также считает, что для таких лиц особой программы упрощенного переезда в Россию не требуется – достаточно задействовать механизм получения политического убежища.
«До недавнего времени эта возможность у нас отсутствовала по причине работы норм указа, принятого при Борисе Ельцине. Указ не предусматривал предоставление политического убежища гражданам стран СНГ, находящихся в безвизовом пространстве с Россией, а также гражданам стран, обладающих «устойчивыми демократическими институтами», – пояснил Затулин газете ВЗГЛЯД.
Собеседник напомнил, что многие политические беженцы (в том числе бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден), не получили политического убежища в России, а стали гражданами России. «Также в гражданство РФ вошли и многочисленные беженцы с Украины, уехавшие после переворота 2014 года. Хотя им всем вполне можно было предоставить политическое убежище, поскольку Владимир Путин исправил недостатки Ельцина, и теперь у нас уже есть все основания и процедуры, чтобы предоставлять политическое убежище в России для иностранцев», – указал депутат.
Затулин напомнил, что политическое убежище предусматривает вид на жительство в России, а также право на трудоустройство. При этом учитывая, что рядом стран двойное гражданство запрещено, человек не попадает в ситуацию утери первого гражданства. «Таким образом, политическое убежище дает возможность человеку возвратиться в свою страну после изменения политической ситуации, принимать полноценное участие в электоральных процессах и так далее», – разъяснил парламентарий.
Освещающий конфликт в Донбассе французский журналист Адриан Боке в среду попросил российское гражданство и политическое убежище в РФ. Ранее он подвергся необоснованному уголовному преследованию во Франции и чуть не погиб при покушении со стороны украинских националистов в Стамбуле.
Боке в прошлом военный. В Донецке он был консультантом по натовскому вооружению представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, он занимается волонтерскими проектами. Боке первым из числа западных волонтеров публично назвал события в Буче провокацией ВСУ.
Песков счел диверсией сообщения о «запрете» на выезд годных к службе россиян
Песков назвал информационной диверсией сообщения о «запрете» на выезд годных к службе россиян
Высказывания украинской стороны о якобы введенном в России запрете на выезд людей, годных к воинской службе, являются информационной диверсией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, это обычная информационная утка. Информационная диверсия», – заявил Песков, говоря о заявлении Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС.
Ранее Песков заявлял, что не стоит придавать большого значения Telegram-каналам, распространяющим слухи о «продолжении мобилизации».