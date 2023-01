Политолог Мартынов: Российская экономика продемонстрировала большой запас прочности Политолог: Новые регионы России особо нуждаются в мерах социальной поддержки государства 11 января 2023, 22:45

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Интеграция в пространство России новых территорий – это одна из задач внутренней политики. Жители Донбасса, Херсонщины и Запорожской области особенно остро нуждаются в мерах социальной поддержки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В среду этот и другие вопросы обсуждались на встрече президента Владимира Путина с членами правительства. «Одной из задач внутренней политики является оперативное включение в единое российское пространство новых регионов. Это гармонизация законодательства, изменения в социальной сфере, образовательном пространстве. Поскольку Россия идет по пути построения социального государства, этот вовпрос является ключевым», – считает политобозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. По его мнению, частью процесса по включению жителей новых российских регионов в общее пространство социальной помощи является повышение там МРОТ и прожиточного минимума до общероссийского уровня. «Этого шага стоило ожидать, он вполне понятный. Будут и другие решения в этом направлении. Сейчас они прорабатываются в правительстве вместе с руководством новых территорий», – считает Асафов. «Жители новых регионов находятся в несколько иных обстоятельствах, чем остальные жители страны, поэтому они нуждаются в мерах социальной поддержки, и президент акцентирует на этом особое внимание», – добавил эксперт. В среду президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в новых регионах России сложилась сложная ситуация, однако это не должно мешать решению проблем их жителей. «Все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов, уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом, добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему», – сказал Путин, поручив установить на 2023 год ключевые показатели эффективности развития Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР. В прошлом году, добавил Асафов, российская экономика столкнулась с большими вызовами, но сумела продемонстрировать свою устойчивость. В настоящее время ключевым вопросом, по мнению эксперта, является поддержка малого бизнеса. «Малое предпринимательство, несмотря на ряд мер поддержки на уровне регионов, все-таки остается на периферии внимания. Проблемы малого бизнеса нужно решать, но с учетом специфики того или иного региона», – отметил Асафов. В ближайшее время, говорит эксперт, на уровне высших должностных лиц будут разрабатываться специальные программы по оказанию помощи малому бизнесу, ведь это направление в будущем будет являться одним из драйверов развития экономики. Асафов добавил, что эта помощь будет заключаться не только в ослаблении различных проверок, но и льготном кредитовании. По оценке политолога, нацпроект по решению проблем демографии также является одним из ключевых: «То, что сейчас уделяется особое внимание этим вопросам, показывает, насколько власть в лице президента и правительства понимает важность этого фактора. Уже озвучены показатели, к которым мы должны стремиться – к поощрению многодетности». «И здесь предпринимаемых мер много не бывает, поскольку в этом направлении еще работать и работать. Нужны не только меры, напрямую влияющие на демографию, но и вложения в образование, здравоохранение. Новые и инновационные решения уже принимаются, но очевидно, что их нужно больше. Эти задачи включают решения проблем обеспечения жильем молодых и многодетных семей, в том числе программы по предоставлению сельской ипотеки, земельных участков», – перечислил эксперт. В ходе совещания Путин призвал выстроить меры экономической политики так, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства. Также он указал, что системным вопросом является укрепление финансового суверенитета страны, наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли. Глава государства указал на необходимость уделить особое внимание решению острых проблем в сфере демографии. «Имею в виду в том числе, конечно, решение этих вопросов через повышение доступности современного и качественного здравоохранения. Подчеркну: работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты Федерации. Именно поэтому была поставлена задача обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – заключил Путин. Арестович заявил о бегстве ВСУ под Соледаром Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил о бегстве украинских вооруженных сил под Соледаром 11 января 2023, 01:59

Фото: Ashley Chan/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений украинских вооруженных сил под Соледаром. Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что под Соледаром у вооруженных сил Украине есть подразделения, которые «бежали и бегут». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, передает РИА «Новости». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск. В Соледаре украинские военные массово обратились в бега Спикер НМ ЛНР Филипоненко: Украинские военные устроили массовое бегство из городской застройки в Соледаре 9 января 2023, 12:39

Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Текст: Антон Никитин

В Соледаре украинские военнослужащие устроили массовое отступление из городской застройки, сообщил официальный представитель народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко. «В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки», – сообщил он в эфире канала «Россия 24». По данным Филипоненко, основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. Со ссылкой на разведданные он сообщил, что командир бригады с позывным «Лыжник» поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города. Филипоненко также сообщил, что на линии соприкосновения в ЛНР активизировались украинские диверсанты, однако обстановка, по его словам, полностью контролируется. Ранее в понедельник военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР рассказала, что в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей элементам деятельности диверсантов. Новости СМИ2 Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль Пригожин: Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел 11 января 2023, 00:32

Фото: t.me/+wSoH7ZDD_k81M2Qy

Текст: Антон Никитин

Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», передает ТАСС. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении центра Соледара бойцами ЧВК «Вагнер» и зачистке западной части города. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой. Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 9 января 2023, 11:43

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию законопроект внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение депутатов Госдумы, следует из данных электронной базы Госдумы. На сайте ведомства указано, что Путин внес проект о «денонсировании Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года». В пояснении к документу уточняется, что комитет министров совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции, после чего стране не оставили право голоса и отняли возможность участвовать в обсуждении докладов. Такие условия являются неприемлемыми для России, для недопущения дискриминационного отношения в рамках оценочных механизмов ассоциации, участие России в ГРЕКО предлагается денонсировать, заявлено в документе. Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года. Правительство России одобрило и представило российскому лидеру на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Новости СМИ2 Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР 11 января 2023, 09:46

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Настал переломный момент в освобождении всей территории ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, передает РИА «Новости». Врио главы ДНР отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего освобождения Артемовска и Северска. Что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ». Также Пушилин заметил, что взятие города позволит выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. А это, в свою очередь, ознаменует переломный момент к освобождению всей территории ДНР. Кроме того, офицер добавил, что занятие российскими военными Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить оборонительную линию ВСУ. Ранее Пушилин сообщил, что центр города Соледара уже находится под контролем российских сил. До этого Пушилин заявил о скором полном освобождении Соледара. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой. Зеленский сообщил о переброске подкреплений ВСУ к Артемовску и Соледару Зеленский объявил об организации переброски дополнительных подразделений ВСУ к Артемовску и Соледару 9 января 2023, 00:56 Текст: Антон Антонов

К Артемовску (Бахмуту) и Соледару организована переброска дополнительных подразделений вооруженных сил Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский сообщил, что украинские войска, которые ведут бои в этом районе, «объехал» командующий направлением – генерал Александр Сырский. По словам Зеленского, Сырский «на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления обороны». В частности, как сказал Зеленский, речь идет о переброске подкреплений и «усилении огня» артиллерии, передает ТАСС. Напомним, на днях стало известно, что российские войска прорвали оборону города Соледара в ДНР и взяли под контроль поселок Бахмутское. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске. Новости СМИ2 Мирошник: ВС России заняли удобные позиции для потенциального контрнаступления у Кременной 9 января 2023, 18:33

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная,

Дарья Волкова

Подразделения ВСУ и иностранные наемники, сконцентрированные на участке фронта в районе Кременной (ЛНР), пытаются прощупать российскую оборону. ВС России выстроили уверенную линию защиты и наносят упреждающие удары, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о якобы ухудшившейся обстановке в районе Кременной. «С уверенностью мы можем констатировать то, что со стороны Украины идет мощная информационная атака по ситуации вокруг города Кременная. Целый ряд украинских источников, пользуясь тем, что в этой зоне нет мобильной связи, разгоняют всевозможные фейки», – рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. На самом же деле, на этом направлении для нас ситуация не то, что не ухудшилась, а даже несколько улучшилась, говорит собеседник. По его словам, пока еще рано говорить о стратегических изменениях, но тем не менее подразделения ВС России заняли несколько господствующих высот, удобных для ведения качественной обороны и начала потенциального контрнаступления. «Мы наблюдаем активное движение и считаем, что это одно из стратегических направлений. Там сконцентрировано довольно большое количество украинских войск, в том числе и иностранные наемники. Они пытаются прощупывать нашу оборону. Поэтому регулярно наносятся удары по всем группировкам, которые пробираются поближе», – добавил Мирошник. В том числе это подтверждается данными Минобороны России об уничтожении боевой техники противника на Краснолиманском направлении. «Мы выстроили очень уверенную линию обороны и научились наносить упреждающие удары, – акцентировал он. – Несколько дней назад были очень жесткие обстрелы Кременной со стороны ВСУ и в ответ мы нанесли очень жесткие удары. Группировки, которые смогли установить – уничтожили. Но никакого продвижения ВСУ там нет». «Появляющаяся же информация о том, что наемники и военные ВСУ прикрываются на этом направлении мобилизованными украинцами, мне представляется абсолютно правдоподобной. Они все прекрасно знают участь первых рядов и поэтому отправляют туда только что прибывших бойцов. А сами, по сути, прячутся. Но это не первое направление, где украинская армия использует такую тактику», – рассказал Мирошник. С начала нового года представительством ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировано шесть обстрелов территории республики украинскими военными с применением тяжелого вооружения. Нападениям подверглись города Кременная, Сватово, Рубежное, село Чмыровка, цитирует ТАСС сообщение представительства ЛНР в СЦКК. В результате обстрелов один человек погиб и двое получили ранения, в том числе один ребенок. За указанный период ВСУ выпустили по населенным пунктам ЛНР десять ракет из американской РСЗО HIMARS, семь снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий, а также одну мину калибра 120 мм. Telegram-канал портала «Украина.ру» в понедельник привел сообщение военкора Александра Сладкова об активизации боевых действий в Донбассе, на участке фронта Павловка – Марьинка –Бахмут – Соледар – Кременная – Сватово. «Мы давим ВСУ на этом направлении, где умеренно, где весьма активно», – оценил Сладков действия ВС России на данном участке. Ранее, в воскресенье военнослужащий Западного военного округа сообщил РИА «Новости», что в районе Кременной противник организовал линию обороны, выстроенную в три эшелона, расстояние между которыми составляет от 200 до 300 метров. В первую линию входят мобилизованные. Во второй линии, помимо бойцов ССО (сил специальных операций) ВСУ, также находятся прибывшие на Украину иностранные наемники. Третья линия – также мобилизованные. По словам источника РИА «Новости», украинская артиллерия работает за 10 км от третьей линии обороны. Расстояние от российских позиций до противника составляет от 300 до 400 метров, сейчас украинские силы перегруппировываются, потому что российская артиллерия 31 декабря нанесла по ним массированный удар. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЛНР рассказали об ампутациях на Украине пьяным бойцам ВСУ с обморожениями Офицер из ЛНР Марочко сообщил о госпитализации 100 украинских военных с обморожениями 10 января 2023, 07:58 Текст: Антон Антонов

За последние дни из Донбасса в украинские медицинские учреждения доставили около 100 бойцов вооруженных сил Украины с обморожениями, сообщил офицер из ЛНР Андрей Марочко. Марочко заявил, что большинство госпитализированных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примерно у 40% из них были тяжелые обморожения, из-за которых пришлось проводить ампутации конечностей. В самой ЛНР в последние дни температура воздуха составляет минус 12–14 градусов, передает ТАСС. Напомним, Марочко также рассказывал, что среди ВСУ участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний. В Киеве из-за похолодания происходят аварийные отключения света, во всех регионах Украины действуют значительные ограничения на потребление электричества. Новости СМИ2 Путин раскритиковал Минпромторг за ситуацию с заказами на воздушные суда 11 января 2023, 16:02 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал «слишком долгой» работу по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда, в том числе для военных. Путин выслушал доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, как идет эта работа, и остался недоволен сроками исполнения, передает ТАСС. «Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать перспективы заказа: они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять», – заявил Путин. Его также не устроило обещание завершить необходимые процессы в ближайшее время: он поручил сделать все необходимое в течение месяца. «Я вас прошу – в течение месяца должно быть все сделано. О чем мы говорим? Не понимаем, в каких условиях мы живем?» – сказал Путин. Ранее Путин заявил о планах укреплять обороноспособность России, а также сообщил о намерении решить все проблемы по обеспечению потребностей при проведении СВО. Пушилин рассказал о скором освобождении Соледара и Артемовска 10 января 2023, 20:54

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д.Пушилина/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

После освобождения Соледара российские войска будут освобождать Артемовск и Северск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Далее усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления, сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС. Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов также сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден. Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара. Новости СМИ2 Пушилин заявил об освобождении центра Соледара от ВСУ Врио главы ДНР Пушилин: Центр Соледара находится под контролем российских сил 10 января 2023, 22:59 Текст: Антон Никитин

Центр города Соледара уже находится под контролем российских сил, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Врио главы ДНР заявил в эфире Первого канала, что, по имеющейся у него информации, центр Соледара уже находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», бойцы проводят зачистку в западной части города. Он также сообщил, что противник несет серьезные потери в живой силе и в технике, передает ТАСС. Ранее во вторник Пушилин заявил о скором освобождении Соледара. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой. В ДНР назвали главную задачу на линии соприкосновения Пушилин: Линию соприкосновения в ДНР необходимо отодвинуть от крупных городов 9 января 2023, 10:29 Текст: Антон Никитин

Работа ПВО, а также контрбатарейная борьба в Донецкой народной республике усилена с целью отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин в эфире канала «Россия 24» заявил, что ВСУ в новогодние праздники продолжали обстрелы территории ДНР, в частности, огонь велся по Старобешевской и Зуевской ТЭС, передает ТАСС. По данным врио главы республики, ВСУ стремятся причинить жителям ДНР как можно больший ущерб, причем их целями становятся наиболее уязвимые места. Поэтому российская сторона наращивает работу ПВО, усиливает контрбатарейную работу, сообщил Пушилин. «Наша главная задача – отодвинуть противника от наших крупных населенных пунктов», – заключил Пушилин. Ранее в понедельник в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что российские военные освободили село Бахмутское. Новости СМИ2 Макрон рассказал о парадоксе президента России The Telegraph: Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина 9 января 2023, 13:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о «парадоксе» российского лидера Владимира Путина, сообщили СМИ. Как передает The Telegraph слова Макрона в эфире программы Les Rencontres du Papotin, «парадокс» Путина заключается в том, что при встрече «он не кажется неприятным человеком», передает РИА «Новости». Издание уточнило, что Макрон еще с начала спецоперации на Украине призывал поддерживать диалог с Путиным, но при этом обещал украинцам, что Париж поможет им победить. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна включать также гарантии для России. Президент выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров. Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Макрон часто говорит о планах построить диалог с президентом Владимиром Путиным, но реальные действия пока не наблюдаются. Парламентарии объяснили решение РФ выйти из антикоррупционной конвенции Совета Европы 9 января 2023, 17:43

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Выход Москвы из антикоррупционной конвенции Совета Европы не принесет России негативных последствий, страна продолжит бороться с коррупцией, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Схожее мнение высказал и депутат Дмитрий Белик. Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции. «Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию номинально была создана для того, чтобы бороться с этим явлением, вести на международном уровне обсуждение способов борьбы, принимать согласованные решения по борьбе с коррупционерами. Но впоследствии Конвенция трансформировалась в инструмент, который целиком работает на то, чтобы помогать Западу вмешиваться во внутренние дела ряда стран. В первую очередь – России», – подчеркнул первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор также напомнил, что после начала спецоперации на Украине Совет Европы ограничил Россию в правах в том числе и в Группе государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). «Мы до последнего оставались в ГРЕКО, но нам, по сути, не оставили выбора, когда в феврале прошлого года приостановили право России на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы. Нас просто изолировали», – подчеркнул Джабаров. Выход из Конвенции не принесет России никаких негативных правовых последствий, добавил сенатор. «Кстати, что толку обсуждать антикоррупционную политику с Западом, когда весь мир просто взял и закрыл глаза на поведение своих политиков? Например, на вопиющие случаи злоупотребления административными возможностями президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером на Украине. Да и громкие случаи задержания высокопоставленных чиновников в странах Евросоюза о чем-то, да говорят», – отметил Джабаров. Для России денонсация Конвенции не означает прекращение борьбы с коррупцией, подтвердил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Россия присоединилась к Конвенции в 1999 году, тогда это соответствовало реалиям и имело пользу. Наша страна существенно расширила законодательную базу, касающуюся борьбы с коррупцией, да и само понятие «коррупция» перестало быть равно только взяточничеству, охватив более обширный спектр данного вопроса», – напомнил он. Депутат добавил: так как Совет Европы прекратил полноправное членство России в ГРЕКО, создав для нашей страны неравные и ущемляющие ее условия, Россия не считает нужным принимать подобное обращение. «Получается, фактически наша страна бесправна и лишена голоса, зато под наблюдением и контролем ряда недружественных стран – фальшивых приспешников демократии», – указал он. «Законопроект, внесенный президентом, не отменяет принятые Москвой решения в рамках Конвенции, но в то же время дает Западу понять, что мы не намерены терпеть невыгодные для себя условия, что же касается борьбы с коррупцией внутри нашей страны и взаимодействия России с дружественными странами, то денонсация Конвенции на это не повлияет», – резюмировал парламентарий. Ранее стало известно, что предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию законопроект внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение депутатов Госдумы. В пояснении к документу уточняется, что комитет министров совета Европы прекратил полноправное членство России в объединении ГРЕКО, которое следит за соблюдением Конвенции, после чего стране не оставили право голоса и отняли возможность участвовать в обсуждении докладов. Такие условия являются неприемлемыми для России, для недопущения дискриминационного отношения в рамках оценочных механизмов ассоциации, участие России в ГРЕКО предлагается денонсировать, заявлено в документе. Совет Думы 16 января определит дату рассмотрения законопроекта на заседании Госдумы. Ожидается, что он будет рассмотрен в приоритетном порядке. Возможно, уже в первую неделю весенней сессии. Последовательная и тщательная борьба с коррупцией проводится в России в течение многих лет и будет продолжаться, заявил в этой связи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в сфере борьбы с коррупцией в России «весьма жесткое законодательство», работает целая система. Песков добавил, что нельзя говорить, что проблема искоренена, передает ТАСС. Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года. Правительство России одобрило и представило российскому лидеру на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Новости СМИ2 Путин призвал немедленно решать проблемы жителей новых регионов 11 января 2023, 15:39 Текст: Елизавета Шишкова

В новых регионах России сложилась сложная ситуация, однако это не повод откладывать решения проблем их жителей, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей», – передает его слова ТАСС. «Но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов, уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом, добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему», – сказал Путин. Кроме того, глава государства поручил установить на 2023 год ключевые показатели эффективности развития Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР. Путин пояснил, что имеет в виду «единые прозрачные критерии работы не только для региональных и муниципальных, но и федеральных органов власти, чтобы коллеги на местах совместно с правительством, министерствами, ведомствами могли сосредоточить силы, ресурсы на тех приоритетных направлениях, которые требуют внимания в первую очередь». Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что соцподдержка жителей новых российских регионов стала приоритетным направлением.