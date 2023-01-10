Юрист: В Москве пытаются захватить исторические здания Римско-католической Архиепархии

Юрист Илья Ремесло заявил, что в Москве пытаются захватить исторические здания Римско-католической Архиепархии

В данный момент в Москве проходит попытка «наглого рейдерского захвата» имущества Римско-католической Архиепархии, а именно четырех исторических зданий в Москве стоимостью около 3 млрд рублей, сообщил юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

В своем Telegram-канале он отметил, что «прямо сейчас» экс-секретарь конференции католических епископов России и Польши Игорь Ковалевский, который по факту является уроженцем Украины, гражданином Польши, а сам проживает в Испании, пытается отнять у Епархии комплекс зданий Храма святых Петра и Павла.

Юрист подчеркнул, что являясь ранее настоятелем храма, Ковалевский знает, что в 2018 году Архиепархия получила от российского правительства в собственность комплекс четырех зданий Храма на Милютинском переулке, 18. А до этого в 2016 году с подачи Ковалевского был заключен договор между Архиепархией и некой юридической фирмой ЗАО «МПХ Мосинвест-Сибирь», которая позднее уступила эти права ООО «Доступное жилье».

Ремесло заявил, что договор был заключен на оказание «юридических услуг» Архиепархии для получения права собственности на здания Храма. При этом стоимость такой услуги составила 50% от стоимости полученной недвижимости, что составляет 931 млн рублей.

При этом общественник заметил, что так называемые юристы якобы бились за здания храма, помогая оформить их католикам в собственность и оказывая помощь в сборах десятков документов. «Арбитражный суд Москвы 13 октября 2022 года требования «юристов» удовлетворяет в полном объеме! И вот уже удачливые юристы рассчитывают получить половину из зданий храма», – рассказал он.

Ремесло добавил, что решение суда находится на обжаловании в апелляции.

Юрист заметил, что заключенный между Архиепархией и «юристами» договор явно противоречит основам правопорядка и является ничтожным. «Церковь – некоммерческая организация, имеет право на безвозмездное получение церковного имущества. Делить его нельзя, выделяется для использования по целевому назначению», – заключил Ремесло.