Экс-мэр Владивостока Гуменюк обвинил «бывшего друга» в клевете

Экс-мэр Владивостока Гуменюк заявил, что его оклеветал «бывший друг»

Обвиняемый во взяточничестве на сумму более 40 млн рублей экс-глава Владивостока Олег Гуменюк заявил в суде, что был оклеветан «бывшим другом» Сергеем Сиротиным.

По словам экс-мэра, адвокат подсудимого «доказал факт клеветы» со стороны бывшего друга, который стал досудебщиком (заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранителями) во избежание наказания, передает РИА «Новости».

Кроме того, Гуменюк выразил мнение, что ни один из свидетелей не дал свидетельствующие о его вине показания, более того, дали ложные показания.

Экс-мэр рассказал, что в течение шести лет у власти он купил одну машину – внедорожник в кредит, а ремонт в доме не делал около 15 лет.

Как отметили в суде, приговор Гуменюку будет оглашен в Ленинском районном суде города 18 января.

Ранее прокурор попросил суд назначить экс-мэру Владивостока наказание в виде лишения свободы на 17 лет и штраф в размере 150 млн рублей.

Напомним, 5 октября Фрунзенский районный суд во Владивостоке арестовал Олега Гуменюка, который подозревается в получении взяток на 19,5 млн рублей от руководства МУПВ «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг.