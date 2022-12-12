Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках

Прокурор попросил суд назначить наказание в видео лишения свободны на 17 лет и штраф в размере 150 млн рублей бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, который обвиняется в получении многомиллионных взяток, сообщил представитель прокуратуры Приморья.

По версии следствия, будучи директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», Гуменюк получил от руководителя сразу нескольких стройфирм взяток на общую сумму в 6,9 млн рублей, а в должности мэра взял 31,2 млн рублей от того же знакомого, который на тот момент выступал в качестве посредника от представителей МБУ «Некрополь», передает РИА «Новости».

Вину бывший глава города отрицает. Сейчас он находится под стражей.

По словам источника, гособвинитель попросила назначить Гуменюку итоговое наказание в виде заключения в колонию на 17 лет со штрафом в 150 млн рублей, кроме того запретить ему после выхода на свободу 12 лет занимать начальствующие должности в госвласти и местном самоуправлении.

Напомним, 5 октября Фрунзенский районный суд во Владивостоке арестовал экс-главу города Олега Гуменюка, который подозревается в получении взяток на 19,5 млн рублей от руководства МУПВ «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг.