Власти заявили о необходимости российским разработчикам IT превзойти зарубежных конкурентов

Российские разработчики должны делать программное обеспечение на уровень выше, чем зарубежные, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Априори уровень его (российского ПО) должен быть конкурентоспособным и выше, чем у существующего софта иностранного. Это амбициозный замах. Он вполне достижим, учитывая тот набор компетенций и концентрации ИТ-специалистов, который есть у нас», – заявил Чернышенко в интервью ТАСС.

Он отметил, что до 2025 года объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) предприятия с государственным участием должны перейти на российский софт, отказавшись от иностранного.

К 1 октября правительство должно предоставить предложения по замещению иностранного ПО на российское.

«Для этого создано около 40 индустриальных центров компетенций (ИЦК), которые каждый в своей отрасли выбрали российские аналоги западного ПО», – сказал он.

Большую часть дохода от продажи российского ПО компании должны будут получать на зарубежных рынках, для этого создана должность «цифровых атташе», занимающихся продвижением этих продуктов на зарубежных рынках.

Ранее Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, эти устройства планируется оснастить российским ПО на базе системы Linux.