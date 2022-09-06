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Газпром решил перейти на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай
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Российский Газпром и китайская CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай, сообщили в корпорации.
«В ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту. В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях», – цитирует сообщение Газпрома ТАСС.
По словам главы компании Алексея Миллера, новый механизм оплаты – это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение. «Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик», – сказал Миллер.
Между тем ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Россия не обсуждает вопрос перехода на оплату в рублях сжиженного природного газа (СПГ), в том числе с проекта «Сахалин-2».
Минэнерго назвало условие возобновления прокачки газа по «Северному потоку»
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Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.
«Как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», – передает ТАСС слова Шульгинова.
По его словам, Россия будет поставлять энергетические ресурсы дружественным государствам и перенаправит поставки на Восток, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ из России.
«Любые действия, в том числе по установлению потолка цен, создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен. Россия как надежный партнер будет обеспечивать энергоресурсами партнеров в дружественных странах и насыщать внутренний рынок, конечно», – сказал министр.
Напомним, Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Газпром объяснил невозможность запуска «Северного потока»
Эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва, заявил Газпром.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Отмечается, что «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА № 14 (двигатель № 120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Эксперт оценил планы ЕС создать «единого покупателя» российского газа
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«Газпром в любой момент может просто перекрыть подачу газа в ЕС, сославшись на неисполнение странами ЕС контрактов. Это будет справедливо с нашей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Financial Times сообщила о двух вариантах установления потолка цен на российское голубое топливо, которые обсуждаются в Европе.
«Любой из предложенных вариантов с «единым покупателем российского газа» и разделением стран на две категории покупателей, вероятнее всего, приведет к остановке экспорта топлива. Мы видим, что стороны повышают ставки в этом конфликте. И решимость Газпрома, которая проявляется в остановке «Северного потока», говорит о том, что любые попытки установить некий потолок цен будут расцениваться как нарушение контрактных обязательств», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Эксперт также предположил, что Газпром может отказаться сотрудничать с неким «единым покупателем». «У нас нет контрактных обязательств с такой структурой, а вот с разными коммерческими компаниями – есть. Так что в вопросе установки потолка цен Газпром может быть очень принципиален. В частности, он продемонстрирует контракты, в которых четко прописана формула ценообразования», – пояснил он.
«Если же наша страна недополучит какую-то прибыль, то это будет расцениваться как долг. И в случае его неуплаты Газпром может просто остановить поставки газа в Европу», – уверен собеседник.
«Вариант с разделением Европы на красную и зеленую зоны кажется еще менее вероятным. Тут уже будет страдать общеевропейская солидарность. То есть сначала они говорят о взаимовыручке и поддержке, а теперь хотят поделить всю территорию ЕС на участки», – акцентировал эксперт.
«Естественно, каждая страна будет стремиться попасть в ту зону, где газ дешевле. И им будет очень непросто договориться о создании таких «зон», поскольку всегда найдется хотя бы одно из государств, которое будет блокировать решение. А для его принятия голосование должно быть единогласным», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что Еврокомиссия подготовила для стран Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times, первый вариант предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя. Второй – разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны.
Согласно первому варианту, странам ЕС необходимо ввести максимальный предел цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс. При этом в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с Газпромом, а также к усилению геополитической напряженности.
Согласно второму варианту, в ЕС могут разделять страны в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой – оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. В документе отмечается, что реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между странами Евросоюза.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
В свою очередь российские эксперты в сфере энергетики отмечали, что Европа сама ограничила возможность поставок голубого топлива из России, а заявление Мамера не соответствует реальности, поскольку в настоящее время из всех транзитных маршрутов нормальное работает только один – «Турецкий поток».
Рассуждая об идее Еврокомиссии ввести ограничение цен на российский газ, Юшков ранее заметил, что «формула ценообразования прописана в контракте», поэтому «если Европа как покупатель газа будет рассчитываться по меньшей цене, то Газпром расценит это как несоблюдение контракта, а именно – неоплату, и просто остановит поставки».
«Конечно, говорить о том, что если мы остановим поставки газа в ЕС, мы не потеряем в деньгах, это абсурд. С остановкой поставок газа Россия ничего не выиграет. Однако наша официальная позиция заключается в том, что мы готовы продолжать поставлять газ в ЕС, но мы не можем этого сделать по независящим от нас причинам», – заключил Юшков.
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Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
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«Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.
«Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.
«Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.
В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
«Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.
Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.
Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.
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Итальянцам пообещали хаос из-за нехватки газа
Итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti заявила, что запасов газа в стране может не хватить на всех, пишут СМИ.
«При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса», – пишет газета La Stampa, передает РИА «Новости».
Организация опубликовала имеющиеся данные о возможностях итальянской системы газоснабжения, чтобы раскритиковать план по экономии энергетических ресурсов министра Италии по экологическому переходу Роберто Чинголани.
Отмечается, что местные газовые месторождения покрывают около 20% годовых потребностей Италии, а в хранилищах власти накопили только 82,56% необходимого количества газа. В распоряжении семей и предприятий оказывается около 15 млрд кубометров, а в зимний сезон потребление газа достигает 400 млн кубометров в день.
Президент ассоциации Фурио Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы.
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Газпром начал производство СПГ возле «Северного потока»
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Корпорация «Газпром» начала производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти, сообщил зампред компании Виталий Маркелов на Восточном экономическом форуме.
«Завод по производству СПГ на компрессорной станции «Портовая»… сегодня работают две технологические линии… Произведено около 30 тыс. тонн СПГ», – передает его слова «Коммерсант».
Маркелов уточнил, что 5 сентября на заводе прошли комплексные испытания длительностью 72 часа. Один танкер уже пришвартован рядом с заводом, а еще один ожидается в ближайшее время. По данным Маркелова, на КС «Портовая» строительно-монтажные работы завершены. 30 мая была осуществлена подача газа на технологические объекты, а также обеспечена готовность хранилища.
Ранее Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Россия получила шанс резко нарастить поставки молочных продуктов в Китай
Россия, имея для этого все возможности, получила хороший шанс заметно увеличить поставки в Китай своей молочной продукции, сообщил в кулуарах Восточного экономического форума гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.
«Мы в принципе можем быть конкурентоспособны на этом рынке с теми странами, которые в настоящий момент продукцию поставляют. Дополнительным позитивным фактором будет являться то, что основные игроки на этом рынке – страны, которые, скорее всего, в ближайшие годы будут сокращать или как минимум не будут расти в объемах производства, соответственно, не будут расти с точки зрения своих возможностей экспорта», – передает РИА «Новости» слова Белова.
«Нам нужно воспользоваться этим шансом, видеть перспективу, правильно ориентировать бизнес и с точки зрения регуляторики, и с точки зрения механизмов государственной поддержки», – добавил глава отраслевого союза. Он подчеркнул, что Китай за последние годы стал крупнейшим мировым рынком с точки зрения импорта, закупая на внешних рынках каждый четвертый литр молочной продукции при темпе роста потребления порядка 6–7% в год, что означает «очень неплохой потенциал» для поставок и российской продукции.
«Китай был открыт для российских поставщиков молочки в конце 2018 года. Пока позиции мизерные. Рынок был открыт, потом случилась пандемия в 2020 году и, понятно, что серьезных прорывов не было», – напомнил Белов. Между тем, продолжил он, РФ может поставлять в КНР практически всю номенклатуру: от достаточно традиционных молочных продуктов – от самого молока, йогуртов до категории биржевых товаров, молока и сыворотки.
«На самом деле именно на эти продукты нужно делать ключевой акцент, потому что фактически 80% мировой торговли приходится именно на такие продукты – это сливочное масло, сухое молоко, сыворотка и сыр чеддер», – сказал глава «Союзмолоко».
Ранее в Чехове запланировали строительство завода, который будет производить упаковки для молочной продукции.
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Британцев шокировали планы ЕС ввести лимит цен на российский газ
Планы ЕС ввести потолок цен на российский газ подразумевают вероятное разделение ЕС на «красную» и «зеленую» зоны энергопотребления, считают читатели Financial Times.
Комментаторы считают, что такое решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок, но никак не поможет наладить энергетическую ситуацию, если Россия откажется от поставок газа, передает РИА «Новости».
«Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения», – отметил пользователь Carl G. Jung.
«Невероятно умно. Скажите своему основному поставщику, что вы не будете платить по текущей цене, и что он сделает? Он продаст товар другому нуждающемуся клиенту по более высокой цене. Все-таки это ЕС, поэтому логика у нас часто не работает. В любом случае уже поздно делать грандиозные заявления – трубопровод-то закрыт», – написал LR1.
«Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния», – высказался C3O.
«Мы ввели санкции против них с намерением превратить «рубль в руины». Мы наложили санкции на их резервы Центробанка. Мы исключили их из SWIFT. Они ответили. В чем проблема? Насколько я помню, Евросоюз не был заинтересован в российской нефти или газе. Ну так они получили желаемое!» – объяснил Dwightoc.
В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
Власти Германии заявили о необходимости обеспечить энергоснабжение без России
Германия должна обеспечить энергоснабжение без российских поставок, страна справится с этой задачей, заявил глава минэкономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
Хабек заявил о необходимости «иначе обеспечить энергоснабжение». По его словам, этого можно добиться с помощью «значительного роста» поставок из соседних государств Европы. Кроме того, как считает вице-канцлер, с ситуацией должны помочь справиться уже принятые меры по экономии, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что «газохранилища хорошо заполнены, продолжают заполняться, несмотря на то, что поставки по «Северному потоку» не слишком велики». По его «соображениям безопасности», российские поставки «не играют больше роли». Как заявил Хабек, «то, что произошло сейчас» с «Северным потоком» не стало «неожиданностью».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
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В Минэнерго России заявили, что не обсуждают переход на продажу СПГ за рубли
Россия не обсуждает вопрос перехода на оплату в рублях сжиженного природного газа (СПГ), в том числе с проекта «Сахалин-2», заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
«На данный момент таких обсуждений нет, как и в целом по переводу торговли СПГ на рубли», – передает ТАСС его слова, сказанные на Восточном экономическом форуме.
В июле министр финансов Антон Силуанов говорил о поддержке министерством предложения о продаже СПГ в рублях, а не в долларах или евро, по аналогии с механизмом торговли трубопроводным газом «Газпрома».
Акция протеста прошла у резиденции премьера Британии
После того, как Лиз Трасс выбрали главой правительства Великобритании, у резиденции премьер-министра прошла акция протеста, сообщают СМИ.
На акцию собралось около 100 человек, которые требовали отставки Трасс. Они держали плакаты с надписью «Не плати» – в Великобритании развернулась кампания Don't Pay UK («Не плати, Великобритания»), участники которой призывают не платить за газ и электричество с октября, передает ТАСС со ссылкой на Independent.
В понедельник Трасс стала новым лидером Консервативной партии, она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.
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Новую энергостратегию России собрались подготовить к середине 2023 года
Минэнерго России перенесло сроки подготовки новой энергостратегии до 2050 года с осени 2022 года на середину 2023 года, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.
Шульгинов объяснил перенос изменившейся ситуацией. По его словам, «сейчас большое количество неопределенностей, важно сделать актуальную и оптимальную стратегию». Ключевую роль будет играть Дальний Восток с такими проектами, как, например, «Сила Сибири – 2», развитие угледобычи, газового потенциала, расширение Восточного полигона, передает ТАСС.
Министр заявил, что топливно-энергетический комплекс России сумел адаптироваться к санкциям, компании выполняют взятые обязательства по поставкам. По его словам, нефтяники смогут приспособиться и к предстоящему эмбарго стран Евросоюза на импорт нефти и топлива, которое будет введено в декабре 2022 года и феврале 2023 года соответственно.
Компании смогут это сделать, перенаправив энергоресурсы из Европы на Восток. Так, Газпром обсуждает с партнерами возможность ускоренного перенаправления газовых поставок с Запада на Восток. В частности, проектные материалы для начала строительства газопровода в Китай через Монголию уже практически готовы. Россия намерена сохранить объемы добычи газа за счет увеличения поставок СПГ и строительства трубопроводов в Китай, только «Сила Сибири – 2» даст 50 млрд кубометров в год дополнительных объемов. Также Россия планирует перенаправить потоки энергоресурсов не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но еще и на Ближний Восток и в Африку. По словам министра, Европа, скорее всего, не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году, иначе это приведет к остановке в ЕС промышленности.
Минэнерго намерено не допустить серьезного роста цен на энергоресурсы в России, в том числе на топливо, министерство внимательно следит за их динамикой.
Также Шульгинов сообщил, что Россия самостоятельно производит оборудование и турбины для больших и малых гидроэлектростанций. Министерство разработало план-график строительства в стране гидроэлектростанций в период до 2040 года. В него вошли проекты восьми станций суммарной мощностью 4,7 ГВт и объемом инвестиций на уровне 961 млрд рублей.
Напомним, Шульгинов заявил, что российская сторона работает над мерами, которые помогут избежать последствий, если страны Запада решат запретить страхование морской перевозки нефти из России.
«Газпром нефти» предоставили право пользования Усть-Енисейским участком недр
Правительство России предоставило «Газпром нефти» право пользования Усть-Енисейским участком недр, следует из распоряжения главы правительства Михаила Мишустина.
«Предоставить в установленном порядке публичному акционерному обществу «Газпром нефть» право пользования участком недр, предусмотренным пунктом 21-го раздела lll перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что компании дают право для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территории моря России для поиска месторождений.
В Германии заявили, что никогда не получали дешевый газ из России
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «никогда не получала дешевый газ» из России, он оплачивался в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны.
«Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности», – сказала Бербок, выступая на мероприятии в МИД Германии, сообщает РИА «Новости».
Также она добавила, что Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России, так как не может за один день отказаться от российских ископаемых энергоресурсов.
«Канцлер Германии, министр экономики и я, как министр иностранных дел, всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки, совершенные ФРГ в прошлом, и не обещать вещей, которые мы не можем исполнить. Поэтому мы сказали, что мы не можем с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии из РФ», – сообщила Бербок.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Песков: Санкции препятствуют ремонтным работам на «Северном потоке»
Санкции препятствуют ремонтным работам на газопроводе «Северный поток», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы [на «Северном потоке»], потому что этому препятствуют санкции. Газпром неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности европейского континента, но санкции, введенные ЕС, Великобританией, США и Канадой, фактически нарушили и сделали неработоспособной систему технического обслуживания узлов и агрегатов турбин [газопровода], которые обеспечивали прокачку», – передает ТАСС слова Пескова.
Напомним, Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.