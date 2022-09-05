В Минэнерго России заявили, что не обсуждают переход на продажу СПГ за рубли

В Германии призвали «проснуться» и спасать экономику российским газом

Немецкая экономика очевидно нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье, заявил газете Die Welt премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Он подчеркнул, что из-за действующей политики антироссийских санкций Германия может столкнуться с более серьезными экономическими последствиями, чем после кризиса 2008 года.

«Мы страдаем от роста цен на электроэнергию и все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. <...> Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».

Политик посетовал, что местные заводы по производству азота были вынуждены прекратить работу из-за взлетевших цен на топливо и электричество.

«Взгляните на рыночные цены на Лейпцигской энергетической бирже. Текущая цена составляет 800 евро, а мы исходим от 40 евро за мегаватт-час! Это просто неправда, когда «Зеленые» заявляют, что проблема заключается в цене на газ, а не на электроэнергию. Обе цены – огромная проблема. <...> Федеральное правительство должно проснуться и, наконец, действовать. Именно этого требуют торговые палаты и торговые ассоциации», – отметил он.

В свою очередь руководитель Ассоциации химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил, что энергетический кризис привел к значительному сокращению производства химических продуктов в Германии.

«Ситуация драматичная. С начала года производство химической продукции снизилось на 10%», – сообщил он. При этом, по оценке Гроссе Энтрупа, низшая точка еще не достигнута.

Ассоциация призвала правительство ФРГ продлить и изменить программу, направленную на сдерживание роста расходов на электроэнергию, за счет которой энергоемкие фирмы могут получить поддержку от государства. «В нынешней форме она ничего не приносит, прежде всего компаниям в химических парках», – констатировал Гроссе Энтруп.

Компании химической и фармацевтической промышленности, по данным VCI, насчитывают более 530 тыс. сотрудников и являются крупнейшим потребителем газа в Германии с долей потребления 15%.

Кроме того, глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил увеличения размера надбавки за газ для потребителей в ФРГ, которая, по его словам, обеспечивает надежность энергоснабжения.

«Прежде всего можно сказать, что сбор за газ способствует обеспечению надежности поставок», – сказал Маубах в интервью телеканалу ZDF.

«Еще неизвестно, нужно ли его увеличивать. Это зависит от цен на рынках, в данном случае на рынках газа», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Маубаха, если нынешние «очень, очень высокие уровни цен» сохранятся, есть «некоторая вероятность того, что сбор за газ необходимо будет увеличить».

В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час. В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

Энергетический кризис поразил ЕС осенью 2021 года, и до настоящего момента ситуация только ухудшается, а уровень цен на газ и электричество в Европе остается рекордным в истории. По оценкам европейских энергетических компаний, счета граждан Евросоюза за электроэнергию с начала 2022 года могут вырасти в 2,5-6 раз в зависимости от страны, региона и уровня потребления.

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