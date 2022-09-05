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Глава МИД талибов выразил соболезнования из-за теракта у российского посольства в Кабуле
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Глава МИД в сформированном движением «Талибан*» (запрещенная в России организация) временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки в ходе телефонного разговора выразил соболезнования российскому коллеге Сергею Лаврову из-за теракта у посольства России в Кабуле, сообщил пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.
«[И. о.] министра иностранных дел выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с сегодняшним взрывом у посольства России в Кабуле и заверил в том, что будет проведено всестороннее расследование», – написал Балхи в Twitter, передает ТАСС.
Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта.
Кремль осудил совершенный в афганской столице теракт, а у здания усилили охрану.
Пугачева прокомментировала смерть Горбачева
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Народная артистка России певица Алла Пугачева прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
По словам исполнительницы, новость о смерти политика вызвала у нее слезы. «Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», – передает «Лента» слова Пугачевой.
Певица подчеркнула, что Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания своей власти. «Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», – добавила она.
Глава государства Владимир Путин не смог принять участие в субботней церемонии из-за загруженного рабочего дня. Путин почтил память Горбачева в четверг, приехав проститься с ним в Центральную клиническую больницу. На церемонию прощания Путин прислал венок, он был установлен в изголовье гроба. Премьер-министр Михаил Мишустин также почтил память Горбачева, прислав венок на церемонию прощания с ним. Всего в зале стояло больше 20 венков от органов власти, российских регионов и компаний.
Желающие проститься с Горбачевым проходили мимо гроба с телом политика и клали цветы рядом с ним. Рядом с гробом сидели родные и близкие Горбачева. Среди них: экс-руководитель пресс-службы Горбачева, бывший генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, которые в середине церемонии встали у гроба вместе с солдатами почетного караула.
В зале, где проходила церемония, была выстелена красная ковровая дорожка: по ней пришедшие проститься подходили к длинному постаменту, который установлен в нескольких метрах от гроба и на который кладут цветы. Еще один такой постамент установлен в ногах гроба: туда разрешен проход для почетных гостей.
На стене между колон висела большая черно-белая фотография Горбачева. В зале играла траурная музыка.
Среди простившихся с Горбачевым – венгерский премьер Виктор Орбан, телеведущий Дмитрий Киселев, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, певица Алла Пугачева, композитор и продюсер Виктор Дробыш, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, бизнес-омбудсмен Борис Титов, нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, иностранные послы и другие.
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Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении
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Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.
«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск ДНР», – сказал Конашенков.
По его словам, в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка ДНР ликвидировано 110 боевиков. «Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счет мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины», – уточнили в ведомстве.
«В районе населенного пункта Курахово ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков», – добавил Конашенков.
«За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах», – подчеркнул он.
В ведомстве уточнили, что уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск ДНР, Никольское и Малиновка Запорожской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай в ДНР», – говорится в сообщении Минобороны.
Конашенков отметил, что перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре HIMARS и три – «Ольха».
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили за сутки на Николаево-Криворожском направлении 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск.
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Эксперты указали на причастных к взрыву у посольства России в Кабуле
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«Очевидно, что смертник ждал, пока на улицу выйдут сотрудники дипмиссии. Вероятнее всего, это была провокация, нацеленная на ухудшение взаимоотношений Москвы и Кабула», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя взрыв у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии.
«Взрыв мог быть выгоден тем, кто негативно относится к той политике, которую в отношении Афганистана проводит Россия. Вероятно, за терактом стоят так называемые антиталибские силы, поскольку им не нравится конструктивное взаимодействие двух стран», – предположил ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Александр Князев.
Эксперт также выразил сомнения, что целью смертника могли быть люди, пришедшие получить визы в Россию. «У посольства в основном в этот момент находились студенты. А с момента прихода новой власти в Афганистане к ним никогда не было претензий. Насколько мне известно, учащиеся легко получали визы и выезжали в Москву», – пояснил он.
«Но не думаю, что эти события приведут к ухудшению взаимоотношений Москвы и Кабула. Дело в том, что оба государства заинтересованы в сотрудничестве. И уже сейчас наше посольство находится в тесном контакте с соответствующими структурами движения Талибан* (запрещенная в России организация) по части расследования случившегося», – подчеркнул собеседник.
«Очевидно, что злоумышленники не пытались проникнуть внутрь диппредставительства. У них бы это просто не получилось, учитывая принятые там меры безопасности. При самом успешном исходе смертник мог лишь подойти к входу здания», – акцентировал Князев.
«Пока никто не брал на себя ответственность за взрыв у российского посольства в Кабуле. Но вместе с тем одна из немногих террористических группировок, способная на такое, – ИГИЛ* (запрещенная в России организация). Это уже не первый теракт за последние две-три недели. И во всех прошлых случаях ответственность брали именно они», – в свою очередь заметил директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Собеседник также считает, что основной целью было посольство, а не пришедшие к нему люди. «Смертник ждал, пока на улицу выйдут сотрудники диппредставительства. Я расцениваю это как провокацию, направленную на ухудшение взаимоотношений Москвы и Кабула. Не исключаю, что эти события могут привести к сокращению деятельности российской дипмиссии. Также, вероятно, будут приняты некоторые меры по усилению безопасности как объекта, так и работающих там людей», – заключил Нессар.
В понедельник рядом с посольством России в Кабуле прогремел взрыв. Как передает Reuters со ссылкой на полицию, его устроил террорист-смертник. «В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов... Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
По данным катарского телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате взрыва около российского посольства в афганской столице, еще не менее 15 человек пострадали, передает ТАСС.
В МИД сообщили, что в результате теракта, произошедшего возле посольства России в Кабуле, погибли два сотрудника российской дипмиссии. «5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Кроме того, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что у российского диппредставительства в Кабуле усилили меры охраны после произошедшего теракта. «Незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана», – цитирует Лаврова ТАСС.
Российская сторона рассчитывает, что организаторы теракта понесут наказание в ближайшее время, добавил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает совершенный в столице Афганистана у российского посольства теракт. «Конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами», – считает Песков. Он добавил, что «сейчас информация будет уточняться».
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Американист сказал, каким будет новый посол США в России
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«Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя отъезд посла США в Москве Джона Салливана.
«Салливан никогда не был другом России, но вместе с тем он прибыл в Москву в период, который позднее назовут «деэскалацией». Это такой рабочий муравей американской дипломатии», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Он нужен был для того, чтобы выстроить с Москвой прагматичные отношения. Речи о каком-то смягчении или потеплении в отношениях никогда не было. Он не должен был обеспечить дружбу США и России, но он должен был стать гарантом стабильности в конфликтных вопросах. И конкретно для этой задачи Салливан идеально подходил», – добавил эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона не имеют ничего общего с теми, которые были еще в 2019 году. «Впрочем, насколько я понимаю, Госдепартамент и Совет по национальной безопасности на разрыв дипломатических отношений или даже на понижение их уровня идти не готовы. Это было бы совсем не к месту. Но кто должен возглавлять дипмиссию, и каким образом она должна осуществляться, в Вашингтоне пока не знают», – отметил он.
«Также не стоит сбрасывать со счетов вариант того, что Салливан не согласен с линией, проводимой Соединенными Штатами. Он принадлежит к клану Клинтонов, которые в последнее время больше играют в прагматиков, нежели в агрессоров. Это не значит, что они не готовы оскорблять Москву, но в их представлении так жестко разводиться с Россией и Китаем не стоило», – предположил Дробницкий.
«Вместе с тем Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – рассуждает эксперт.
«Если Салливан ушел не сам, а его убрали с должности посла, то на это место должен прийти менее кадровый дипломат. Это будет в большей степени идеолог. Таким в свое время был Майкл Макфол», – заключил Дробницкий.
В воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017–2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
В то же время политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал два варианта подбора нового посла США в РФ в сложившихся обстоятельствах: либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, либо он станет ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты.
«Посол – не демиург, а проводник официальной линии, которую он может слегка корректировать по форме и подаче, но не более. Правда, это касается, прежде всего, все-таки более или менее штатных ситуаций. Сейчас она нештатная настолько, что даже трудно подобрать аналогию в нашей совместной истории. Холодная война не подходит, гибридная бьет ее наотмашь своей нелинейностью и альтернативной рациональностью», – отметил Лукьянов.
«В таких обстоятельствах есть два варианта. Либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, как даже и факт его наличия или отсутствия. Либо, напротив, фигура такова, что становится ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты. Так что все-таки любопытно, кого назовет Белый дом. Ну и позволят ли ему приехать и приступить к исполнению обязанностей. Не позволить могут и в Вашингтоне (известно, что творится сейчас между партиями), и в Москве», – добавил политолог.
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При взрыве в Кабуле погибли два сотрудника посольства России
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Два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта, произошедшего возле посольства России, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.
«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
По данным катарского телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате взрыва около российского посольства в афганской столице, еще не менее 15 человек пострадали, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российский дипломат и охранник посольства России пострадали при взрыве в Кабуле, от 15 до 20 человек погибли или ранены.
Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле.
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При взрыве у посольства России в Кабуле пострадали дипломат и охранник
Российский дипломат и охранник посольства России пострадали при взрыве в Кабуле, от 15 до 20 человек погибли или ранены.
Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы.
«От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Также источник в посольстве подтвердил, что взрывное устройство сработало возле здания дипмиссии в Кабуле.
«Пострадали дипломат и один из охранников посольства, тоже россиянин», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле.
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В Москве простились с Михаилом Горбачевым
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Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер во вторник на 92-м году жизни, в Колонном зале Дома союзов в Москве завершилась. Она продолжалась почти четыре часа, на час дольше запланированного.
Церемония прощания с Горбачевым была разделена на несколько частей. Все желающие могли проститься с политиком с 10.00 до 12.00, а после полудня на прощание были приглашены высокие гости. Но в итоге и после 12.00 в зал пропускали в том числе обычных россиян, а некоторые общественные и политические деятели не стали дожидаться закрытой части. Так, рано утром на церемонию пришел замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
Глава государства Владимир Путин не смог принять участие в субботней церемонии из-за загруженного рабочего дня. Путин уже почтил память Горбачева в четверг, приехав проститься с ним в Центральную клиническую больницу. На церемонию прощания Путин прислал венок, он установлен в изголовье гроба. Премьер-министр Михаил Мишустин также почтил память Горбачева, прислав венок на церемонию прощания с ним. Всего в зале стояло больше 20 венков от органов власти, российских регионов и компаний.
Желающие проститься с Горбачевым проходили мимо гроба с телом политика и клали цветы рядом с ним. Рядом с гробом сидели родные и близкие Горбачева. Среди них: экс-руководитель пресс-службы Горбачева, бывший генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, которые в середине церемонии встали у гроба вместе с солдатами почетного караула.
В зале, где проходила церемония, была выстелена красная ковровая дорожка: по ней пришедшие проститься подходили к длинному постаменту, который установлен в нескольких метрах от гроба и на который кладут цветы. Еще один такой постамент установлен в ногах гроба: туда разрешен проход для почетных гостей.
На стене между колон висела большая черно-белая фотография Горбачева. В зале играла траурная музыка.
Среди простившихся с Горбачевым – венгерский премьер Виктор Орбан, телеведущий Дмитрий Киселев, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, певица Алла Пугачева, композитор и продюсер Виктор Дробыш, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, бизнес-омбудсмен Борис Титов, нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, иностранные послы и другие.
Попрощаться с Горбачевым пришли журналист Владимир Познер с женой, сенатор Совета Федерации и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, а также актер Артур Смольянинов.
Кроме того, церемонию посетили послы США, Великобритании, Германии, Франции и Испании в Москве Джон Салливан, Дебора Броннерт, Геза Андреас фон Гайр, Пьер Леви и Маркос Гомес Мартинес, передает ТАСС.
Первой цветы к гробу возложила Броннерт, после чего британский посол подошла к родственникам Горбачева и коротко с ними пообщалась, выразив соболезнования. За ней через некоторое время последовали Салливан, фон Гайр, Гомес Мартинес и Леви. Все они после возложения цветов выражали соболезнования родственникам первого президента СССР. После прощания послы оставались на церемонии, общаясь между собой.
Также прощание с Горбачевым посетил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родственникам, после чего покинул Дом союзов.
Церемонию также посетила бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана 90-летняя Сюзанна Масси. Она прибыла в Колонный зал Дома союзов среди других гостей. Сотрудники протокольной службы, узнав в гостье некогда высокопоставленного дипломата, помогли ей подойти непосредственно к гробу с телом советского политика. С явным трудом встав с инвалидного кресла, Масси дошла до гроба и возложила букет. После чего выразила соболезнования семье Горбачева, пообщавшись с дочерью Ириной. Затем Масси кратко поговорила с послом США Джоном Салливаном, передает РИА «Новости».
Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его жены Раисы Максимовны.
Михаил Горбачев умер во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Горбачев занимал высший государственный пост шесть лет. Он провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью Конституции о руководящей роли партии. Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова «перестройка» и «гласность». Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.
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В Москве началась церемония прощания с Горбачевым
Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер во вторник на 92-м году жизни, началась в Колонном зале Дома союзов в субботу.
Предполагается, что церемония, начавшаяся в 10.00 мск, займет два часа и завершится к полудню. Доступ в зал свободный, передает ТАСС.
Желающие проститься с Горбачевым проходят мимо гроба с телом политика и кладут цветы рядом с ним. Рядом с гробом сидят родные и близкие Горбачева, у самого гроба стоят солдаты почетного караула. В зале стоят больше 20 венков от органов власти, российских регионов и компаний.
Утром в субботу с Горбачевым простился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик возложил цветы к гробу, выразил соболезнования членам семьи покойного.
Церемонию посетила также певица Алла Пугачева. Она возложила букет розовых лилий к гробу Горбачева, перекрестилась и подошла к родственникам покойного выразить свои соболезнования. Около гроба она тихо произнесла несколько слов, сопроводив их жестом по направлению к покойному.
Кроме того, церемонию посетил телеведущий Дмитрий Киселев.
На прощание с Горбачевым также пришли музыкант Стас Намин, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков и основатель этой партии Григорий Явлинский. На церемонии также присутствуют дочь и внучки покойного, передает РИА «Новости».
Кроме того, прощание с Горбачевым планирует посетить премьер-министр Виктор Орбан. Для этого он прилетит в Москву.
После окончания церемонии Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Как отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин не сможет принять участие в официальном прощании с Михаилом Горбачевым из-за загруженного рабочего дня. Путин уже почтил память Горбачева в четверг, приехав проститься с ним в Центральную клиническую больницу.
На церемонию прощания Путин прислал венок, он установлен сразу в изголовье гроба. Крупный, почти в высоту человеческого роста, он выполнен в традиционном стиле: из зеленых ветвей, с красными цветами внутри. Сверху на него повязана лента в цветах российского триколора.
Премьер-министр Михаил Мишустин также почтил память Горбачева, прислав венок на церемонию прощания с ним. Всего на церемонию от правительства принесли два венка: от премьера и от кабинета министров в целом. Их, как и другие венки, установили в изголовье гроба.
Ранее Мишустин направлял соболезнование коллегам, родным и близким экс-президента СССР. В нем премьер назвал Горбачева выдающимся государственным и общественным деятелем, авторитетным политиком, который «стоял у истоков многих преобразований, стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и мире». Он «всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за страну», отмечал Мишустин.
Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Он занимал высший государственный пост шесть лет. Провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью Конституции о руководящей роли партии. Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова «перестройка» и «гласность». Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.
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Рядом с посольством России в Кабуле прогремел взрыв
Взрыв в Кабуле прогремел у ворот здания посольства России, его устроил террорист-смертник, передает Reuters со ссылкой на полицию.
«В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов (движение «Талибан*» признано террористической организацией)... Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее взрывы и стрельба произошли на территории храма сикхов и индуистов на северо-западе афганской столицы Кабула.
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Премьер Венгрии посетит церемонию прощания с Горбачевым
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу в Москве посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Орбаном не планируется.
«Премьер-министр (Виктор) Орбан сегодня утром (в субботу, 3 сентября, – прим. ВЗГЛЯД) посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», – написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
«Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было», – сказал представитель Кремля.
Между тем в 10.00 мск в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы началась церемония прощания с Горбачевым. Желающие проститься с ним выстраиваются в очередь рядом с Большим театром и у Камергерского переулка. Люди держат в руках цветы, некоторые надели траурные ленты.
Прощание организуется протокольной службой администрации президента России. У входа в Колонный зал уже собрались корреспонденты и операторы. На месте дежурят усиленные наряды полиции.
Утром в субботу с Горбачевым простился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик возложил цветы к гробу, выразил соболезнования членам семьи покойного.
Президент России Владимир Путин простился с Горбачевым в ЦКБ накануне.
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
В Запорожской области рассказали об обстановке на ЗАЭС
Обстановка в Энергодаре относительно спокойная, обстрелов территории Запорожской АЭС нет, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Ситуация [в Энергодаре] спокойная, на самом деле сегодня один из немногих относительно спокойных дней. <…> Обстрелов, прилетов не было, на [Запорожскую] атомную станцию тоже ничего не прилетало», – приводит его слова ТАСС.
Рогов отметил, что со стороны территорий, подконтрольных Киеву, «правого берега Днепра», выстрелы осуществлялись, но направлены были в сторону Новой Каховки. «Насколько я понимаю, били чем-то тяжелым и дальнобойным, похоже на РСЗО типа HIMARS, и улетало именно туда, <…> в Херсонскую область», – уточнил он.
«Касательно миссии. Она в рабочем порядке у нас находится до пятого числа предварительно, то есть завтра еще работают, а шестого выдвигаются. Это пока предварительно. Могут свое пребывание продлить», – добавил Рогов.
В воскресенье утром глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что ЗАЭС работает в обычном режиме, повышения радиационного фона нет.
Ранее в администрации Энергодара заявили о попадании артиллерийского снаряда в энергоблок ЗАЭС во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
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Песков назвал визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом
Визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Ну всегда это было камнем преткновения, хотя в былые времена удалось серьезно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее. Но сейчас, видите, вот в этой какой-то злобе такой труднообъяснимой западники не гнушаются ничем, то есть им нужно рапортовать о новых, как им кажется, ударах, которые они наносят по нам», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что для многих это станет неприятным решением.
«Ну, действительно, для многих наших сограждан это будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это все закончится. Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живем, и нам нужно быть твердыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода», – добавил он.
Песков также отметил, что ответ России в случае ограничений ЕС по визам может быть асимметричным и симметричным, но что он будет – это 100%. «Какие они будут? Ну можно сказать, что такими, как и насколько это будет соответствовать нашим интересам», – уточнил он.
Песков напомнил, что Запад – лишь часть мира. «Мир гораздо многограннее, и огромное количество мест открыты для нас и останутся открытыми. Это интересные места с глубочайшей историей, где можно многому научиться, где можно многое заработать, где можно наладить новые каналы для сотрудничества», – сказал он.
Накануне сообщалось, что Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония на следующей неделе продолжат обсуждать визовые санкции в отношении России.
Напомним, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
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Премьер Венгрии прибыл на церемонию прощания с Горбачевым
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан приехал на церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве в Колонном зале Дома союзов.
Венгерский политик возложил цветы к гробу последнего советского лидера. Также он подошел к семье Горбачева и выразил соболезнования, передает РИА «Новости».
О том, что Орбан в субботу прилетит в Москву для участия в церемонии прощания с Горбачевым, сообщил ранее в субботу представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Орбаном не планируется.
Церемония прощания началась в субботу в 10.00 и продлится два часа.
Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Он занимал высший государственный пост шесть лет. Провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью Конституции о руководящей роли партии. Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова «перестройка» и «гласность». Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.
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Минобороны: ВС России отразили атаку украинских беспилотников на Запорожскую АЭС
Украинская армия продолжает провокации на Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы, несмотря на присутствие там представителей МАГАТЭ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Конашенков также отметил, что российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.
По его словам, радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстановка в Энергодаре относительно спокойная, обстрелов территории Запорожской АЭС нет.
В воскресенье утром глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что ЗАЭС работает в обычном режиме, повышения радиационного фона нет.
Ранее в администрации Энергодара заявили о попадании артиллерийского снаряда в энергоблок ЗАЭС во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
Ребенок погиб после обстрела ВСУ Снигиревки в Николаевской области
В результате обстрела украинскими военными города Снигиревка Николаевской области четырехлетняя девочка погибла, ее отец и еще один ребенок ранены, сообщил глава администрации Снигиревского района Николаевской области Юрий Барбашов.
«После массированного обстрела Снигиревки 1 сентября чудом жертв не было. Сегодня, приблизительно час назад, ВСУ произвели около 10 выстрелов из крупнокалиберной артиллерии по Снигиревке. В результате обстрела погибла четырехлетняя девочка, ее отец ранен. Также ранения получил еще один ребенок», – написал Барбашов в своем Telegram-канале.
Напомним, в пятницу украинские войска обстреляли Макеевку и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
Позже в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что количество погибших в Донецке после украинского обстрела увеличилось до двух.
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