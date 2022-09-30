Путин рассказал королю Бахрейна о вхождении в состав России новых регионов

Президент России Владимир Путин в беседе с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой рассказал ему о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых регионов, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о состоявшемся сегодня подписании договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации», – сообщается на сайте Кремля.

Также Путин сообщил, что Москва готова в случае заинтересованности Киева к возобновлению переговорного процесса.

Кроме того, политики обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений в дружественном и взаимовыгодном ключе.

«Констатирована близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Будет налажено взаимодействие и по линии Шанхайской организации сотрудничества в свете начатой на недавнем саммите в Самарканде процедуры получения Бахрейном статуса партнера ШОС по диалогу», – отмечается в тексте.

Путин также подтвердил приглашение королю Бахрейна посетить Россию.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.