Патрушев заявил о подрывах трубопроводов спецслужбами Запада

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30 сентября, пятница | Последнее обновление — 22:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В митинге-концерте на Красной площади приняли участие 180 тыс. человек
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Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед.
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Очевидно, что диверсии на трубопроводах сильно повлияют на мировую политику в будущем. Куда сильнее, чем можно сейчас подумать, и, возможно, намного быстрее.
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Технические возможности для такого теракта по большому счету есть только у США – какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем. И это внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать.
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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Патрушев заявил о подрывах трубопроводов спецслужбами Запада
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Западные спецслужбы ранее уже подрывали трубопроводы, Россия может об этом рассказать, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
«Но у нас есть информация о том, что они раньше это делали... подрывы трубопроводов. Они этим занимались. Через некоторое время мы тоже это скажем», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные в эфире «Россия 24».
Он добавил, что у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы.
В четверг газета Svenska Dagbladet со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
Французы назвали виновного в инциденте на трубопроводе «Северный поток»
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Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что обвинения в адрес Москвы в подготовке ЧП на трубопроводе «Северный поток» не имеют смысла.
По мнению читателей, единственной страной, которой будет выгодно прекращение поставок газа в Европу, являются США. Уточняется, что именно Вашингтон получит как финансовую, так и геополитическую выгоду в случае выхода из строя «Северного потока».
«Кому выгодно преступление? Уж точно не русским. Ищите в другом месте тех, у кого есть средства для проведения такой операции и интерес в ослаблении Германии, авангарда Европы», – написал Chapichapo11, передает РИА «Новости».
Еще один пользователь под ником castero написал, что США ранее объявили, что им не нужен этот газопровод, который будет препятствовать их экспорту газа в Европу.
«Теперь следует ожидать других диверсий, таких как перерезание подводных кабелей, крушение TGV, нападения и прочее. Принимаем ли мы меры для защиты наших интересов? Нет!» – возмутился castero.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«У русских нет интереса саботировать эти трубопроводы, которые они и так прекрасно контролируют с помощью клапанов, которые можно открыть или закрыть! Ищите страны, которые хотят, чтобы конфликт затянулся, и не хотят, чтобы их более «тепленькие» союзники, вскормленные этими трубами, подвели их», – уверен dutch.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В Совфеде предрекли США «перманентный кошмар» за подрыв «Северных потоков»
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Если расследование подтвердит причастность США к взрывам «Северных потоков», то поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Если расследование подтвердит причастность США к взрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «[Северный поток –] 2», то ситуация может кардинально поменяться. Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар. Неужели наши противники совсем лишились разума?», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни. В свою очередь польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил в аварии на «Северных потоках» Россию. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».
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У «Турецкого потока» досрочно отозвали экспортную лицензию
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Досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море.
Из-за санкций ЕС 18 сентября была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ идет для потребителей в Турции и европейских странах, сообщает сама компания, передает ТАСС.
При этом поставки по трубе не пострадают, заверяет компания и сообщает, что уже подала заявку на возобновление лицензии, поскольку важна для энергетической безопасности Европы.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков».
Посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Британский телеканал Sky News выдвинул версию о подрыве «Северных потоков»
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Целенаправленная атака на «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад, сообщил британский телеканал Sky News.
Как сообщает телеканал, власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций, что повышает вероятность обнаружения замыслов потенциального злоумышленника. Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад, передает ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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В Nord Stream допустили возможность ремонта поврежденных веток «Северного потока»
Поврежденные нитки газопровода «Северный поток» могут отремонтировать, это не исключает оператор трубопровода Nord Stream, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании.
Есть опыт и поставщики для подобных операций, сообщили в компании агентству Dpa, передает ТАСС.
При этом необходимо оценить ущерб, нанесенный трубопроводам, прежде чем приступать к восстановлению. Осмотр повреждений предполагает, что власти «разрешат приближаться к зонам поврежденных участков ниток «Северного потока».
Кто понесет расходы по ремонту, представитель Nord Stream не указал.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»
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Шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя ведомства.
По его данным, из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две – в датской экономической зоне, передает ТАСС.
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
Ранее британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Названа дата окончания выхода газа из «Северных потоков»
Утечки на газопроводе «Северный поток» остановятся 3 октября, сейчас же доступ к участку ограничен, заявил представитель оператора Nord Stream AG.
На данный момент еще не произведена оценка ущерба, а потому прогнозы по этому вопросу дать невозможно, сказал представитель оператора в беседе с Reuters, передает ТАСС.
Оценку можно будет произвести тогда, когда удастся приблизиться к району аварии, но сейчас пока еще доступ туда ограничен. Кроме того, есть вероятность полного выхода газа из трубопровода именно к понедельнику.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что инцидент на «Северных потоках» мог быть терактом.
Страны НАТО в своем заявлении указали на диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Эксперт Юшков оценил версию Sky News о минировании «Северных потоков»
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«Возможно, нас пытаются увести в сторону и заставить копаться в «глубинах истории». Но уверен, что решение о подрыве «Потоков» приняли буквально несколько дней назад», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее британский телеканал Sky News предположил, что «Северные потоки» могли заминировать «несколько месяцев или даже лет назад».
«Северный поток – 2» был достроен в 2021 году, поэтому странно говорить о минировании несколько лет назад. Также сложно представить, что какое-то время назад был заминирован «Северный поток – 1», а после окончания строительства приготовились взрывать и второй. Тогда получается, что каждый новый газопровод по умолчанию сразу минируют», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если допустить версию о нескольких месяцах, то сразу вспоминается февральская угроза Джо Байдена о том, что в скором времени «Северного потока – 2» просто не станет. Чисто теоретически США могли бы заминировать газопроводы сразу после начала спецоперации России на Украине», – рассуждает собеседник.
Эксперт также усомнился в правдоподобности версии о том, что Россия могла сама заминировать трубы. «Возникает простой вопрос: зачем? Мы вложили в это строительство миллиарды долларов. Более того, на базе темы поставок российского газа Москва может торговаться с другими странами и получать различные послабления санкционного режима. Но если нет труб, нет и инструмента для торга», – отмечает он.
Собеседник предположил, что публикация Sky News может быть попыткой «замести следы». «Не так давно в этом районе НАТО проводило учения с подводными автономными дронами. Сейчас все начинают откручивать трекеры назад, смотреть историю перемещения кораблей, самолетов, лодок, их остановки. Так что, возможно, нас просто пытаются увести в сторону», – заключил Юшков.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.
В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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Премьер-министр Польши обвинил в аварии на «Северных потоках» Россию
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с утверждением, что утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» якобы могла устроить Россия.
«Вероятно, это был акт саботажа. Вероятно, это сигнал со стороны России», – приводит ТАСС слова Моравецкого в эфире Польского телевидения. При этом он подчеркнул, что Польша якобы ждет подтверждений этого предположения.
«Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – выступил с утверждением Моравецкий.
Ранее во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни.
Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».
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Захарова спросила с Байдена за угрозу «покончить с «Северным потоком»
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Американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила о заявлении президента США Джо Байдена, сделанном в феврале 2022 года, где тот пригрозил «покончить с «Северным потоком».
«Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет <...> «Северного потока». Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать», – сказал Байден тогда.
Фрагмент видео с выступлением она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», – указала дипломат.
Захарова подчеркнула, что заявление «было подкреплено обещанием», и отметила, что Европа должна узнать правду.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
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Боррель заявил о преднамеренности повреждений на «Северных потоках»
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Инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«ЕС глубоко обеспокоен повреждением «Северных потоков – 1 и 2»... Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас», – передает РИА «Новости» его слова.
Боррель отметил, что «вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий».
Кроме того, по его словам, ЕС поддержит любое расследование инцидентов на «Северном потоке».
«Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности», – подчеркнул Боррель.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Захарова оценила слова экс-главы МИД Польши о теракте на «Северных потоках»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
«Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в твиттере поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни.
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Немецкий политолог Рар рассказал о глобальном противостоянии США и ЕС против Китая и России
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«Пока Европа и Россия губят друг друга санкциями, США и Китай набирают силу. И глобальный конфликт в такой ситуации становится все более реальным», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил, что диверсии на «Северных потоках» могут привести к крупной войне.
«Ситуация на Украине давно переросла в новый глобальный конфликт, ведущий к переделу существующего мира. И сегодня одни видят будущее в многополярном мире, а другие – в разделе его на американскую и китайскую сферу влияния. То есть мир может стать биполярным, как во времена холодной войны», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Реальность такова, что в новом геополитическом и экономическом противостоянии Европа и Россия катастрофически ослабляют друг друга санкциями. А США и Китай в это время серьезно укрепляются», – заметил собеседник.
Эксперт также не исключил окончания «эры ООН и исторической роли, которую там играл Совет безопасности». «В случае глобального противостояния США и ЕС против Китая и России нынешней ООН грозит судьба Лиги наций. Мировые державы не смогут и не захотят больше договариваться по мировым вопросам. Каждая сторона будет лишь стремиться одержать силой победу над противником», – заключил он.
Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
Отметим, что в последнее время все чаще звучит риторика на счет возможного разрастания глобального конфликта. Так, российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона «подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав».
«Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», – пишет дипломат.
«Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, в среду на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.
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Эксперт Юшков: Остановка «Турецкого потока» создаст огромные проблемы для Европы
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Если США добьются остановки «Турецкого потока», Европа столкнется с жесточайшим дефицитом топлива и космическими ценами на газ, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом серьезный удар будет нанесен и по России. Ранее из-за санкций ЕС была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток».
«Европа продолжает повышать ставки в противостоянии с Россией. При этом мы видим, что западноевропейским странам уже не так принципиальна работа «Турецкого потока», поскольку по нему они все равно газ не получают», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Но если газопровод остановится, на себе это ощутит весь мир в экономическом плане. При таком раскладе цены на газ стремительно рванут вверх. Особенно учитывая, что Украина в скором времени, вероятно, перестанет быть транзитером российского газа», – отмечает собеседник.
Он также напомнил о корпоративном споре «Нафтогаза» и Газпрома. «Украина считает, что Москва недоплачивает по имеющемуся контракту. Так что, скорее всего, условно через неделю Киев откажется качать газ», – предполагает Юшков.
При этом больше всего в остановке «Турецкого потока» заинтересованы Соединенные Штаты, продолжает эксперт. Но Турция, которая является основным получателем российского топлива, не станет добровольно отказываться от поставок, уверяет он.
«Тогда остается чуть ли не единственный вариант – США или Британия могут взорвать трубу, несмотря на то, что она пролегает значительно глубже, нежели «Северные потоки». Сейчас внимание всего мира уже приковано к Черному морю», – подчеркнул Юшков.
«Отмечу, что такая диверсия мгновенно испортит отношения Анкары и Вашингтона. У них и так дела обстоят не очень гладко. Более того, Турция в последнее время стала очень мощным региональным игроком. И она в силах создать Штатам много проблем и на Ближнем Востоке, и на Украине. Захотят ли США рисковать – вопрос», – рассуждает эксперт.
Собеседник также предположил, что Белый дом может надавить на Болгарию, чтобы та под надуманным предлогом остановила прокачку газа по своей территории. «Но в данном случае мы уже ничего не сможем сделать», – утверждает он.
В целом остановка «Турецкого потока» создаст серьезные трудности практически для всего мира. «Для России это будет фактически остановкой поставок газа в Европу. Тогда Москва начнет сокращать добычу на западносибирских месторождениях. А наш экспорт будет направлен только в Турцию, плюс небольшие поставки СПГ на Балтику. Но это совсем мелко», – рассказал Юшков.
«Для юго-восточной Европы остановка будет огромной проблемой. Это приведет к невероятному дефициту газа, цены серьезно вырастут, остро встанет и вопрос логистики. Дело в том, что те же Венгрия и Сербия не имеют выхода к морю, поэтому нормально закупать СПГ не смогут», – продолжил он.
«Им придется экстренно договариваться с прибрежными государствами, чтобы они разрешили использовать часть своих мощностей. Но их там и так не очень много», – заключил Юшков.
Ранее у оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщает сама компания. При этом поставки по трубе не пострадают, сообщает ТАСС.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу. Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Директор СВР Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»
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Взрывы на «Северных потоках» – это международный теракт, у России есть данные о том, что за этим преступлением стоит Запад, хотя тот и пытается скрыть истинных организаторов и исполнителей, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина Запад делает все, чтобы скрыть истинных организаторов и исполнителей этого международного террористического акта, передает РИА «Новости»
Он отметил, что есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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