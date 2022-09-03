Угрожавший врезаться в магазин пилот задержан в США

Сорвана попытка украинских войск высадить десант в районе Энергодара

Попытка украинских войск высадить десант с лодок в районе Энергодара сорвана, украинский обстрел Энергодара прекратился, сообщил член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми начали движение в сторону Энергодара в районе полуночи, но «попытка выдвижения была сорвана», передает ТАСС.

Как сообщил Рогов, «Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», передает РИА «Новости».

По его словам, «логического объяснения подобным действиям нет», это «было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву». «Украинским боевикам дан отпор», – сказал он.

По мнению Рогова, Украина пытается показать, что еще способна сопротивляться, Киев хочет выманить у Запада очередной транш, а также новые поставки оружия. «Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», – заявил он.

Также он сообщил, что обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой – запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции, сказал он.

Напомним, Рогов сообщал, что из района Каменского и Степногорска, которые контролирует Киев, выдвинулось 15–20 лодок. Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52. В четверг Украинана берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС

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