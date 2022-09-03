Алиев сообщил о начале реализации проектов, соединяющих Азербайджан и Армению

Баку приступил к реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов, соединяющих Азербайджан, Армению и другие страны, заявил глава страна Ильхам Алиев.

«Мы ввели в эксплуатацию первый международный аэропорт. Уже функционирует взлетно-посадочная полоса второго международного аэропорта, в скором времени состоится его открытие», – сказал Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что построены электростанции и проложены линии электропередач, строятся автомобильные дороги, тоннели, мосты и железные дороги.

«Эти усилия направлены также на реализацию Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с его Нахчыванской Автономной Республикой», – добавил азербайджанский лидер.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.