Путин призвал страны СНГ поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам

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29 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Что ждет Европу без украинского транзита

Украина требует с Газпрома денег Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press
Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан. Шансы, что это предупреждение подействует на украинскую компанию, невелики. Поэтому отключение украинского транзита становится вопросом времени. К чему это приведет? Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях

Украинских военных готовят к масштабным наступлениям The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press
Несмотря на колоссальные потери личного состава, ВСУ продолжают концентрировать живую силу и технику для наступления на территории, освобожденные Россией. Какие факторы вынуждают украинское командование к скорым атакам и на каких участках фронта они могут произойти? Подробности...
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Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

Подрыв «Северных потоков» и кризис на Украине может привести к необратимым последствиям Cover Images/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне. Множатся и угрозы «обрушения всего ада» на Россию за якобы возможное применение ядерного оружия против Украины. На этом фоне в мире все чаще обсуждается вероятность полномасштабного конфликта между великими державами. Каковы шансы на то, что развитие геополитической ситуации пойдет по наихудшему для планеты сценарию? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Что будет после референдумов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Украина окончательно потеряла не только Донецкую и Луганскую области, но также Запорожскую и Херсонскую. Вопрос в том, как после этого будут вести себя участники конфликта на Украине. Подробности...

Зачем США поджигают Иран

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Материнское сердце всегда дотянется до передовой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Если у русского мужчины отношение к Родине как к матери, то у русской женщины отношение к Родине – как к ребенку. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Кто признает новые границы России

Роль США в теракте на «Северных потоках»

Чем ответят США на мобилизацию в РФ

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях

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    Что ждет Европу без украинского транзита

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    Диверсия против «Северного потока» указывает на американцев

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    настоящая история


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    остановить эскалацию


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    отдать долги


    Игорь Караулов: Армия должна занять достойное место

    на ваш взгляд


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    Путин призвал страны СНГ поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам

    29 сентября 2022, 18:06

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.

    «В нынешней сложной и напряженной международной обстановке внешняя безопасность и внутренняя стабильность – это важнейшие условия поступательного экономического и социального развития наших государств», – сказал он на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ, сообщает ТАСС.

    Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, продолжил Путин, государства Содружества должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. По словам Путина, «только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям».

    В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.

    «Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.

    В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям верховного главнокомандующего.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

    Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.


    Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным
    		    28 сентября 2022, 12:37
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.

    «С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.

    Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.

    Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий

    «Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.

    Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.

    Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.

    По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

    В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

    Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.

    В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.

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    Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле
    		    29 сентября 2022, 13:28
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, российский лидер Владимир Путин примет в ней участие, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Песков добавил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.

    «Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», – сказал он.

    Также пресс-секретарь президента проинформировал, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры.

    «На полях этой церемонии эти встречи и состоятся», – сказал Песков, уточнив, что встречи и церемония подписания пройдут в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.

    Ранее сообщалось, что депутатам Государственной думы было разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента.

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    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза

    27 сентября 2022, 12:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «В четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ, но будут и другие. На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о графике президента.

    Он уточнил, что другие мероприятия президента будут своевременно анонсированы.

    По словам Пескова, Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

    Путин и Лукашенко встретились в Сочи в понедельник.

    «Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко», – сказал Песков журналистам.

    На вопрос о том, обсуждали ли накануне лидеры стран проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 млрд долларов для импортозамещения, он заявил, что «переговоры продолжаются еще сегодня».

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    Путин назвал непростой обстановку в Волгоградской области

    28 сентября 2022, 14:02

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин обратил внимание на непростую ситуацию в Волгоградской области, однако похвалил регион за большое количество инвестпроектов.

    «Ситуация непростая в области», – передает ТАСС слова Путина в ходе встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Однако, по словам президента, «есть и положительные моменты, связанные с развитием».

    «И это прежде всего инвестпроекты, которые в достаточно большом количестве сейчас реализуются и планируются к реализации в Волгоградской области», – указал Путин, попросив губернатора рассказать, что из этого он считает наиболее важным.

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    Путин рассказал о процессе формирования справедливого мироустройства
    		    29 сентября 2022, 17:59
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Ольга Иванова

    Однополярная гегемония неумолимо рушится, идет формирование более справедливого мироустройства, но Запад не хочет мириться с этим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.

    «На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все, из этого вытекающее, мы видим», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран.

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    Путин охарактеризовал крылатой фразой важнейший фундаментальный закон

    27 сентября 2022, 14:02

    Текст: Елизавета Шишкова

    Выражение «Хлеб – всему голова» является в нынешних условиях одним из важнейших фундаментальных законов, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги совещания о ходе полевых работ.

    «Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу «Хлеб – всему голова», никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках», – передает его слова ТАСС.

    Путин выразил надежду, что все работы, связанные со сбором урожая, будут завершены. Также он рассчитывает на хорошие результаты при проведении сева озимых. «Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи», – сказал глава государства.

    Между тем Путин подчеркнул, что ответственность за продовольственный кризис в мире лежит на Западе.

    «Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению – даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия, – затруднены», – сказал он.

    По его словам, «санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет». «Это совершенно не связано со специальной военной операцией России в Донбассе», – подчеркнул Путин.

    «Некоторые ведущие страны выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия, что мы наблюдаем тот результат, который сегодня есть. И ответственность за него, конечно же, полностью лежит на так называемом коллективном Западе», – добавил президент.

    Он также обратил внимание на ситуацию с вывозом зерна с Украины, которое «продолжает уходить мимо беднейших стран». «Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», – сказал Путин.

    По его словам, из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», – заключил президент.

    В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

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    Путин подписал указ по международным автоперевозкам грузов из-за ограничений против России

    29 сентября 2022, 13:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    Указ «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов» подписан 29 сентября «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты интересов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

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    Кириенко передал звезду Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия» в ЛНР
    		    27 сентября 2022, 10:17
    Фото: t.me/pushilindenis
    Текст: Александра Юдина

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия» в городе Краснодон Луганской народной республики.

    «Для меня великая честь сегодня выполнить почетное поручение президента [России Владимира Путина] и передать на вечное хранение в музей молодогвардейцев в Краснодоне золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича», – передает ТАСС его сообщение со ссылкой на трансляцию канала «Россия-1».

    Директор музея Наталья Николаенко выразила благодарность от лица всех жителей республики: «Разрешите от всех жителей ЛНР, от семьи Виктора Третьякевича, от коллектива музея «Молодая гвардия» поблагодарить президента за принятое решение о присвоении звания Героя России одному из первых организаторов краснодонского подполья», – сказала она.

    Также Кириенко и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник открыли в Краснодоне памятник «Непокоренные» после реставрации.

    «Мне кажется, что все, что сейчас здесь происходит, – это про справедливость. Восстановление мемориала молодогвардейцам к восьмидесятилетию их подвига – это про справедливость. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу – это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики, своей земли, – это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию – это про справедливость», – подчеркнул он.

    Кириенко также отметил, что реставрация мемориала – это дань памяти. «Это и про сегодня, и про завтра, потому что в школе нас учили на примере молодогвардейцев. И то, что сегодняшние ребята, такие же восемнадцатилетние, девятнадцатилетние ребята сегодня защищают свою Родину и совершают подвиги, абсолютно сопоставимые с подвигами, которые совершали когда-то их деды и прадеды, – это значит, что вот это чувство патриотизма, чувство гордости за свою землю, готовность отстоять эту землю и свое право делать свой собственный выбор, оно живо в сердцах людей», – сказал представитель администрации президента.

    Уточняется, что в ближайшее время на территории мемориала молодогвардейцам впервые в истории памятника зажгут Вечный огонь.

    Кроме того, в Краснодоне гости посмотрят рок-ораторию «Черный январь. Прощеное воскресение», посвященную подвигам молодогвардейцев. Автор либретто – заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев, автор музыки – народный артист ЛНР Юрий Дерский. В праздничном концерте примут участие артисты ЛНР, ДНР и России.

    Первый заместитель руководителя администрации президента России также высказался о ходе референдума, отметив, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей идут голосовать на референдумах «с гордо поднятой головой», несмотря на обстрелы и угрозы.

    «Сейчас четвертый день идет голосование на всех территориях, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. Людей пытались запугивать, по людям пытаются стрелять, членам избирательных комиссий присылают угрозы, а людей запугать нельзя. Мы разговаривали со многими участниками голосования, люди идут [голосовать] со слезами радости на глазах, с гордо поднятой головой, люди идут делать свой выбор», – отметил Кириенко.

    «Это про историческую память, которая жива сегодня, это про непокоренных», – подытожил он.

    «Молодая гвардия» – молодежная подпольная организация, действовавшая во время Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодоне (Ворошиловградская область Украинской ССР; ныне территория Луганской народной республики).

    Напомним, 22 сентября Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем.

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    Россияне назвали Путина одним из символов страны

    27 сентября 2022, 15:07

    Текст: Елизавета Шишкова

    Символами современной России россияне, согласно исследованиям исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    Путина в качестве символа назвали 28% участников опроса. Второе место занял Шойгу (7%), третье – Лавров (5%), передает РИА «Новости».

    Также респонденты назвали символами страны кинорежиссера Никиту Михалкова (4%), журналиста Владимир Соловьева (2%), а также премьера Михаила Мишустина (2%).

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10–11 сентября 2022 года совместно с общероссийским проектом «Народов много – Родина одна», в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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    Путин: Урожай позволит России полностью закрыть внутренние потребности

    27 сентября 2022, 13:56

    Текст: Александра Юдина

    Россия с учетом достойного урожая гарантированно закроет собственные потребности в сельхозпродукции и получит дополнительный ресурс для экспорта, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «В нынешней непростой ситуации мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта», – передает ТАСС слова главы государства.

    Путин обратил внимание, что урожай в России в нынешнем году обещает быть достойным, а по ряду позиций – рекордным.

    Также российский лидер поставил задачу обеспечить продовольственную безопасность страны в нынешних условиях.

    «Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис. В этих условиях в рамках нашей стратегии развития сельского хозяйства мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, снижать зависимость от импортных поставок, в том числе оборудования, техники, семян», – указал Путин.

    По его мнению, «главное – это обеспечить постоянный, ощутимый рост качества жизни на селе для миллионов граждан».

    «Здесь важно все – от модернизации и строительства новых, современных объектов социальной, транспортной инфраструктуры до реализации таких востребованных программ, как сельская ипотека», – уточнил президент.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что «дополнительные доходы, которые обеспечивает развитие сельского хозяйства, в первую очередь должны идти на поддержку людей, которые трудятся на селе».

    «Речь о росте их благосостояния, о реальном повышении качества жизни», – подытожил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Минсельхоз прогнозирует хороший урожай в России в этом году, который может превысить 140 млн тонн.

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    Кремль спросили о признании Минском Крыма частью России

    29 сентября 2022, 13:54

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Москва ожидает, что Белоруссия самостоятельно и своевременно примет решение о признании Крыма частью России, этот вопрос не обсуждался на недавней встрече президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет, это абсолютно внутреннее дело и суверенное право Белоруссии. Мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующее решение», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, обсуждался ли данный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии в Сочи.

    По его словам, Путин и Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии.

    «Эти темы не были обсуждены», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.

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    Путин назвал приоритетом спасение людей на освобожденных территориях

    27 сентября 2022, 14:06

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Спасение людей в Донбассе и на освобожденных территориях Украины «находится во главе угла» для всего общества России, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

    «Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», – передает ТАСС слова Путина.

    Подводя итоги совещания, глава государства отметил, что «это естественно, потому что связано и с драматическими событиями». Он подчеркнул, что в таких условиях фраза «хлеб – всему голова» приобретает особый смысл. «Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу «хлеб – всему голова», этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших – с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках», – подчеркнул президент.

    Путин выразил слова благодарности за то, что было аграриями сделано до настоящего момента. «Хочу выразить уверенность и надежду на то, что мы завершим все работы, связанные со сбором урожая, и, безусловно, сделаем все, что от нас зависит, и добьемся хороших результатов при проведении весеннего сева, при проведении сева озимых. Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи», – заключил глава государства.

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    Эрдоган подтвердил предстоящие переговоры с Путиным

    29 сентября 2022, 14:46

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону вечером в четверг, намерен оценить ситуацию вокруг Украины.

    «Сегодня вечером у нас будут переговоры с господином Путиным, и у меня будет возможность оценить проблемы с Украиной», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана в ходе своего выступления в Анкаре.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин планирует переговорить по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, разговор готовится.

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    Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

    29 сентября 2022, 14:14

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин планирует переговорить по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, разговор готовится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Ранее турецкий лидер рассказал о том, как отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поддержать четыре области Украины, участвовавшие в референдуме, и повлиять на российского лидера.

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    Путин: Запад готов поставить под удар любую страну
    		   29 сентября 2022, 17:55
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Запад, проводя политику диктата во всех сферах, создает новые проблемы и кризисы, готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.

    Путин подчеркнул, что Запад, проводя политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта – не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, передает ТАСС.

    «Все это мы уже не раз видели», – подчеркнул глава государства.

    Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами делегаций XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества независимых государств.

    Ранее Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России.

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