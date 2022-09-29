Захарова заявила о невозможности для Киева вернуть жителей освобожденных территорий

Никакие деньги не помогут Киеву вернуть под свой контроль жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на выделение Конгрессом США нового пакета помощи Киеву почти на 12 млрд долларов. «Никакие деньги не помогут киевскому режиму вернуть под свой контроль людей, которые выбрали свободу вместо принуждения», – приводит ТАСС слова представителя российского МИДа.

Накануне Сенат США поддержал законопроект о выделении дополнительных 12 млрд долларов в качестве помощи Украине. За принятие этого решения проголосовали 72 человека, против выступили 23.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.

Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей.

Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона.

Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

Владимир Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле.

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