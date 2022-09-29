Американцы разозлились из-за решения Вашингтона по Украине

Читатели издания Breitbart пришли в ярость из-за решения Сената США выделить дополнительные 12 млрд долларов на помощь Украине, испугавшись третьей мировой войны.

«Если вспомнить, что Украина всегда считалась одной из самых коррумпированных стран на планете, я сомневаюсь, что туда вообще доходят какие-то деньги американских налогоплательщиков!» – отметил Tommy_Lasordid.

«У Зеленского вилла в Италии. Хантер Байден порхает с деньгами, как птичка. У Джо свой кусок пирога. И только мы с вами платим за все это!» – написал пользователь с ником RT, передает РИА «Новости».

«Больше никаких денег американских налогоплательщиков, отмываемых для наших политиков и толстосумов через Украину!» – возмутился Jedbutler.

«И что купят нам эти миллиарды помощи Украине?! Третью мировую войну и миллионы погибших!» – считает Boston Fan.

«Деньги американских налогоплательщиков пойдут на возмещение расходов тех олигархов и мошенников на Украине, кто отправлял деньги Хантеру Байдену, а также мошеннической семье Джо и друзьям Байдена. Вот какая игра там ведется!» – подчеркнул RandyHilburn.

«Просто уму непостижимо! У нас столько проблем у себя в Америке, а эти идиоты буквально мочатся ими куда-то на сторону!» – возмутился HunterGreen.

«Украина только теряет время. Скоро все кончится. Зеленский убежит с награбленными миллионами. Конец фильма!» – подытожил Bill Wilmoth.

Накануне Сенат США поддержал законопроект о выделении дополнительных 12 млрд долларов в качестве помощи Украине. За принятие этого решения проголосовали 72 человека, против выступили 23.

До этого Пентагон объявил о выделении нового транша «военной помощи» Украине на сумму 1,1 млрд долларов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США все больше приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине, это чрезвычайно опасно.

Газета ВЗГЛЯД писала о новой схеме США поставок вооружений Украине.

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