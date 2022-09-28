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Босфор заблокировало шедшее в Россию судно
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В проливе Босфор порожний сухогруз Viva Eclipse перекрыл движение, у него произошли неполадки с двигателем, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на экстренные службы Стамбула.
Сухогруз шел под флагом Панамы в Россию, у него отказал двигатель вблизи азиатского берега Стамбула в районе Юскюдар, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
На место отправились буксиры.
Согласно данным управления береговой охраны Турции, сухогруз встал на якорь в 100 метрах от побережья. К нему направили катера береговой охраны и специалистов по устранению неполадок.
Напомним, в 2021 году севший на мель танкер перекрыл судоходство в Суэцком канале. Кроме того, 24 марта водная артерия была заблокировна на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.
Французы назвали виновного в инциденте на трубопроводе «Северный поток»
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Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что обвинения в адрес Москвы в подготовке ЧП на трубопроводе «Северный поток» не имеют смысла.
По мнению читателей, единственной страной, которой будет выгодно прекращение поставок газа в Европу, являются США. Уточняется, что именно Вашингтон получит как финансовую, так и геополитическую выгоду в случае выхода из строя «Северного потока».
«Кому выгодно преступление? Уж точно не русским. Ищите в другом месте тех, у кого есть средства для проведения такой операции и интерес в ослаблении Германии, авангарда Европы», – написал Chapichapo11, передает РИА «Новости».
Еще один пользователь под ником castero написал, что США ранее объявили, что им не нужен этот газопровод, который будет препятствовать их экспорту газа в Европу.
«Теперь следует ожидать других диверсий, таких как перерезание подводных кабелей, крушение TGV, нападения и прочее. Принимаем ли мы меры для защиты наших интересов? Нет!» – возмутился castero.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«У русских нет интереса саботировать эти трубопроводы, которые они и так прекрасно контролируют с помощью клапанов, которые можно открыть или закрыть! Ищите страны, которые хотят, чтобы конфликт затянулся, и не хотят, чтобы их более «тепленькие» союзники, вскормленные этими трубами, подвели их», – уверен dutch.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В Совфеде предрекли США «перманентный кошмар» за подрыв «Северных потоков»
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Если расследование подтвердит причастность США к взрывам «Северных потоков», то поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Если расследование подтвердит причастность США к взрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «[Северный поток –] 2», то ситуация может кардинально поменяться. Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар. Неужели наши противники совсем лишились разума?», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни. В свою очередь польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил в аварии на «Северных потоках» Россию. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».
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Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ЛДНР и освобожденных территорий
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Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.
Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов c участков на территории РФ за присоединение ДНР к России проголосовали 98,69%, передает ТАСС. За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% жителей республики.
Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали 96,75% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение в состав Российской Федерации 97,81% голосовавших на референдуме.
Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области явка составила выше 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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ВКС России нанесли удар по цехам танкового завода в Харькове
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Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.
Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники», – отметил Конашенков.
«В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект» уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.
В районе города Николаева массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники», – отчитались в Минобороны.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Перемога Харьковской области, Славянск, Богдановка Донецкой народной республики (ДНР), Новониколаевка, Гуляйполе Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск ДНР, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области. В районе населенного пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Горловка, Марьинка ДНР, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области. Перехвачено две баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Большие Копани Херсонской области. Кроме того, в районе города Донецка, населенных пунктов Брянка Луганской народной республики, Новая Каховка и Веселое Херсонской области уничтожены в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении более 50 иностранных наемников ВСУ в Запорожье.
На проекте «Сахалин-1» остановили добычу нефти и газа
Объем добычи нефти и конденсата на проекте «Сахалин-1» уменьшился почти вдвое за семь месяцев этого года, сейчас добыча нефти и газа остановлена, заявил губернатор области Валерий Лимаренко.
«Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена», – передает РИА «Новости» его слова.
Лимаренко добавил, что ожидается годовая добыча в 4,2 млн тонн вместо планировавшихся 8,9 млн тонн. «Снижение ожидается и по газу в связи с тем, что компания приостановила его добычу с 16 сентября 2022 года», – отметил глава региона.
Как заявил коммерческий директор «Сахалинской энергии» Андрей Охоткин, новый оператор проекта «Сахалин-2» после остановки добычи на «Сахалине-1» является единственным поставщиком газа на Сахалин, в Приморье и Хабаровский край. По его словам, компания предлагает в качестве «товарищеской помощи» подключиться к поставкам с «Сахалина-1», пишет ТАСС.
«На сегодняшний день весь свет и тепло, которым мы с вами пользуемся на Сахалине, а также наши соседи в Приморье, Хабаровском крае и Комсомольске, обеспечивается газом «Сахалинской энергии». Это не была наша основная задача, но так сложилось, что пока не перезапустились наши соседи с «Сахалина-3», Киринского месторождения, единственным источником газа сейчас является «Сахалинская энергия» на весь остров Сахалин и для обеспечения Приморского и Хабаровского края», – подчеркнул Охоткин.
Также он уточнил, что компания готова обеспечить поставки сырья с остановившего добычу проекта «Сахалин-1».
«Мы предложили Министерству энергетики рассмотреть вопрос, может быть, с оказанием товарищеской помощи проекту, который внезапно встал и почему-то не хочет запускаться такое долгое время, а газ не может подавать, потому что танки нефтяные переполнены и, соответственно, производство не может продолжаться. Мы предложили: давайте, может быть, мы этим займемся, мы с удовольствием подключились бы и смаркетировали те непроданные объемы», – сказал Охоткин.
По мнению директора «Сахалинской энергии», проблем с перевозчиками и рынком при этом не возникнет.
«Рынки нам известны, перевозчик у нас с «Сахалином-1» один и тот же – это «Совкомфлот», суда нам все известны, операции известны, мы могли бы здесь вполне подключиться и помочь. «Сахалинская энергия» готова прийти на помощь соседям и регионам и обеспечить подачу газа в первую очередь на весь зимний период без перебоев, потому что вдвоем нам с «Сахалином-3», если объемы посчитать, особенно ноябрьский, декабрьский, может не хватить просто», – пояснил он.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Напомним, президент Владимир Путин начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретился с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», провел большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретился с губернатором Владимиром Солодовым.
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Власти США призвали американцев срочно покинуть Россию
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Американское посольство в Москве призвало соотечественников срочно покинуть территорию Российской Федерации в связи с мобилизацией и якобы арестами американцев, «участвовавших в демонстрациях».
«Граждане США не должны приезжать в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», – говорится в сообщении на сайте посольства.
В тексте указывается, что американцам в России якобы не гарантировано «право на мирные собрания и свободу слова», граждан США призывают не участвовать в политических и социальных протестах и не фотографировать сотрудников служб безопасности на этих мероприятиях.
«Российские власти арестовывали граждан США, участвовавших в демонстрациях», – утверждает посольство.
Также диппредставительство заявило, что Россия якобы может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством и отказать им в доступе к консульской помощи США, помешать их выезду из России и призвать на военную службу.
Ранее в МИД Польши заявили, что рекомендуют своим гражданам покинуть территорию России.
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Американист Дробницкий: США вынуждают Россию ликвидировать украинскую государственность
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«Украина как государство будет всячески использоваться коллективным Западом для того, чтобы создавать для нас военные риски и угрозы. Поэтому украинскую государственность необходимо ликвидировать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Госдеп допустил применение Украиной оружия Запада по новым регионам России.
«Я считаю, что пока украинское государство существует в том виде, в котором оно есть – как антироссийский проект – все это будет продолжаться: и поставки западных видов вооружения в интересах ВСУ, и обстрелы российских регионов, причем не только новых», – добавил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Каждый раз, когда ищется идея для украинской государственности – все сводится к концепции «анти-России». Поэтому Украина как государство будет всячески использоваться коллективным Западом для того, чтобы сдерживать Россию, оказывать на нас давление и создавать для нас военные угрозы», – убежден он.
«До тех пор, пока украинское государство не будет ликвидировано, сохранится и военная опасность для России. ВСУ будут и дальше снабжать оружием, настраивать против России и будут даже терпеть нацистов, закрывая глаза на все происходящее и мирясь с человеконенавистнической идеологией», – считает Дробницкий.
«Ничего принципиально нового в последнем заявлении представителей США не наблюдается, Штаты и раньше не выступали против использования Украиной западных систем вооружения на территории Херсонской области, Запорожья и Донбасса», – рассказал в свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Соединенные Штаты, оказывая военную помощь Украине, придерживались только ограничений по дальности поставляемого оружия, а также ставили условие украинской стороне о неиспользовании этого оружия по признаваемой ими территории России. Теперь вопрос к американцам: останутся ли эти ограничения в силе?» – отметил собеседник.
«Кроме того, тут уже и вопрос к России: будем ли мы что-то пересматривать в связи с тем, что территории Херсонской, Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой республик меняют свою юрисдикцию и становятся частью нашей страны. Повлияет ли это на готовность России использовать те или иные системы вооружения для защиты новых территорий?» – рассуждает эксперт.
«В Америке говорят об угрозе применения Россией ядерного оружия, но насколько они в это сами верят – непонятно. Такой сценарий будет иметь, конечно, очень серьезные последствия. Это будет первый в истории случай после Хиросимы и Нагасаки и станет очень серьезным рубежом в мировой политике», – полагает Кортунов.
«Возможно, в Вашингтоне надеются, что Россия первая не пойдет на применение ядерного оружия, независимо от того, как будет развиваться ситуация на поле боя. Но окончательную позицию в этом вопросе будет артикулировать президент», – добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов.
Блинкен также в очередной раз предупредил, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов. «Мы ясно сигнализировали о том, что готовы быстро навязать России дополнительные серьезные издержки за то, что она реализует планы аннексии, и мы поступим таким образом», – сказал шеф американской дипломатии.
В ответ на это посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты подходят к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям.
«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Вашингтон «науськивает» Киев продолжать применять западное оружие, не осознавая рискованность этих действий, отметил посол. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными», – подчеркнул дипломат.
Кроме того, Bloomberg со ссылкой на два источника сообщает, что США 28 сентября объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов. Деньги, предоставляемые в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), позволят Киеву приобрести оружие и военное оборудование у американских оборонных подрядчиков.
Политолог Малек Дудаков в своем Telegram-канале назвал новый пакет американской военной помощи Украине ответом на проведенные референдумы. «Но есть у него и более прагматичная цель – полностью опустошить предыдущий бюджет на Украину, чтобы легче было упрашивать Конгресс выделить новые средства», – считает эксперт.
В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского, который тот дал русским – «убираться в Россию». Об этом же в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганщины в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Поругавшуюся с британцем украинку Каркадым нашли в кустах
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Британская полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом ее бывшего бойфренда, местного жителя Энтони Гарнетта, сообщает The Daily Mail.
По данным издания, после разрыва Каркадым дважды пыталась проникнуть в дом Гарнетта, чтобы поговорить с ним, оба раза ее задерживала полиция. В последний раз правоохранителей вызвали соседи, услышав крики украинки возле съемного жилья Гарнетта, когда она пыталась «выбить входную дверь», однако та бросилась бежать, в результате офицеры обнаружили ее «прячущейся в близлежащих кустах», передает РИА «Новости».
На кадрах, оказавшихся в распоряжении The Daily Mail, можно увидеть, как кричащую по-английски Каркадым сажают в полицейский автомобиль.
Сама девушка заявила изданию, что «опустошена» разрывом с Гарнеттом. «Я потеряна. У меня разбито сердце, но я все еще испытываю чувства к Энтони. У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей», – пожаловалась она. По словам Каркадым, полиция предупредила ее о том, что ей запрещено пытаться общаться с Гарнеттом, иначе ее ожидает повторный арест и предъявление обвинения.
Как утверждает беженка, она «никогда не причиняла вреда Энтони» и не нападала на него. По ее словам, Гарнетт расстался с ней «с помощью сообщения» и «выбросил ее на улицу», показав себя «другим человеком». При этом она призналась, что инцидент с ножом имел место, однако британца якобы в тот момент даже не было дома.
Как отмечает The Daily Mail, срок действия визы Каркадым, которая давала ей статус беженца, истекает через несколько недель. Сам Гарнетт сообщил изданию, что украинка попала в «идеальный шторм». «У нее закончилась виза, и у нее ничего нет в этой стране. Она больше не со мной, и у нее нет причин оставаться», – указал он, выразив надежду, что Каркадым «будет в безопасности» на родине во Львове.
Ранее стало известно, что Гарнетт расстался с беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях, из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор украинка «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».
Напомним, в мае СМИ сообщали, что украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью. София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Лорна предложила Каркадым съехать из их дома – и мужчина съехал вместе с ней.
Премьер-министр Польши обвинил в аварии на «Северных потоках» Россию
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с утверждением, что утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» якобы могла устроить Россия.
«Вероятно, это был акт саботажа. Вероятно, это сигнал со стороны России», – приводит ТАСС слова Моравецкого в эфире Польского телевидения. При этом он подчеркнул, что Польша якобы ждет подтверждений этого предположения.
«Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – выступил с утверждением Моравецкий.
Ранее во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни.
Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».
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Зеленский потребовал от СБ ООН лишить Россию права на ядерное оружие
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Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН.
«Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием», – передает ТАСС его слова.
Зеленский заявил, что Россия «проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС», и назвал это «дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Он отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.
По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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В Донецкой Народной Республике подвели итоги референдума
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Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России на референдуме поддержали 99,23% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.
Согласно окончательным итогам референдума, которые утвердила Центральная избирательная комиссия ДНР, 99,23% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав России, передает ТАСС.
«Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4 938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что следующим шагом после проведения референдума будет подписание соглашения с РФ. «Сейчас буду готовиться к следующим шагам, к поездке. Совсем скоро, мы говорили, конечно же, это подписание соглашения [с РФ]. Так что совсем скоро в путь», – сказал Пушилин в ЦИК ДНР после подведения итогов голосования на референдуме.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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США допустили применение Украиной оружия Запада по новым регионам России
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Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы и многие другие страны уже совершенно ясно высказались [на этот счет]: мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им (властям в Киеве), очень эффективно используется именно в этих целях, как мы только что видели на северо-востоке Украины и как мы видим на юге. И опять-таки: совершенно нет изменения в территории, которая аннексируется Россией, как вопроса для нас или украинцев. Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях», – приводит ТАСС мнение главы американского внешнеполитического ведомства.
Таким образом он ответил на прямой вопрос о том, позволят ли США Киеву продолжать применять американские вооружения против тех районов Украины, которые могут войти в состав России по итогам референдумов.
Блинкен также в очередной раз предупредил, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов. «Мы ясно сигнализировали о том, что готовы быстро навязать России дополнительные серьезные издержки за то, что она реализует планы аннексии, и мы поступим таким образом», – сказал шеф американской дипломатии.
По его версии, Москва якобы реализует на Украине «дьявольскую схему», которая предусматривает «вывоз местного населения, зачастую через фильтрационные центры, откуда люди могут быть депортированы в Россию» или в иные районы Украины либо «просто исчезать». «Затем они завозят автобусами россиян, создают марионеточные правительства и занимаются проведением референдумов, манипулируя итогами, чтобы провозгласить, что территория принадлежит России», – выступил с утверждением Блинкен.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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В Nord Stream допустили возможность ремонта поврежденных веток «Северного потока»
Поврежденные нитки газопровода «Северный поток» могут отремонтировать, это не исключает оператор трубопровода Nord Stream, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании.
Есть опыт и поставщики для подобных операций, сообщили в компании агентству Dpa, передает ТАСС.
При этом необходимо оценить ущерб, нанесенный трубопроводам, прежде чем приступать к восстановлению. Осмотр повреждений предполагает, что власти «разрешат приближаться к зонам поврежденных участков ниток «Северного потока».
Кто понесет расходы по ремонту, представитель Nord Stream не указал.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Постпред России в ООН допустил возможность дальнейшего распада Украины
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Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева из-за допущенных властями Украины ошибок, если в Киеве не осознают своих просчетов, этот процесс неизбежно пойдет дальше, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Желания и интересы Украины западными спонсорами Киева абсолютно не принимаются во внимание. Ведь украинский народ, как и российский, хочет мира, но такой сценарий не входит в планы Лондона и Вашингтона, зарабатывающих, как всегда, миллионы долларов на чужой беде, и поддакивающих им брюссельских функционеров. Иначе бы они не одернули Киев в марте этого года, когда мирное соглашение было уже в пределах досягаемости», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Вместо этого состоялась вопиющая провокация в Буче и установка сражаться до последнего украинца под надзором натовских наемников, – продолжил Небензя. – Итог этого сценария, как мы и предрекали, оказался плачевным. Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И это процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа».
Ранее Небензя напомнил Совету Безопасности ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА всемирной организации.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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МИД Польши рекомендовал своим гражданам покинуть Россию
В министерстве иностранных дел Польши заявили, что рекомендуют своим гражданам покинуть территорию России, следует из сообщения ведомства.
«Гражданам Польской Республики, находящимся на территории Российской Федерации, рекомендуется покинуть ее территорию коммерческими и частными средствами», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Также в МИД Польши рекомендовали гражданам республики отказаться от поездок в Россию в связи с происходящим на Украине и признанием российскими властями Польши недружественным государством.
Отмечается, что из-за сокращения числа дипломатов и консульского персонала Польши в России «возможность оказания прямой консульской помощи польским гражданам крайне ограничена».
Также польских граждан предупреждают, что «в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной».