Песков: Снятие санкций с российских удобрений в логике выполнения продуктовой сделки

Снятие санкций, связанных с поставками российских удобрений на мировые рынки, было бы логичном продолжением выполнения «продуктовой сделки», считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Логика требует этого. Логика событий. Формат договоренностей в рамках этой сделки как раз подразумевал ликвидацию искусственных ограничений, которые затрудняли попадание российских удобрений на международные рынки, включая беднейшие страны», – сказал он журналистам, комментируя сообщения о возможном снятии санкций, сообщает РИА «Новости».

Также он добавил, что все стороны заинтересованы в функционировании соглашения по вывозу украинского зерна, но оно должно идти прежде всего беднейшим странам.

«Разумеется, все заинтересованы в том, чтобы эта сделка работала, но чтобы она работала ради своей изначальной цели – ради того, чтобы зерно пошло на рынки беднейших стран», – сказал Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, «необходимы дальнейшие совместные усилия и ООН, и гарантов этой сделки, направленные на то, чтобы получателями [зерна] в основном становились именно беднейшие страны».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Ди Карло.

Также Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.

До этого заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.