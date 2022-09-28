Эксперты оценили характер СВО после вхождения освобожденных территорий в состав России

Несмотря на заявления некоторых западных лидеров не принимать результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, российские эксперты не сомневаются ни в правомерности самих референдумов, ни в легитимности их итогов, следует из данных Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Так, политолог Наталья Голубкова, оценивая заявления западных лидеров, прозвучавшие накануне и в дни референдумов, указывает, что право народов на самоопределение рассматривается ими «исключительно в разрезе собственных интересов», сообщается на сайте НОМ.

«За какими-то народами и территориям оно признается, например, за Косово или Тайванем, а за какими-то нет... Соблюдение электоральных процедур, демократичность избирательного процесса не интересует «наших западных оппонентов», – сказала эксперт, приводя в пример Южную Осетию, Абхазию, ЛНР и ДНР.

Эксперт напомнила, что в 2008 году, когда парламент Косова издал акт о независимости, референдум там не проводился (он был проведен ранее, в 1991 году), а если бы он прошел в 2008 году, то результаты его, по мнению политолога, «не были бы столь однозначными».

«Независимость от Сербии была признана в одностороннем порядке, без учета мнения христианского населения территории, но западные страны удовлетворились этим, апеллируя к принципу «возмещающего права на отделение», – заметила Голубкова.

«Донецкой и Луганской народным республикам – это же самое «возмещающее право» предоставлено восьмилетним геноцидом со стороны Украины, а Запорожской и Херсонской областям – последними месяцами террора ВСУ и нацбатов», – подчеркнула она.

Как в свою очередь заметил доцент кафедры социологии и политологии Воронежского госуниверситета, доктор политических наук Роман Савенков, «международная правовая система предполагает право народов на самоопределение, на свободное обеспечение своего социального, культурного развития, установление своего политического статуса. И единственным легитимным способом реализации такого права является референдум».

Савенков перечислил требования к легитимному референдуму.

«Они прозрачны. Это исключение давления на граждан в ходе их волеизъявления, возможность голосования всех избирателей и обеспечение независимого наблюдения», – отметил он.

По словам эксперта, все эти условия были строго соблюдены в ходе голосования на освобожденных территориях.

Савенков также указал, что международные наблюдатели публикуют «только позитивные отзывы» о процедуре.

«На территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей референдумы прошли при высокой явке, несмотря на информационное давление со стороны Запада, угрозы террористических актов и физической расправы. Именно в таких условиях тестируется готовность людей стать гражданами РФ, их готовность бороться за свое право говорить на русском языке», – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт отметил, что возможность проголосовать на референдумах получили граждане, временно переместившиеся в Россию в связи с военной угрозой.

По убеждению Савенкова, при вхождении освобожденных территорий в состав России по итогам волеизъявления их жителей, характер специальной военной операции кардинально изменится.

«В этом случае жители станут нашими согражданами, защита которых – обязанность государства и общества», – заключил он.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

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