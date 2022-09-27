Раскрыт состав армейского сухпайка ВС России

Мобилизованным пообещали досрочный выход на пенсию

Работники, мобилизованные для участия в специальной военной операции, получат статус военнослужащих, в связи с чем им положены все гарантии, предусмотренные для контрактников, включая досрочный выход на пенсию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости. Кроме того, помимо общего страхового стажа, учитываемого при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение», – сказала она на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами. Слова Голиковой передает ТАСС.

«Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также зачет периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров», – сказала Голикова.

Вице-премьер проинформировала, что в настоящее время правительством России совместно с депутатским корпусом подготовлены системные поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в специальной военной операции, – это призванные по мобилизации и заключившие контракт на добровольное участие в выполнении задач.

«Будет осуществлено законодательное закрепление возможности приостановки трудового договора (контракта) на соответствующий период, будут установлены гарантии членам семей таких работников при наличии детей в возрасте до 14 лет в части запрета привлечения без их согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам, преимущественное право оставления их на работе при сокращении штата», – приводит ее слова РИА «Новости».

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Она пояснила, что любые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами подлежат приостановлению и не прекращаются. Это постановление правительства России распространяется на работников и госслужащих, начиная с 21 сентября.

«При предъявлении работникам повестки о призыве по мобилизации работодатель издает приказ о приостановлении с ним трудового договора. Все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены», – сказала она.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство занимается подготовкой дополнительных мер, чтобы поддержать граждан, подпавших под частичную мобилизацию. «Готовим другие меры для поддержки наших ребят», – сказал председатель правительства.

Глава правительства напомнил, что 21 сентября президент объявил о частичной мобилизации и дал поручение правительству обеспечить дополнительные социальные гарантии для граждан, которые будут призваны на военную службу. «Подписано постановление правительства, устанавливающее, что трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же предприятии, что и до службы», – напомнил Мишустин.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

В понедельник в регионах прошли торжественные проводы мобилизованных.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также объясняла, почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах».

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