Губернатор Севастополя рассказал о случаях возврата ошибочно отправленных в армию по мобилизации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев привел несколько ошибочных случаев призыва военнослужащих по частичной мобилизации, у одного из призывников умерла жена и на иждивении осталось трое детей, у другого оказался целый букет хронических заболеваний.

«Продолжаем работу по тем людям, которые были ошибочно призваны. Съездил в Гагаринский военкомат, видел много ваших сообщений с просьбой туда заехать и разобраться в проблемных ситуациях», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

У одного мужчины несколько дней назад умерла жена, и у него осталось трое детей. Его все же решили мобилизовать, и даже отправили в воинскую часть. Вскоре вдовца вернули домой.

«Мобилизовали 59-летнего подполковника ФСБ в запасе с букетом заболеваний: артритом, панкреотитом, тугоухостью и грыжами в позвоночнике. Согласно официальным разъяснениям Минобороны, в ходе частичной мобилизации призываются подполковники до 55 лет. А ему – уже 59. Отправлен домой», – привел губернатор другой случай.

Еще одного мужчину, 47-летнего офицера в запасе, мобилизовали с сахарным диабетом и четырьмя другими хроническими заболеваниями. Развожаев встретился с ним в воинской части, мужчину отправили на медкомиссию, которая признала его негодность к воинской службе. После этого мужчина уехал домой.

«Один случай вопиющий. На горячую линию 122 позвонила 15-ти летняя девочка и сказала, что ее отца мобилизовали (у него есть боевой опыт), а она осталась одна, так как мама у нее умерла, а старший брат служит в армии. Прямо сейчас решаю и этот вопрос», – отметил глава города.

Развожаев указал, что власти Севастополя работают с обращениями, людей возвращают в том числе даже из расположения частей, где проходит подготовка и боевое слаживание.

При этом еще раз хочу сказать спасибо тем мужчинам, которые явились в военкоматы по первому вызову, а в отдельных случаях и добровольно до получения повестки. Вы – настоящие», – заключил он.

Между тем заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев заявил, что жалобы жителей столицы, мобилизованных по ошибке, также рассматриваются незамедлительно, передает ТАСС.

«Все вопросы по частичной мобилизации, которые возникают у жителей Москвы, рассматриваются по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток. В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно», – заключил заместитель военкома.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.

Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.