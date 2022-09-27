Турчак рассказал о двух готовых к призыву парламентариях

В зону спецоперации готовы отправиться замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«В зону СВО готовы отправиться еще двое наших коллег – замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Для обоих фраза «есть такая профессия – Родину защищать» не пустой звук», – написал он в своем Telegram-канале.

Игорь Кастюкевич окончил военный вуз, сразу после него четыре года прослужил в ВС РФ. Последние семь месяцев он провел в Донбассе и освобожденных территориях – руководил гуманитарной миссией «Единой России» на Херсонщине.

«Он видел своими глазами все, что там происходит. О том, что творят украинские нацисты, он знает не понаслышке. И готов противостоять киевскому режиму на передовой», – подчеркнул Турчак.

Виктор Бондарев до прихода в сенаторы – прославленный генерал-полковник, летчик-снайпер, командовавший ВВС (а впоследствии и ВКС России) на протяжении пяти лет. Всю жизнь на службе, прошел обе чеченские кампании, сотни боевых вылетов, в 40 лет – Герой России.

«Руководил нашей авиацией во время операции в Сирии. По всем статьям свой воинский долг он уже отдал, не раз рисковал жизнью при исполнении приказов. Но несмотря на возраст, регалии, заслуги готов снова быть в строю», – заключил секретарь генсовета ЕР.

В прошлую пятницу Турчак сообщил, что получил от четырех единороссов – депутатов Госдумы – просьбу отправить их в зону спецоперации в составе ВС России. Ими стали зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, выразивший готовность отправиться на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя». Еще одним добровольцем стал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Позднее к четырем депутатам Госдумы от «Единой России» присоединились еще Олег Колесников и Александр Бородай, которые выразили желание отправиться в зону спецоперации.