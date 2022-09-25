Депутаты Госдумы от «Единой России» Колесников и Бородай решили отправиться на фронт

К четырем депутатам Госдумы от «Единой России» присоединились еще Олег Колесников и Александр Бородай, которые выразили желание отправить их в зону спецоперации, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«К Дмитрию Хубезову, Дмитрию Саблину, Виталию Милонову и Сергею Соколу присоединились коллеги по фракции в ГД – депутаты Олег Колесников и Александр Бородай. Оба готовы отправиться в зону проведения СВО», – написал он в своем Telegram-канале.

Турчак добавил, что депутаты из регионов разных уровней тоже подают заявления на мобилизацию. «В Карелии это спикер Заксобрания Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова. В Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев», – уточнил он.

По его словам, в зону СВО готовы поехать и четверо депутатов из разных сельсоветов Краснодарского края и муниципальный депутат из Смоленской области: Эрик Варданян, Виктор Долженко, Артем Сухин, Александр Немец, Сергей Мишин.

Накануне Олег Колесников подал заявление о направлении его в зону проведения специальной военной спецоперации на территории Украины.

Турчак в пятницу сообщил, что получил от четырех единороссов – депутатов Госдумы – просьбу отправить их в зону спецоперации в составе ВС России. Ими стали зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, выразивший готовность отправиться на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя». Просьбы депутатов-добровольцев будут рассмотрены в Минобороны. Еще одним добровольцем стал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.