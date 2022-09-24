Депутат Госдумы от «Единой России» Колесников попросил отправить его в зону проведения СВО

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Олег Колесников подал заявление о направлении его в зону проведения специальной военной спецоперации на территории Украины, сообщили в пресс-службе партии.

«Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», – сказал депутат, следует из релиза.

Также готовность перейти из офицеров запаса в строевые офицеры выразил и депутат, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Он сообщил, что за время СВО «Союз добровольцев Донбасса» организовал пять специальных отрядов и три батальона.

«Часть отрядов сейчас находится на переформировании и восстановлении боеспособности. Активно воюют сейчас на фронте два линейных батальона и три отряда. И сейчас я готов по призыву Минобороны встать в строй федеральных силовых структур», – заявил Бородай.

Также в пресс-службе отметили, что принять участие в спецоперации изъявили желание многие региональные и муниципальные депутаты. Например, в Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев, а в Карелии заявление на мобилизацию подали председатель Заксобрания Республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в пятницу сообщил, что получил от четырех единороссов – депутатов Госдумы – просьбу отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Ими стали зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, выразивший готовность отправиться на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя». Просьбы депутатов-добровольцев будут рассмотрены в Минобороны. Еще одним добровольцем стал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.