Разрушения на «Северных потоках» назвали беспрецедентными

Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно, сообщают в компании Nord Stream AG.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – передает ТАСС заявление оператора.

В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии тем временем сохраняет спокойствие и сообщает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.

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