Опрос: Немцы разочарованы работой канцлера Шольца, главы МИД Бербок и министра обороны Ламбрехт

Проведенный в Германии опрос показал, что доверие граждан к правящей коалиции серьезно подорвано. Лишь 38% респондентов считают, что Олаф Шольц заслуженно занимает пост канцлера, следует из результатов опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), доверие жителей Германии к правящей в стране «светофорной» коалиции, куда входят социал-демократы из СДПГ, свободные демократы (СвДП) и «зеленые» («Союз-90»/»зеленые»), серьезно подорвано. Почти 50% граждан полагают, что Олаф Шольц незаслуженно занимает пост федерального канцлера.

Лишь 38% респондентов считают, что Шольц находится на своем месте. 64,5% опрошенных заявили, что слабо доверяют правительству ФРГ, и лишь 30,3% – что в полной мере. В отношении министра иностранных дел Анналены Бербок мнения разделились: 43,7% граждан считают, что она заслуживает возглавлять германский МИД, а 44,7% придерживаются противоположной точки зрения.

Работой вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека удовлетворены 34,9% участников опроса и недовольны – 49,9%. Министра финансов Кристиана Линднера поддерживают 33,6% респондентов, не одобряют его работу 50,3%.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах по-прежнему поляризирует германское общество: его работой довольны 40,9% опрошенных и недовольны – 47,2%.

Больше всего нареканий вызывает работа министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт: ее работой удовлетворены лишь 18,1% опрошенных, 63,1% считают, что ей не следует возглавлять оборонное ведомство Германии.

Ранее опрос, проведенный INSA по заказу таблоида Bild, показал, что министр иностранных дел ФРГ Бербок возглавляет список самых популярных политиков Германии, канцлер Олаф Шольц – на восьмом месте. На втором месте в рейтинге популярности, судя по данному исследованию, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст, за ним следует глава земельного правительства Баварии Маркус Зедер.