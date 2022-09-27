Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе Ижевска

Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, рассказали соседи по подъезду.

«Я его плохо знаю. Он в капюшоне всегда ходил в черном, никогда не здоровался, замкнутый был очень. С семьей жил, мама, бабашка. Условия у них были очень хорошие для житья», – передает РИА «Новости» один из собеседников.

По словам другого соседа, который представился Алексеем, Казанцев ходил в капюшоне даже в летнюю жаркую погоду, а когда выходил из подъезда, всегда опускал голову так, чтобы не видно было лица.

«Он не здоровался, не общался. Они жили втроем, бабушка, мама и он. Маму я знаю, что зовут Алла. Бабушку даже не знаю, как зовут, она каждое утро ходила вот тут, скандинавской ходьбой (занималась), по стадиону с палочками», – вспоминает Алексей.

По словам соседей, родственники стрелявшего уехали со следственными органами – вчера за ними «приезжали сотрудники ФСБ, СК».

Также сосед рассказал, что от своей бабушки знал, что Казанцев болел шизофренией, и именно поэтому всегда делал «скидку» на то, что тот ходит в капюшоне.

«Девушек не было, друзей у него не было, он всегда один... То, что он не работал с таким диагнозом, – это точно... Возникал вопрос, я гуляю утром с собакой, а он в шесть часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы (в которой была стрельба) по улице Майской... И поздно вечером мог оттуда же идти», – заявил Алексей.

Еще один сосед подтвердил, что Казанцев был скрытный.

«Был необщительным, но парой слов перекидывались, обычных таких, ничего такого. Никаких тусовок не было», – заключил собеседник.

В понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии. Погибли 11 детей и шесть взрослых.