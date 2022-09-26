Число жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти человек

Жертвами стрельбы в школе № 88 в Ижевске стали девять человек, в том числе два охранника, два учителя и пятеро детей, сообщили в СК.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело о стрельбе на территории учебного заведения в городе Ижевске передано для расследования в Главное следственное управление СК России.

«Следственным управлением СК по Удмуртской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

По поручению главы ведомства криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления.

Следователями СК будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что среди учеников школы № 88 Ижевска, где произошла стрельба, есть жертвы и раненые, сообщалось, что при стрельбе погибли шесть человек, еще 20 человек пострадали. Напавший на учебное заведение покончил с собой, проинформировал губернатор.