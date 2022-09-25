В Германии призвали запретить гражданам ЕС занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ

В Пекине оценили ситуацию после слухов о госперевороте

Ситуация в Пекине спокойная, сообщения о возможном госперевороте не подтверждаются, китайцы готовятся к праздничным выходным, пишут СМИ.

Жители Пекина гуляют в парках и по магазинам, усиления мер безопасности не наблюдается: китайцы активно готовятся к «Золотой неделе» – длинным семидневным выходным по случаю 73-й годовщины с момента основания КНР, которую будут отмечать 1 октября, передает РИА «Новости».

На главной площади страны Тяньаньмэнь уже установлена традиционная цветочная композиция «Корзина с цветами и фруктами», ежегодно привлекающая множество туристов со всей страны.

Масштабных праздничных мероприятий, включая парад, не запланировано, 30 сентября состоится ежегодная торжественная церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы Китая на площади Тяньаньмэнь, традиционно в ней участвует все руководство страны и Компартии Китая.

Выехать из Пекина и въехать в город, можно без проблем. Билеты на самолет и на поезд в любых направлениях можно приобрети как обычно, единственное, перед праздниками они дорожают и быстро раскупаются, так как жители Китая активно путешествуют во весь праздничный период. Телеканалы, информационные агентства, сайты газет работают в нормальном режиме, никаких перебоев в работе социальных сетей не фиксируется.

Также в интернете появлялись сообщения о том, что в аэропорту Пекина отменили 6 тыс. рейсов, однако в субботу в аэропорту «Шоуду», согласно данным приложения «Фэйчанчжун», отменили только 491 рейс, 332 рейса были выполнены, в аэропорту «Дасин» отменили 430 рейсов, 278 рейсов выполнены. Отмены и задержки рейсов в Китае происходят регулярно по разным причинам, включая погодные факторы и эпидемиологическую ситуацию. Сообщений от воздушных гаваней или железнодорожных вокзалов о массовых отменах рейсов или поездов не было.

Ранее в интернете появились никак и никем не подтвержденные сообщения о возможном госперевороте в Китае и переходе власти к военным.