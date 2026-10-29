В США разгорелся скандал из-за слов прокурора об излишке полей для гольфа

Прокурора Аризоны раскритиковали за слова об излишке полей для гольфа в штате

Tекст: Игорь Иножарский

Генеральный прокурор Аризоны, демократ Крис Майес, вызвала волну критики, заявив о необходимости сокращения числа полей для гольфа в штате из-за проблем с водоснабжением. По ее словам, в Аризоне «слишком много травы» и «вероятно, слишком много полей для гольфа», сообщает Fox News.

«Крис Майес считает, что в Аризоне слишком много полей для гольфа. Я считаю, что в Аризоне слишком много радикальных политиков, которые верят, что правительство должно диктовать, какие отрасли могут процветать», – заявил председатель сената штата, республиканец Уоррен Петерсен.

Представители бизнеса также отреагировали на слова Майес. Вице-президент Торговой палаты Аризоны Кортни Кулидж отметила, что индустрия гольфа приносит экономике штата 6 млрд долларов, обеспечивает 66 тыс. рабочих мест и 520 млн долларов налоговых поступлений. При этом поля для гольфа потребляют не более 2% водных ресурсов Аризоны.

Позднее Майес попыталась смягчить свое заявление, отметив, что никто не собирается закрывать поля для гольфа. Она пояснила, что имела в виду необходимость создания стимулов для экономии воды и замены влаголюбивой травы на фоне усугубляющейся ситуации с водными ресурсами, а также указала на проблему потребления воды крупными фермами и дата-центрами.

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