Политолог Лукьянов: Россия будет долгое время существовать в ситуации не полностью признанных границ

Россия решает собственные национальные задачи, реакции от партнеров можно ожидать разной, однако стране предстоит существовать в условиях не полностью признанных границ неопределенно долгое время, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя новость газеты ВЗГЛЯД о том, что Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях.

«Предваряя поток публикаций двух типов: «от России отворачиваются даже близкие партнеры» и «какая черная неблагодарность, трусы и предатели», важно напомнить. Своими действиями на Украине Россия решает собственные национальные задачи, которые расцениваются как неизбежные и экзистенциально важные, «не было другого выбора». Соответственно, Москва не ориентируется на нормы и правила, способные составить препятствия для выполнения поставленных задач. Оценивать это каждый волен как угодно, но такова данность», – написал он в Telegram.

По словам Лукьянова, в подобных условиях от партнеров можно ожидать следующего. «Понимания мотивов и причин происходящего, уклонения от участия в действиях третьих стран, направленных против РФ, более или менее доброжелательного политического нейтралитета и готовности искать способы сотрудничества в обход рисков, создаваемых противниками России. В зависимости от насыщенности и интенсивности отношений с теми или иными странами может присутствовать весь набор перечисленных форм поведения либо отдельные проявления», – добавил политолог.

Эксперт добавил, что от партнеров нельзя ожидать и требовать формального признания шагов России как международно-правовых актов.

«Россия реализует здесь свои уникальные интересы, поддержка которых не может входить в ассортимент интересов какой-либо другой страны. Если кто-то все же это сделает, то такой ход следует рассматривать как исключение, скорее всего, вызванное неповторимыми обстоятельствами», – написал он.

«В случае решения Россией всех поставленных задач и создания новой геополитической реальности международно-правовые разночтения не будут составлять непреодолимой проблемы. В случае неспособности их решить, аргументы в стиле «мы сражались за всех вас против мировой гегемонии» не возымеют существенного значения. Безумству храбрых в международной политике песню поют только при наличии успеха означенного безумства», – продолжил Лукьянов.

По его прогнозам, «на наступающем историческом этапе России предстоит неопределенно долгое время существовать в ситуации не полностью признанных государственных границ». «Это началось в 2014 году, сейчас приобретает намного более масштабный характер. Отстаивать такие границы при помощи международно-правовых механизмов не получится, полагаться надо будет на другие инструменты», – заключил политолог.

Напомним, глава сербского МИД Никола Селакович заявил, что Сербия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Республика Сербия в соответствии c Уставом ООН и общепринятыми принципами международного права не может принять результаты референдумов в украинских регионах. С одной стороны – наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны – это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», – сказал Селакович.