Польша за первые четыре дня ограничений отказала во въезде 54 россиянам

Крупнейший производитель соли предупредил о возможных перебоях с поставками

В Казахстане планируется ввести временный запрет на использование своей ж/д инфраструктуры, что может сказаться на поставках соли крупнейшего производителя «Руссоль», который также выполняет и оборонные заказы.

Сообщается, что железнодорожная администрация Казахстана, в ведении которой находится ближайшая расположенная рядом с месторождением крупнейшего российского производителя соли «Руссоль» станция, в конце сентября введет временный запрет на подачу порожних полувагонов, передает РБК.

Конвенционный запрет (полный запрет или частичное ограничение на погрузку грузов на какой-либо станции полностью или в адрес конкретного получателя в частности) на подачу порожних полувагонов вводится с 24 по 30 сентября 2022 года. Информацию подтвердили в РЖД.

Запрет вводится из-за скопления порожних собственных и арендованных полувагонов «чужих железнодорожных администраций на магистральной сети КТЖ». Когда ситуация нормализуется, ограничения будут сняты.

Из-за запрета существует риск остановки производства и поставок с месторождения «Руссоли», крупнейшего российского производителя соли, которое поставляет около 42% всей пищевой соли в Россию и около 40% технической, поясняет зампред правления ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Еще около 20% пищевой соли в Россию поставляет Белоруссия, а 15% – сам Казахстан.

Между тем директор компании Сергей Черный уже попросил вмешаться в ситуацию президента Владимира Путина. Если решения проблемы не последует, то это может привести «к полной остановке поставок соли, в том числе предприятиям, выполняющим оборонные заказы, обслуживающих критически важную социальную и военную инфраструктуру, в частности, ТЭЦ и дорожные службы», следует из письма.

Представители «Руссоли» подтвердили, что риск полной остановки производства «очень высок, уже сейчас из-за действий железных дорог производство практически не работает». По данным компании, запасы соли у поставщиков «на данный момент минимальны», ситуацию усугубляет сезонный пик потребления, связанный с периодом массовой засолки, отмечает Леонов из «Руспродсоюза».

По его словам, ситуация критична: «Запрет введен на неделю, а это примерно 20 тыс. тонн неотгруженной продукции, что составляет около 17% месячного объема рынка».

В свою очередь представитель РЖД заявил РБК, что у компании «нормальное рабочее взаимодействие» оператором железнодорожной сети Казахстана – компанией «Казахстан Темир Жолы».

Источник издания в РЖД напомнил, что «Казахстан Темир Жолы» в 2022 году уже вводила запреты на движение грузовых вагонов по железной дороге Казахстана, такие меры предпринимаются в том числе из-за модернизации и ремонта инфраструктуры.