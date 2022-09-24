Майданов рассказал о патриотизме в современном медиапространстве

В российском медиапространстве наблюдается проблема отсутствия патриотического творчества, заявил депутат Госдумы, заслуженный артист России и певец Денис Майданов.

«Тут две стороны медали. Одна – радио продает позитив. Человек, перенасыщенный политической повесткой, по дороге на работу или с работы слушает музыку и отвлекается, отдыхает. Понять радиостанции можно: они этим удерживают зрителя и рекламодателей. Не забывайте, что они продают рекламу на плейлисте, к которому слушатель лоялен. Второе – у каждой радиостанции свой формат. Заставить попсовые радиостанции ставить махровые патриотические песни нельзя», – сказал Майданов в интервью ФАН.

Он добавил, что есть радиостанции, которые позволяют себе патриотические песни, есть и исполнители, разделяющие патриотический настрой, и потому необходимо напомнить коммерческим структурам, что они работают на территории России.

«Не может существовать отдельно бизнес от идеологии. Наша страна проходит сейчас сложный исторический путь, и, конечно, надо улавливать эту волну, эти чувства, оставаясь вместе со своим государством. Чтобы не было – государство отдельно, бизнес отдельно. Я не хочу никого корить, понимая, что это частные радиостанции, которым нужно выживать. С другой стороны, они должны делать патриотический тренд популярным», – указал певец.

Также исполнитель отметил, что сейчас есть много патриотического контента, но его качество не всегда на высоте. Если радиостанции и телеканалы смогут «открыть свои двери», то редакциям может удаться «отфильтровать уровень и качество», чтобы «ни у зрителей, ни у слушателей не было разочарования или, что еще хуже, раздражения».