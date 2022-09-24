В Германии обрушились на Бербок за срыв переговоров с Лавровым

Читатели немецкого издания Die Welt осудили срыв переговоров министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок.

«Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для нее. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо», – цитирует одного из читателей РИА «Новости».

Другой комментатор предположил, что немецкий политик обрадовалась срыву переговоров, поскольку в ином случае это «была бы катастрофа для нее».

«Бербок – это ребенок на посту министра иностранных дел. Эту должность должен занимать компетентный дипломат», – добавил еще один.

«Кто серьезно относится к Бербок? Так зачем Лаврову ввести с ней переговоры?», – указал читатель.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министры иностранных дел Франции и Германии Катрин Колонна и Анналена Бербок запрашивали встречу с Лавровым на ГА ООН, но после получения предложений по времени встреч «пропали с радаров».

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что, по мнению Еврокомиссии, представителям стран Евросоюза в настоящее время «нет смысла встречаться» с властями России.