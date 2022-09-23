Эксперт: Аферисты воспользовались темой частичной мобилизации для обмана россиян

«Я бы призвал сейчас особенно настороженно относиться к звонкам с незнакомых номеров, неясным письмам и предложениям, а также защищать свои личные данные от утечек», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Александр Малькевич. Ранее стало известно, что сетевые мошенники воспользовались темой частичной мобилизации как для выманивания денег у своих жертв, так и для распространения дезинформации.

«Мошенники бьют по наиболее чувствительным психологическим точкам пользователей Сети, чтобы выманивать деньги, а ситуация способствует этому. На фоне частичной мобилизации в России сетевые мошенники резко активизировались. Я бы призвал сейчас особенно настороженно относиться к звонкам с незнакомых номеров, неясным письмам и предложениям, а также защищать свои личные данные от утечек: не пользоваться VPN, не предоставлять свои данные при регистрации на подозрительных сайтах», – подчеркнул руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета Александр Малькевич.

Помимо чисто финансовых аферистов, в Сети активизировались и идеологические диверсанты. «В условиях самого настоящего информационного противостояния Запада и России каждый пользователь Сети может стать жертвой дезинформации. Нам всем необходимо многократно усилить бдительность, всеми доступными способами перепроверять информацию, которая появляется в соцсетях и Telegram-каналах. Нужно об этом помнить, всегда быть готовыми к тому, что любая информация в социальных сетях может оказаться фейком», – отметил Малькевич.

Эксперт напомнил: при проверке любых данных нужно опираться на официальные источники и ни в коем случае не распространять панических настроений. «Не стоит и самим тиражировать непроверенные сведения, чтобы не помогать политическим мошенникам в достижении их целей. Как правило, большинство сетевых фейков опровергаются ведомствами почти сразу после их публикации. Задача подобных вбросов – сеять тревогу среди россиян», – уверен Малькевич.

Ранее сообщалось, что в России изменились методы телефонного мошенничества: теперь вместо «сотрудников банков» россиянам стали звонить «из военкомата» и предлагать перевести деньги за отсрочку от призыва. Помимо этого, злоумышленники создают фальшивые сайты с предложениями посодействовать исключению человека из мобилизационных списков или помочь с переездом за границу.

Стоит напомнить, что с утечками личной информации, которыми пользуются преступники, призваны бороться поправки об усилении защиты персональных данных, вступившие в силу в сентябре.

Кроме того, в Интернете начали распространять огромное количество слухов. Так, в Сети появилась база данных более чем 300 тыс. россиян, которые якобы войдут в первую волну частичной мобилизации. Файл содержит ФИО, даты рождения, адреса, серии и номера паспортов. В реальности в основном эти сведения скомпилированы из старых утечек, приводит «Коммерсант» сообщение Роскомнадзора. База содержит множество ошибок, в списках есть и женские имена. В Роскомнадзоре считают «подобные «утечки» частью информационного давления на россиян. Минобороны в своем Telegram-канале также опровергло достоверность попавших в Сеть данных.

По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которую цитирует Sputnik, всего за сутки в Рунете зафиксировано более 600 тыс. фейков, причем их главными распространителями стали YouTube и Telegram. Самыми тиражируемыми выдумками стали: раздача повесток через портал «Госуслуги», появление на улицах городов патрулей для поиска призывников, а также фейки о массовом бегстве россиян, испугавшихся мобилизации, в другие страны. Большая часть публикаций распространяется с территорий Украины, Эстонии, Латвии, Польши, приводит ТАСС слова Мизулиной.

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