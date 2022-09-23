Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

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23 сентября, пятница | Последнее обновление — 14:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль: Попытки Киева вернуть Донбасс станут атаками на Россию
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Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса.
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Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется.
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Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо.
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
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Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Такое совещание состоится впервые после объявления главой государства о начале частичной мобилизации.
«В середине дня он [президент] планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает ТАСС слова Пескова.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Путин объявил частичную мобилизацию
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Президент Владимир Путин объявил о мерах для защиты суверенитета России, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только находящиеся в запасе граждане и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.
«НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Президент России заявил, что он выступает за защиту суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заявил Путин.
Мобилизация начинается с 21 сентября.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной Республики и Луганской народной республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
Путин назвал ошибку, которую Россия больше не допустит
Ослабление суверенитета смертельно опасно для российской государственности, подобных ошибок больше Россия не допустит, заявил президент Владимир Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.
«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, Россию строили как общий и родной дом для людей множества разных национальностей и вероисповеданий.
Также в среду глава государства назвал новгородскую землю истоком Руси.
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Макрону отказали в разговоре с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон запросил телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако ему было отказано.
Разговор с французским лидером может состояться через несколько дней, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Кремль.
Предыдущий разговор глав государств состоялся 11 сентября. Путин в ходе разговора акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
Опубликованы подробности указа о частичной мобилизации
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Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации, будут иметь статус и уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, следует из опубликованного указа президента Владимира Путина.
«Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту», – передает ТАСС текст документа.
Указ также устанавливает, что денежное содержание мобилизованных «соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту».
Там указано также, что контракты о прохождении службы в Вооруженных силах России будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.
«Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим указом», – говорится в документе.
Частичная мобилизация объявлена в России уже с сегодняшнего дня.
«Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», – говорится в документе.
Там указано также, что мобилизованные граждане и контрактники могут быть уволены из армии в период действия частичной мобилизации по возрасту, состоянию здоровья или в связи с судебным приговором.
«Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ: по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими; в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы», – написано в указе.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Путин: Мобилизация в России начнется 21 сентября
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Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, заявил президент Владимир Путин в телеобращении.
«Указ о частичной мобилизации подписан», – передает РИА «Новости» слова Путина.
По его словам, указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.
В начале обращения Путин объявил частичную мобилизацию.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
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США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
Вашингтон серьезно воспринимает заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит сейчас необходимости повышения готовности своих сил стратегического сдерживания, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», – цитирует Кирби РИА «Новости».
По его словам, применение ядерного оружия российской стороной грозит тяжелыми международными последствиями и превратит ее в «изгоя».
Напомним, президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Германии оказалось «трудно понять стратегию» России
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Берлин считает слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии попыткой запугивания, но Германии «трудно понять его стратегию», заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт.
Ламбрехт спросили, следует ли считать украинские удары по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям после референдумов ударами по России, на которые может последовать ядерная реакция. Ламбрехт ответила, что для Германии «совершенно ясно – это украинская территория», передает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Однако, как заявила Ламбрехт, всегда необходимо «следить за реакцией Путина, за реакцией России». «И, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы», – сказал она. Министр признала, что «сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию». «Но нас это не останавливает», – сказала Ламбрехт.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Шойгу поручил приступить к исполнению указа Путина о частичной мобилизации
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Министр обороны Сергей Шойгу распорядился приступить к исполнению указа президента о частичной мобилизации.
«Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска отданы», – заявил Шойгу.
По словам министра, задания по обеспечению частичной мобилизации определены для всех регионов.
«Сегодня президентом подписан указ об объявлении частичной мобилизации в России. База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы», – передает его слова РИА «Новости».
Министр обороны также поручил командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению призыва граждан по мобилизации.
Он призвал своевременно оповещать граждан в условиях частичной мобилизации и усиления противодействия провокациям.
«Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан», – сказал министр
Кроме того, он пояснил, что «мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях».
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Захарова разоблачила ложь Байдена о словах Путина
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «неприличным» ложное цитирование президентом США Джо Байденом высказываний российского лидера Владимира Путина.
«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны», – сказала Захарова в прямом эфире «Соловьев Live».
По словам Захаровой, Байден «приписал» президенту России слова о том, что «наша страна угрожает миру ядерным оружием», передает РИА «Новости».
Напомним, накануне Захарова сообщила, что Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН привел несуществующие цитаты Путина. По ее словам, кто-то воспользовался неспособностью главы Белого дома размышлять на сложные темы.
«Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему это подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!» – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Байден ранее в этот день заявил, что Путин якобы «выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы».
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Политолог: Большая часть мобилизованных не будет задействована в боевых действиях
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«Объявленная частичная мобилизация людей с военными специальностями и боевым опытом позволит обеспечить защиту наших новых границ – причем с учетом наличия современных вооружений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили о частичной мобилизации в России.
«До сих пор на ход боевых действий влияло то, что на стороне украинского террористического режима воюют наемники из стран НАТО. Из стран этого военного блока также поставляется оружие. По сути происходит тотальное противостояние Североатлантического альянса с Россией. Увеличение нашей группировки в 2–3 раза позволит высвободить уже существующие части Вооруженных сил, которые в свою очередь можно будет эффективнее использовать для выполнения целей спецоперации», – считает политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.
При этом частичная мобилизация предполагает призыв лишь одного процента военнообязанных, это следует из заявлений министра обороны Сергея Шойгу, пояснил политолог.
«Из 25 млн мобилизационного резерва будет привлечено 300 тыс. человек – это чуть больше одного процента, с распределением по регионам, и как сказал министр Шойгу, по этапам. Это не будет одномоментно. Совершенно точно не будут привлекаться ограниченно годные к несению службы, не обладающие военными специальностями, не прошедшие военную подготовку, а также граждане 18–27 лет, которые так и так подлежат обычному осеннему призыву», – пояснил собеседник.
Асафов отметил также исчезновение из законодательства «серой зоны» – отныне добровольцы будут приравнены к контрактникам, у них появится «иное материально-техническое обеспечение, которое значительно упростит несение службы и исполнение воинского долга». «Я считаю, что после выступления президента и министра обороны поток добровольцев увеличится, что также повлияет на ход частичной мобилизации», – убежден политолог.
Мобилизованных не будут отправлять сразу на передовую, пояснил Асафов, – туда попадут только те, кто уже обладает необходимыми навыками, в том числе прошли боевое слаживание (обучение отмобилизованных согласованным действиям в составе своего подразделения).
«Каждый, кто будет мобилизован или подпишет контракт как доброволец, пройдет через обязательное обучение. Так будет даже в случае, если человек уже участвовал в других конфликтах, например, в грузинском в 2008 году. Ведь тактика и стратегия изменились, нужно переучиваться», – рассказал собеседник.
Что касается референдумов, которые будут проведены в ближайшее время на освобожденных территориях, то их исход уже очевиден. Это видно по результатам соцопросов. Скорее всего, руководители народных республик, военно-гражданских администрацией, а также парламентов по итогам этого голосования обратятся к Москве с просьбой о присоединении. Судя по тому, что сказал президент, просьба будет удовлетворена. А это значит, что государственные границы России увеличатся на более чем тысячу километров, что потребует иных обстоятельств их охраны», – предрекает Асафов.
«Такая защита потребует множество вспомогательного персонала – водителей, медиков, сотрудников логистических и инженерных служб. Так что большая часть привлеченных в рамках частичной мобилизации не будет напрямую задействована в боях», – пояснил эксперт.
Важным аспектом речи президента были также задачи, поставленные перед оборонно-промышленным комплексом. Ему поручено нарастить выпуск продукции, расширить производство. Стоит отметить, что такие шаги приведут к росту не только в военной отрасли, но и у многих смежников. Загрузка ВПК помогла Америке выйти ускоренными темпами из Великой депрессии – мирового экономического кризиса начала 1930-х», – напомнил Асафов.
«Американцы поддерживают свою экономику через большой военный бюджет. Вливая деньги в ВПК, они добиваются развития заодно и гражданских отраслей, выпускающих продукцию двойного назначения. В России новые задачи для ОПК тоже могут дать импульс развитию отстающих отраслей. Они запускают определенные шестеренки экономики, влияют в том числе и на количество рабочих мест», – подытожил Асафов.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Во время телеобращения Путин подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации, заявил Путин.
По его словам, Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах. Кроме того, он пообещал безопасное проведение голосования. «Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», – сказал глава государства.
Выступивший следом министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под призыв попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом. «Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – сказал министр.
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Путин: Не можем отдать близких людей на растерзание палачам
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Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам, заявил президент Владимир Путин.
«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – заявил Путин в обращении.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
Медведев посоветовал «отставным идиотам» не пугать Россию «ударом НАТО по Крыму»
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «отставным идиотам с генеральскими лампасами» не следует пугать ударом НАТО по Крыму, поскольку гиперзвуковые ракеты способны достичь Европы и США гораздо быстрее.
Он напомнил, что президент Владимир Путин принял ряд решений, в частности, о том, что референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию.
«Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», – написал Медведев в Telegram.
«Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», – заключил зампред СБ России.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она началась 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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Путин назвал «хотелками» Запада заявления об уходе от углеводородов
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами назвал «хотелками» Запада прогнозы о скором «уходе» от углеводородов, хотя и не исключил, что в отдаленном будущем традиционные энергоносители могут отойти на второй план.
«Даже тогда, когда углеводороды будут реально уходить, – а не как сегодня хотелки там у кого-то на Западе, – то если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции [в энергетике]», – передает ТАСС слова Путина прокомментировавшего планы по созданию высокотемпературного газового реактора нового типа, где охлаждение будет производиться не водой, а гелием.
По словам участников встречи, такие реакторы являются ключом к получению водорода с низким углеродным следом.
Напомним, в ноябре 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Газпромом и при участии МИД проработать вопросы о возможности экспорта в Евросоюз водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем.
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Путин: В ход против России пошел ядерный шантаж
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Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении.
«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию, уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны», – передает ТАСС слова Путина.
«В ход пошел и ядерный шантаж», – подчеркнул он.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
В Госдуме рассказали, что произойдет на фронте после объявления мобилизации
После объявления мобилизации в России армия на фронте увеличится в три раза, заявил российский политолог, депутат Госдумы Сергей Марков.
Он заявил, что в среднем армия получит по 2 тыс. добровольцев с региона, 300 тыс. мобилизованных, написал он в Telegram-канале.
Также Марков добавил, что армия пополнится добровольцами из иностранцев, которые после года службы в армии России получат российское гражданство, а также добровольцами из числа заключенных.
«Итого армия России получит от 500 до 600 тыс. человек. Это значит, что на фронте она увеличится в 3 раза и не только снимет нынешнее двукратное преимущество армии Украины, но и будет в полтора раза больше. Это позволит армии России быстро вести наступление и быстрее завершить войну», – заключил Марков.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
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