Нефть подешевела на опасениях за спрос

Мировые котировки нефти в пятницу утром опускаются, рынки опасаются рецессии после ряда повышений ставок мировыми ЦБ, что отражается на ожиданиях по спросу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,46%, до 90,04 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,46%, до 83,11 доллара передает РИА «Новости»

На текущей неделе ряд мировых центробанков принял решение о повышении ставок, среди которых Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Национальный банк Швейцарии. Банк Японии при этом оставил ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, сохраняя мягкую политику. Рынки опасаются, что повышения могут привести к глобальной рецессии, что в свою очередь отражается на ожиданиях по нефтяному спросу.

Повышение ставки ФРС в то же время заметно поддержало курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) с начала недели укрепился на 1,5%, со 109,6 пункта, сейчас торгуется на уровне 111,39 пункта. Значение выше 111 пунктов является максимальным за 20 лет. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.

Некоторую поддержку для нефтяных котировок дают геополитические риски, в частности, указ президента РФ о начале частичной мобилизации. Обострение ситуации может привести к новым санкциям против России, которая является одним из крупнейших нефтедобытчиков в мире и была крупным поставщиком нефти и газа в ЕС.