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Байден выдвинул кандидатуру Трейси на должность посла в России
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Президентом США Джо Байденом на рассмотрение Сената направлена кандидатура Линн Трейси, которую предлагается назначить послом в России, сообщила пресс-служба Белого дома.
Сейчас Трейси возглавляет диппредставительство в Армении. После слушаний в профильном комитете Сената должно состояться голосование по ее кандидатуре. Если Трейси одобрят, она станет первой женщиной на посту посла США в России, передает ТАСС.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. Причина досрочного завершения командировки – смерть жены от рака. Байден решил выдвинуть Трейси на освободившуюся должность посла. Россия дала агреман на назначение.
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США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
Вашингтон серьезно воспринимает заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит сейчас необходимости повышения готовности своих сил стратегического сдерживания, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», – цитирует Кирби РИА «Новости».
По его словам, применение ядерного оружия российской стороной грозит тяжелыми международными последствиями и превратит ее в «изгоя».
Напомним, президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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В России оценили слова американского генерала о передаче Украине истребителей F-16
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«Штаты находятся в поиске рычагов возможного давления на Россию, поэтому в США вновь поднимается тема поставок Украине истребителей F-16. Вашингтон проверяет реакцию Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Пентагоне допустили поставку Украине истребителей F-16 через два-три года в случае, если такое решение будет принято властями стран НАТО.
«Когда речь заходит о передаче такой сложной техники, все сводится к главной задаче, а именно к вопросу подготовки летчиков, которые будут способны управлять подобной техникой. Учебу им придется проходить в США», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Переподготовка летного состава требует достаточно много времени. Я думаю, минимальный срок переобучения занимает год-полтора, но здесь очень многое зависит от квалификации летчика. Опытному летчику может понадобиться меньше времени, а выпускникам и курсантам военных училищ и вовсе нужно будет два-три года», – полагает собеседник.
«Кроме того, американцы не сильно стремятся развивать свое вмешательство в конфликт на Украине путем поставок самых современных видов оружия и военной техники. Модификации самолетов F-16 – это достаточно современные машины. В случае ее получения ВСУ смогут решать целый ряд задач, которые сейчас им не под силу. Помимо этого, F-16 является еще и носителем ядерного оружия, что также затрудняет передачу самолетов Украине», – отметил эксперт.
Оценивая данную проблему в контексте российско-американских отношений, собеседник отметил, что «сам факт наличия таких планов известен давно и не является сюрпризом для Москвы». «Возращение к обсуждению этой проблемы именно сейчас является попыткой создать еще один рычаг воздействия на Россию для проведения торга. Можно с уверенностью говорить, что актуализация Вашингтоном этой темы вызвана текущими политическими факторами», – заключил Бартош.
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи.
При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил.
Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <...>», не превращая происходящее «в третью мировую войну».
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
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В США попросили Конгресс узаконить передачу российских активов Украине
Американский Минюст попросил Конгресс узаконить передачу украинской стороне арестованных российских активов, заявил глава рабочей группы министерства по санкциям против России Эндрю Адамс.
Арестованные средства следует направить для возмещения ущерба, который несет Украина от боевых действий, для этого нужны поправки в «многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов», передает РИА «Новости».
«Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и Госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба... против Украины», – добавил он.
Об этом чиновник заявил в ходе выступления в банковском комитете Сената США, тема слушаний обозначена как «закручивание гаек в отношении России».
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США поддержали расширение Совбеза ООН
США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН, заявил президент США Джо Байден с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.
«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Байдена.
Сейчас постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
Ранее сообщалось, что американский президент Джозеф Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
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Захарова разоблачила ложь Байдена о словах Путина
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «неприличным» ложное цитирование президентом США Джо Байденом высказываний российского лидера Владимира Путина.
«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны», – сказала Захарова в прямом эфире «Соловьев Live».
По словам Захаровой, Байден «приписал» президенту России слова о том, что «наша страна угрожает миру ядерным оружием», передает РИА «Новости».
Напомним, накануне Захарова сообщила, что Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН привел несуществующие цитаты Путина. По ее словам, кто-то воспользовался неспособностью главы Белого дома размышлять на сложные темы.
«Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему это подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!» – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Байден ранее в этот день заявил, что Путин якобы «выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы».
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Путин назвал людей, сделавших Россию великой державой
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Президент России Владимир Путин назвал выдающихся деятелей за всю историю нашей страны, которые сделали Россию великой страной. Он упомянул, в том числе, и руководителей советского периода.
«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Глава государства перечислил имена следующих известных личностей, сделавших свой вклад в становление России: Рюрик и Вещий Олег, князь Владимир и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Александр Невский, Ермак, Минин и Пожарский, Петр I и Екатерина II, Брусилов и Деникин, Жуков и Рокоссовский, Курчатов, Королев, Гагарин.
По словам президента, все государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а главное – российский народ – сделали Россию великой мировой державой, определив ее судьбу.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в среду прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород, где проходит празднование зарождения российской государственности.
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Политолог: Запад должен отказаться от войны до последнего украинца
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«Видеообращение Владимира Путина стало предостережением для стран Запада от эскалации конфликта. Им дали понять, что Россия будет делать все возможное, чтобы защитить людей на освобожденных территориях. И ядерный шантаж с их стороны здесь неуместен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил в России частичную мобилизацию.
«Заявление президента Путина – своевременное, четкое и продуманное. Озвучено оно накануне выступления американского лидера Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщали СМИ, сегодня Байден произнесет слова о «крестовом походе» против нас и о всеобъемлющей поддержке иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины», – рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Поэтому можно говорить, что видеообращение российского лидера стало предостережением для стран Запада от эскалации конфликта. Кроме того, мы четко понимаем, что сорванные российско-украинские переговоры лежат на совести Вашингтона и Лондона, которые заставили Киев отказаться от достигнутых договоренностей», – убежден собеседник.
«В этом контексте было важно высказаться о планах, которые есть у Москвы относительно дальнейшего развития ситуации. Во-первых, украинскому режиму целиком и полностью отказано в легитимности. Мы убеждены, что это преступная группа, которая незаконным образом получила власть в 2014 году и с тех пор ведет войну против нашей страны. Причем делается это при полной поддержке НАТО, в том числе с помощью современных видов западного оружия, а также при участии тысяч иностранных наемников, среди которых кадровые офицеры альянса», – подчеркнул он.
«Поэтому Россия будет делать все возможное, чтобы защитить народ Донбасса и других территорий от нелегитимного и враждебного режима. Президент заверил, что мы признаем все новые субъекты, которые захотят присоединиться к России. Причем речь идет не только о Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье. Возможность для вступления в нашу страну есть и у других регионов, которые захотят избавиться от власти украинских нацистов», – полагает эксперт.
Оценивая общественные настроения, политолог отметил, что «безусловно, все обратили внимание на объявление частичной мобилизации». «Она касается в первую очередь резерва – то есть служивших и находящихся в запасе солдат и офицеров», – пояснил он.
«Уверен, что на освобожденных территориях это решение восприняли с ликованием. В России же, как мне кажется, часть людей может не понять принятых мер. Но подавляющее большинство наших граждан понимают и поддерживают решение президента. Поэтому можно сказать, что ситуация в стране и по периметрам наших границ находится под полным контролем», – убежден Данилин.
«Мне кажется, сейчас сохраняется небольшая надежда на то, что Запад натянет поводки и заставит своих «шавок» пойти на выдвинутые Россией условия. То есть Запад должен отказаться от войны до последнего украинца. Кроме того, есть надежда на то, что в Европе произойдет раскол на здравомыслящую часть общества и на полных дегенератов. Здравомыслящие европейцы перестанут поддерживать эскалацию конфликта. Хочется также верить, что внутри Украины также найдутся группы и силы, способные либо отказаться быть пушечным мясом и стать независимыми субъектами международной политики, либо же войти в состав России», – добавил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
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В США начали работу над законопроектом о вторичных санкциях за импорт нефти из России
Два американских сенатора готовят законопроект о вторичных санкциях за закупки российской нефти, сообщает агентство Bloomberg.
«Сенаторы Крис Ван Холлен, демократ из Мэриленда, и республиканец из Пенсильвании Пат Туми работают над законопроектом, который введет вторичные санкции в отношении иностранных компаний, содействующих продаже российской нефти, и стран, увеличивающих ее закупки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в Bloomberg.
Представители Минфина США ранее давали понять, что считают повторные санкции избыточными, и делают ставку на принудительное ограничение цен.
С помощью «ценового потолка», который будет вводиться западными странами параллельно с запретом на экспорт российской нефти морским путем, США хотят сократить доходы России, но сохранить ее присутствие на топливных рынках.
Ранее президент России заявил, что Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции.
Сообщалось, что высокопоставленные американские чиновники разочарованы тем, что введенные США санкции против России до сих пор не оказали значительного влияния на российскую экономику.
США пообещали не признавать итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне
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Соединенные Штаты никогда не пойдут на признание результатов референдумов на освобожденных территориях Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Если референдумы состоятся и Россия заявит о присоединении украинских территорий, Соединенные Штаты никогда это не признают», – приводит слова Блинкена ТАСС.
Об этом госсекретарь США заявил на переговорах с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Видеофрагмент встречи опубликовала пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.
Как сообщил Госдепартамент США, «Госсекретарь [Блинкен] подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества между США и Великобританией для привлечения РФ к ответственности» за проведение спецоперации на Украине.
«Госсекретарь и министр [иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли] также обсудили более широкий набор общих интересов и опасений, в том числе вызовы, связанные с КНР, сотрудничество в области общественного здравоохранения, статус усилий по взаимному возвращению к полному соблюдению СВПД и противодействие злонамеренной деятельности Ирана», – отмечается в сообщении пресс-службы Госдепа.
Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Лавров: Запад срывает дипломатическое урегулирование на Украине
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Страны Запада срывают усилия по дипломатическому урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН.
«В ходе обсуждения ситуации на Украине в контексте специальной военной операции Вооруженных сил РФ Сергей Лавров изложил принципиальные подходы российской стороны. Подчеркнут опасный характер линии киевского режима и западных стран на эскалацию и затягивание кризиса, срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Также российская сторона напомнила, что Швейцария отошла от своего принципа нейтралитета и присоединилась к санкциям против России.
«К Берну обращен призыв в пользу возврата к политике нейтрального государства, снискавшей Конфедерации ранее признание на международной арене», – отметили в министерстве.
Кроме того, политики обсудили несколько вопросов двусторонней и мировой повестки с учетом избрания Швейцарии в качестве непостоянного члена Совбеза ООН в 2023–2024 годах.
14 сентября в Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генассамблеи ООН. Делегацию России на ГА ООН возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Речь Байдена в ООН решили переписать после заявления Путина
Речь президента США Джо Байдена поменяется в связи с высказываниями его российского коллеги Владимира Путина, прозвучавшими в среду, сообщают СМИ со ссылками на источники в американской администрации.
«Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь (президента США Джо) Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным (президентом Владимиром) Путиным заявлением», – цитирует сообщение корреспондента Politico РИА «Новости».
Байден планирует выступить на Генассамблее ООН в среду. Белый дом заявлял, что американский президент планирует говорить о реформе Совбеза ООН, об инвестициях в продовольственную безопасность в мире и осудить действия России на Украине.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
В США заявили о «тяжелых решениях» для возвращения заключенных из России
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Вашингтон готов к «тяжелым решениям» для возвращения своих граждан из России, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы вели прямые контакты с русскими на регулярной основе на протяжении последних нескольких месяцев. Эти разговоры продолжаются. С этой трибуны я не могу рассказать больше о конкретных деталях и их характере, чтобы сохранить шансы на успех. Но суть в том, что президент Байден готов принять тяжелые решения, чтобы вернуть их домой», – приводит слова Салливана РИА «Новости».
Он добавил, что Москва понимает, что готов сделать Вашингтон, и теперь России приходится «принять трудное решение, чтобы на самом деле продвинуться в этом».
Диалог, по словам Салливана, проводится на разных уровнях, в том числе «по каналам между Белым домом и Кремлем».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
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В США пригрозили работающим с системой «Мир» банкам
Власти США рассчитывают, что все большее число банков в мире откажутся от работы с российской платежной системой «Мир», чтобы избежать санкций от Вашингтона, заявил представитель администрации США высокого ранга.
Чиновник прокомментировал сообщения о том, что турецкие банки Is bankasi и Denizbank перестали работать с платежной системой «Мир».
«Шаги, которые эти банки предприняли, являются очень здравыми. Отключение от «Мира» – один из лучших способов защитить банк от риска санкций, который возникает в результате ведения бизнеса с Россией», – передает ТАСС его слова, сказанные агентству Reuters.
До этого частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир».
Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России. Появились сообщения, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Лавров на встрече с главой МИД Египта пошутил про американские визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про американские визы на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН.
В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк. «В воскресенье, но у меня не было проблем с визой», – сказал со смехом Шукри.
«У меня тоже», – пошутил в ответ Лавров, передает РИА «Новости».
Участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН было омрачено проблемами с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Соединенными Штатами, своего воздушного пространства для российских самолетов. Двум членам российской делегации американские визы так и не выдали.
Лавров подчеркивал, что США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее всемирной организации.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам. По его словам, Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Эрдоган рассказал о своих чувствах по поводу возможной отмены встречи с Байденом
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что не будет сожалеть, если не проведет двустороннюю встречу с американским коллегой Джо Байденом на приеме от имени президента США.
«Буду присутствовать на его приеме», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
На вопрос о том, как он себя чувствует из-за того, что встреча может не состояться, он сказал, что «очень хорошо».
«К чему сожаления? Он Байден, я Эрдоган», – заключил политик.
Ранее президенту Франции Эммануэлю Макрону, запросившему телефонный разговор с Владимиром Путиным, отказали в этом.
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