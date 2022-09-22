Премьер Израиля заявил о готовности признать палестинское государство

Создание двух государств для Израиля и Палестины станет лучшим решением для безопасности израильской стороны, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

«Соглашение с палестинцами, основанное на двух государствах для двух народов, это правильная вещь для безопасности Израиля, для экономики Израиля и для будущего наших детей», – заявил Лапид на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Он добавил, что большая часть жителей Израиля поддерживают такое разрешение конфликта.

«У нас есть лишь одно условие: чтобы будущее палестинское государство было мирным, чтобы оно не стало еще одной террористической базой, угрожающей благополучию и самому существованию Израиля», – заключил премьер.

По его словам, Израиль готов моментально снять все ограничения с сектора Газа при условии, что местные вооруженные группировки прекратят обстрелы израильской территории и сложат оружие.

Он добавил, что Иерусалим стремится к миру со всеми соседями и призвал к диалогу мусульманские страны.

Напомним, Лапид в августе заявил, что проведенная Израилем в секторе Газа операция «Рассвет» против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет. Государственное информационное агентство Палестины WAFA сообщило, что число погибших палестинцев в результате операции армии Израиля в секторе Газа возросло до 45 человек, среди них – 16 детей и четыре женщины.