Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали 45 человек

Число погибших палестинцев в результате операции армии Израиля в секторе Газа возросло до 45 человек, среди них – 16 детей и четыре женщины, сообщило агентство ВАФА.

По данным ВАФА, сегодня скончалась 10-летняя палестинская девочка, серьезно раненная в результате израильского авиаудара.

Кроме того, по итогам операции армии еврейского государства пострадали и получили ранения 360 человек, передает ТАСС.

Ранее лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). После этого стало известно, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.

Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.

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