Премьер Израиля заявил о достижении цели операции в секторе Газа

Операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет, заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны.

«Цели были достигнуты, нет смысла продолжать операцию», – передает ТАСС слова премьера, передает 13-й канал израильского телевидения.

Канцелярия главы правительства сообщила, что Лапид посетил сегодня Южный военный округ и район на границе с сектором Газа. Премьер-министр и министр обороны провели оперативное совещание по оценке ситуации с начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави, передает РИА «Новости».

Позже Лапид встретился с главами местных советов и мэрами городов юга страны. Премьер-министр проинформировал глав местных органов власти о прошедшем вчера совещании генеральных директоров министерств по вопросу своевременной помощи гражданам в связи с операцией «Рассвет».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.

Ранее сообщалось, что в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 32 человека.

В воскресенье ОАЭ, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия попросили о проведении в понедельник закрытого заседания Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва серьезно обеспокоена новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта, призывает проявлять сдержанность, вернуться к режиму прекращения огня.

В пятницу глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.